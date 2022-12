La liste d'Accor des ouvertures d'hôtels les plus importantes en 2023

UN APERÇU DES ÉTABLISSEMENTS « À VENIR » DU PORTEFEUILLE DE MARQUES HÔTELIÈRES LE PLUS DIVERSIFIÉ AU MONDE

PARIS, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Alors que le buzz et l'anticipation se développent autour de la planification des voyages en 2023, Accor est heureux de révéler une courte liste d'établissements très attendus qui ouvriront l'année prochaine. Des escapades en ville aux évasions à la plage, des hôtels écologiques ou économiques aux refuges ultra-luxueux, voici les nouvelles destinations magnifiques et aventureuses que les clients et les voyageurs du monde entier auront hâte de découvrir... et de faire découvrir. Pas besoin de filtres TikTok ou Instagram !

HÔTELS ET COMPLEXES DE LUXE

Figurant parmi les leaders mondiaux du luxe, Accor a constitué l'un des portefeuilles de luxe les plus extraordinaires au monde. Les marques de luxe de Accor sont connues non seulement pour leur hospitalité gracieuse, attentionnée et sur mesure, mais aussi pour leurs restaurants et bars primés, leurs programmes de bien-être transformateurs et leurs expériences personnalisées qui ouvrent les esprits, élargissent les connaissances et changent les perspectives

Sofitel Legend Casco Viejo Panama (début 2023)

Le premier et le seul hôtel de luxe au Panama avec une authentique identité française, apportant sa quintessence d'Art de vivre à la ville historique de Casco Viejo, Panama, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Sofitel Legend Casco Viejo Panama sera la sixième adresse légendaire du prestigieux portefeuille de la marque Sofitel Legend. Construit directement sur l'eau, avec une vue imprenable et impressionnante sur l'océan Pacifique et la ligne d'horizon de la ville de Panama, l'hôtel disposera d'une combinaison supérieure d'installations et d'équipements, dont 159 chambres et suites magnifiquement aménagées, la grande majorité avec des vues imprenables sur la mer ; cinq lieux de restauration spectaculaires, dont un bar et un salon sur le toit ; une piscine en bord de mer et environ 920 mètres carrés d'espace de réception intérieur et extérieur flexible.

Fairmont Ramla Serviced Residences, Riyadh (début 2023)

Fairmont Ramla Serviced Residences est une destination de luxe unique et écologique qui sera bientôt l'adresse résidentielle la plus recherchée de la capitale. Trente-cinq étages accueillent 249 espaces résidentiels spacieux et luxueux, chacun donnant sur des terrasses privées qui offrent des vues spectaculaires sur la ville de Riyad. L'hôtel se trouve au cœur de l'action, près du King Abdullah Financial District et du Riyadh International Convention & Exhibition Center, avec un accès facile à l'aéroport international King Khalid.

Raffles London at The OWO (mi 2023)

Ce chef-d'œuvre architectural, situé dans l'historique Old War Office de Whitehall, à Londres, a vu défiler les hommes d'État et les espions les plus célèbres de Grande-Bretagne, de Winston Churchill à Ian Fleming. Ce bâtiment emblématique a subi une transformation monumentale et propose désormais 120 chambres et suites somptueuses, 85 résidences privées spectaculaires et 11 restaurants et bars ultra-stylés. Un spa Guerlain exclusif et un centre de bien-être PILLAR proposeront des abonnements privés aux personnes bien informées.

Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences (mi 2023)

Le premier hôtel Raffles en Amérique du Nord ouvrira ses portes cette année, apportant un nouveau niveau d'élégance, de glamour et d'aventure à la ville historique de Boston. Situé dans le prestigieux quartier de Back Bay, ce luxueux hôtel dispose d'un hall d'entrée de trois étages, le premier de ce type dans la ville. L'immeuble de 35 étages offre une collection unique de 147 chambres et 146 résidences, avec des suites pied-à-terre, des maisons d'une à trois chambres et de magnifiques penthouses.

Raffles at Galaxy Macau (mi 2023)

Ajout étonnant au Galaxy Macau™, un complexe intégré de luxe de classe mondiale, Raffles at Galaxy Macau instillera un nouveau niveau de sophistication et de raffinement à Macao. Chacune des 450 suites est conçue comme un luxueux palazzo moderne, avec un téléviseur The Frame Hospitality de Samsung dans chaque chambre et les célèbres majordomes Raffles de la marque offrant un service discret et sur mesure.

Domaine De La Reine Margot – MGallery (mi 2023)

Les clients trouveront un sens du raffinement accueillant au cœur du Jardin des Quiétudes, aux portes de Paris. Ce monument historique du XVIIe siècle était à l'origine la demeure de la reine Marguerite de Valois. Remis au goût du jour par le célèbre designer Jean-Michel Wilmotte, le nouveau Domaine De La Reine Margot – MGallery allie la splendeur de l'ancien monde au chic contemporain. Un somptueux spa permet aux clients de s'accorder des moments de détente, tandis qu'un potager et un verger offrent une abondante beauté extérieure.

Sofitel Shanghai North Bund (fin 2023)

L'art de vivre à la française brillera de tous ses feux dans ce superbe hôtel emblématique de 25 étages, qui propose 300 chambres et suites opulentes offrant des vues exceptionnelles sur la célèbre ligne d'horizon de Shanghai. Les clients adoreront le bar sur le toit, qui deviendra certainement un lieu incontournable du Bund, avec ses vues imprenables sur le fleuve. Le style français moderne imprègne l'expérience de l'hôtel, avec le Club Millésime, un somptueux Spa Sofitel et une salle de sport Sofitel Fitness ultramoderne.

MontAzure Lakeside Phuket – MGallery (fin 2023)

Les premières résidences MGallery de Thaïlande surplomberont les eaux turquoise et la verdure luxuriante de la plage Kamala de Phuket. Cet exquis complexe de charme et de caractère invite les résidents à pénétrer dans une communauté privée de 236 studios et résidences d'une chambre, entourés de jardins, de lacs et de fontaines en cascade. Le sens du bien-être et de la détente au quotidien, caractéristique du MGallery, fait partie de l'expérience, avec un pavillon de relaxation, une piste de jogging, une plateforme de yoga, un centre de remise en forme, un clubhouse, un sentier naturel, un espace piscine adapté aux familles, ainsi qu'un restaurant élégant et un délicieux bar près de la piscine.

HÔTELS LIFESTYLE (ENNISMORE)

Ennismore est une entreprise d'hôtellerie créative qui regroupe un collectif mondial de marques créées par des entrepreneurs et des fondateurs et dont la finalité est au cœur de leurs activités. Elle crée et gère des propriétés et des expériences uniques dans certaines des destinations les plus fascinantes du monde. Accor et Ennismore ont créé une joint-venture en 2021 afin de donner naissance à l'entreprise d'hôtellerie créative qui connaît la plus forte croissance au monde. Pour l'année prochaine, Ennismore est actuellement en passe d'ouvrir plus de 30 hôtels et résidences de marque – poursuivant la tendance de cette année en ouvrant un nouvel hôtel en moyenne toutes les deux semaines.

Maison Delano Paris (début 2023)

Située au cœur de l'ultra-chic 8e arrondissement, la Maison Delano Paris est une oasis au sein de la ville animée. Occupant un bâtiment du XVIIIe siècle avec cour intérieure, au 4 rue d'Anjou, c'est un lieu où l'on peut découvrir des concepts culinaires exceptionnels et exclusifs signés par le chef Dani García, trois étoiles au Michelin, une nouvelle perspective du bien-être et des moments absolument uniques.

Mama Shelter Rennes (début 2023)

Situé au cœur de la ville, à quelques pas de la place des Lices et de la célèbre rue de la Soif, Mama Shelter Rennes accueillera le tout premier Mama Skin Spa. Renversant la scène hôtelière rennaise avec une offre entièrement nouvelle, l'hôtel comptera 119 chambres, cinq ateliers, un restaurant, une piscine, plusieurs salles de karaoké ainsi que le premier bar sur le toit de la ville avec une vue imprenable sur les tours médiévales.

SO/ Uptown Dubai (début 2023)

Premier du genre au Moyen-Orient, SO/ plonge ses résidents dans un monde de mode et de style avant-gardiste. Situé dans l'emblématique Uptown Tower, une merveille architecturale inspirée de la forme et des reflets lumineux d'un diamant, SO/ Uptown Dubai abritera des restaurants et des bars renommés, un sublime spa et une piscine, ainsi qu'une salle de bal exceptionnelle, aux côtés de 188 chambres d'une grande élégance. Une collection exclusive de 229 résidences privées sera également disponible, comprenant des appartements d'une, deux et trois chambres, ainsi que des duplex de quatre chambres, offrant tous des vues imprenables sur l'horizon spectaculaire de la ville.

21c Museum Hotel St. Louis (début 2023)

Le bâtiment historique de 10 étages de style néo-renaissance de St. Louis entre dans une nouvelle ère. 21c insuffle une nouvelle vie à ce bâtiment centenaire avec des espaces d'art contemporain, une programmation culturelle axée sur la communauté, des aliments et des boissons d'origine locale et, bien sûr, des services d'hôtellerie de premier ordre. Faisant honneur aux racines du bâtiment en tant qu'ancien site du YMCA, le 21c St. Louis comprendra également un club d'athlétisme et de natation à service complet.

TRIBE Bangkok Sukhumvit 39 (début 2023)

Le centre social est au cœur du TRIBE Bangkok Sukhumvit 39. Confortable et fonctionnel, il comprend également un café proposant des snacks à emporter, des cafés de barista le jour et des cocktails de marque le soir. Chaque détail est pris en compte pour créer un foyer élégant et intelligent en dehors de chez soi. Que ce soit pour rester en forme ou pour se détendre, les clients du TRIBE peuvent profiter de la salle de sport, de la piscine et du spa Onsen.

Mondrian Singapore (début 2023)

Situé dans le quartier en plein essor de Duxton Hill, à deux pas du Central Business District de la ville, Mondrian Singapore est niché parmi les cafés les plus branchés, les restaurants et les bars de classe internationale, les galeries d'art et les boutiques indépendantes. S'élevant au-dessus des maisons historiques et colorées de Chinatown, l'hôtel offre l'une des meilleures vues sur l'horizon scintillant de la ville.

Rixos Qetaifan Island, Doha (mi 2023)

Surplombant le golfe Persique, le nouveau complexe hôtelier Rixos Qetaifan Island propose des divertissements sans fin pour tous les âges. Le Rixy Kids Club de l'hôtel sera un endroit joyeux où les enfants pourront faire des activités manuelles, se faire des amis et s'amuser. Les adultes pourront profiter d'un séjour de détente ultime grâce au hammam turc traditionnel et aux luxueuses salles de soins du spa, au club de sport exclusif et aux divertissements en soirée avec des spectacles de classe mondiale.

The Hoxton, Charlottenburg (mi 2023)

The Hoxton sera situé à Charlottenburg, à l'ouest de Berlin, un quartier apprécié pour ses restaurants éclectiques et ses magasins d'antiquités, et à quelques minutes seulement de la populaire zone commerciale du Kurfürstendamm. Installé dans un ancien hôtel, le premier établissement allemand de la marque a été transformé avec l'aide d'AIME Studios, le studio de design interne d'Ennismore. S'inspirant du quartier, qui a été au cœur de la renaissance créative de la ville pendant les Golden Twenties, les 234 chambres de l'hôtel seront parées de formes inspirées de l'Art nouveau, de détails de design expressifs et de tons doux et sourds.

Mondrian et Hyde Ibiza (mi 2023)

Deux marques d'Ennismore – Mondrian et Hyde – s'installeront pour la première fois sur la magnifique île d'Ibiza à l'été 2023. Les deux hôtels seront situés au sud-est de l'île, dans la pittoresque baie de Cala Llonga, arborant de grandes plages de sable et des collines couvertes de pins de chaque côté. Le Mondrian Ibiza comptera 154 chambres, tandis que le Hyde Ibiza en comptera 409. Les deux établissements proposeront neuf restaurants et bars, dont un club de plage, tous conçus par Carte Blanched, le studio de conception F&B d'Ennismore.

PLUS DE MARQUES, PLUS D'HÔTELS, PLUS DE MARCHÉS

Les hôtels très attendus mentionnés ci-dessus donnent un aperçu des projets de Accor pour l'année 2023 dans les catégories luxe et art de vivre. Dans l'ensemble, la société ouvrira des centaines de nouveaux hôtels et complexes dans le monde, en s'appuyant sur son portefeuille croissant de plus de 40 marques. Voici quelques exemples supplémentaires pour aiguiser votre appétit de voyage.

EUROPE

Greet hotel Paris Hippodrome De Vincennes (Début 2023)

Les hôtels greet sont des défenseurs de l'état d'esprit « do good, feel good » – où les bonnes actions procurent de bons sentiments. À l'hôtel greet Paris Hippodrome De Vincennes, les clients vivront une expérience unique d'hospitalité et d'éco-conception, en commençant par se délecter d'un charmant verre de bienvenue et de douceurs fraîchement préparées par des commerçants locaux. Dans les espaces sociaux confortables, les clients peuvent se rencontrer, jouer à des jeux de société et passer du temps au milieu de l'ambiance agréable et du mobilier recyclé.

ibis Styles Copenhagen Ørestad, Danemark (début 2023)

ibis Styles fait ses débuts au Danemark cet hiver. Le nouvel hôtel est conçu pour combiner la vie urbaine et la sérénité de la nature ; deux thèmes mis en valeur dans le design de l'hôtel par un contraste saisissant et brillant. Cet hôtel élégant et design est idéalement situé dans le quartier animé de l'île d'Amager, près du centre-ville de Copenhague. Situé dans le cadre du projet populaire Nest45, l'hôtel est niché au sein d'un pôle séduisant de bureaux et de petites entreprises.

Swissôtel Tbilisi, Géorgie (mi 2023)

Le premier Swissôtel en Géorgie sera situé au cœur de la vieille ville de Tbilissi. Les clients bénéficieront de son emplacement de choix dans le centre-ville de Tbilissi, à proximité de la Galerie nationale et de la Chambre du Parlement, à proximité de trois parcs de la ville et des principaux sites touristiques. La décoration intérieure réalisée par les sœurs Sundukovy se distingue par des motifs floraux et des éléments décoratifs, créant une oasis de calme et de nature. L'opulent restaurant-bar sur le toit, au 7e étage, offre une vue envoûtante sur la ville.

Pullman Okol Resort Golf & Spa, Bulgarie (mi 2023)

Pullman fait ses débuts en Bulgarie en 2023. L'hôtel de 140 chambres et 40 résidences de marque sont situés à seulement 30 km au sud-est de la ville de Sofia et à seulement 20 minutes de l'une des plus grandes stations de ski de Bulgarie, Borovets. Entouré d'un magnifique parc, le Pullman Okol Golf Resort & Spa fait partie du projet OKOL Lake Park, au bord du lac Iskar, au sud-est de Sofia. Le design de l'hôtel s'inspire de la nature environnante et du patrimoine culturel bulgare.

Adagio London Whitechapel (fin 2023)

Pour les clients qui désirent les services utiles d'un hôtel et la liberté de vivre comme un local dans un appartement de quartier, Adagio offre un parfait équilibre entre les deux. Conçus pour les longs séjours, les 147 appartements avec services situés sur Whitechapel Road, dans l'est de Londres, proposeront des appartements d'une ou deux chambres, équipés de cuisines. Des espaces communs animés créent une atmosphère accueillante et conviviale qui encourage les nouvelles rencontres.

Swissôtel Resort Kolasin, Monténégro (fin 2023)

La première propriété Accor au Monténégro sera située à 1 600 mètres d'altitude au milieu de pittoresques pistes de ski. Le design de l'hôtel de 116 chambres s'intègre à l'ambiance naturelle, préservant le lieu et capturant l'essence de la vitalité naturelle de Swissôtel. Base idéale pour les amateurs de sports d'hiver, la nouvelle propriété est située dans la station K16 de Kolasin, à côté de la magnifique chaîne de montagnes de Bjelasica – une destination parfaite pour ceux qui cherchent à dévaler les pistes.

AMÉRIQUES

Novotel Mexico City Centro Historico (fin 2023)

Novotel, l'une des marques d'hôtels de milieu de gamme les plus connues et les plus fiables au monde, renforce sa présence à Mexico avec une quatrième propriété, située dans le quartier central historique. Au Novotel Mexico City Centro Historico, les voyageurs d'affaires pourront se reposer, tandis que les familles pourront passer du temps ensemble. Du centre social polyvalent accueillant et décontracté au bar informel, en passant par les chambres spacieuses, chaque aspect de l'hôtel s'appuie sur un design élégant et moderne pour créer une atmosphère chaleureuse et conviviale.

CHINE

Mövenpick by Accor, Qingdao (fin 2023)

Cette nouvelle version d'une marque classique est unique en Chine et ouvrira son premier hôtel dans la magnifique ville côtière de Qingdao, dans la province orientale de Shandong – coïncidant avec le 75e anniversaire de la marque Mövenpick. S'appuyant sur les caractéristiques de la marque Mövenpick, bien connue et appréciée, et sur l'héritage suisse, Mövenpick by Accor proposera une adaptation de la marque à la Chine, adaptée aux intérêts, aux goûts, à la culture et aux préférences des voyageurs chinois.

Grand Mercure Living Chengdu et Grand Mercure Chengdu (fin 2023)

Une expérience charmante et accueillante vous attend au nouvel hôtel Grand Mercure de Chengdu et aux premières résidences Grand Mercure Living de Chine. Les voyageurs et les propriétaires seront ravis de constater que l'hôtel Grand Mercure s'inspire des traditions culturelles, de la cuisine locale et de l'expression artistique du pays. Situé dans le Western Financial Innovation Center, les clients de l'hôtel et les propriétaires de résidences apprécieront d'être au cœur de l'action du quartier des affaires de la région, tout en retrouvant le style d'accueil chaleureux du Grand Mercure.

INDE, MOYEN-ORIENT, ASIE ET AFRIQUE

Mercure Hotel Cairns (début 2023)

Mercure fera son entrée dans la station balnéaire de Cairns, dans le nord tropical du Queensland, avec l'ouverture du Mercure Hotel Cairns. Ce nouvel hôtel est le fruit d'une rénovation et d'un changement de marque de plusieurs millions de dollars. Entouré et inspiré par la nature, le Mercure Hotel Cairns comprend 75 chambres spacieuses et un nouveau restaurant australien moderne servant les meilleurs produits locaux.

Pullman Singapore Hill Street (mi 2023)

Cet hôtel de 342 chambres sera le premier Pullman de Singapour et bénéficiera d'un emplacement de choix sur Hill Street, dans le cœur civique et culturel de la ville. Attirant les penseurs progressistes et les voyageurs du monde entier, le bar sur le toit de l'hôtel et le salon exécutif offrent des vues inspirantes sur Fort Canning, la rivière Singapour et la cathédrale St Andrew. Le hall dynamique est un espace fluide pour le travail, le divertissement et le contact avec les autres, tandis que le vaste centre de santé et de remise en forme et la piscine offrent des expériences innovantes pour le bien-être.

ibis Styles Bangkok Twin Towers (mi 2023)

Le plus grand hôtel ibis Styles du monde apportera son énergie créative et ludique au centre de Bangkok, à quelques pas du quartier des affaires, des magasins et des sites touristiques favoris tels que MBK, Siam Paragon et Siam Discovery. Avec plus de 600 chambres au design unique, cet hôtel tendance et économique proposera trois restaurants, des salles de réunion, une piscine extérieure, un centre de remise en forme et un spa, ainsi que de sympathiques petits extras pour que chaque séjour soit personnel et spécial.

Novotel New Delhi City Centre (mi 2023)

Pour les voyageurs qui cherchent à se détendre et à se relaxer, le Novotel New Delhi City Centre offre un endroit calme pour profiter d'un instant de pause au milieu de la ville animée. Les clients peuvent déguster une tasse de thé signature tout en prenant le temps de profiter d'un moment à eux, ou d'un moment de qualité avec leurs proches. Des chambres modernes au centre social animé, en passant par la zone familiale adaptée aux enfants, le Novotel propose des espaces contemporains, confortables et intuitifs qui permettent aux voyageurs de prendre du temps pour ce qui compte le plus.

Mercure Tokyo Haneda (fin 2023)

Le nouveau Mercure Tokyo Haneda sera un hôtel jumeau du Mercure Tokyo Ginza, offrant une expérience charmante, dynamique et authentique de Tokyo. Les pôles sociaux du Mercure offrent une dynamique tout au long de la journée avec des lieux flexibles pour manger, boire, socialiser ou travailler, tandis que les espaces communs et les chambres de l'hôtel s'inspirent de la culture japonaise locale et de l'esthétique du design.

Pullman Nairobi Upper Hill (mi 2023)

Pullman, une marque pionnière avec un héritage d'innovation en matière d'hôtellerie, est ravi d'offrir une nouvelle destination au sein de l'ambiance animée d'Upper Hill à Nairobi. Le nouvel hôtel Pullman offrira des vues inspirantes sur la ligne d'horizon de la ville, à proximité du quartier financier, des bureaux d'entreprises et des ambassades internationales. Les clients apprécieront de siroter un verre en fin de soirée en contemplant le célèbre horizon africain ou de partir tôt pour découvrir les merveilles d'un safari kenyan dans le parc national de Nairobi tout proche.

À PROPOS D'ACCOR

Accor est un groupe hôtelier de premier plan qui compte plus de 5 300 établissements et 10 000 lieux de restauration dans 110 pays. Le groupe possède l'un des écosystèmes hôteliers les plus diversifiés et les mieux intégrés du secteur, avec plus de 40 marques d'hôtels de luxe, haut de gamme, milieu de gamme et économiques, des lieux de divertissement et de vie nocturne, des restaurants et des bars, des résidences privées de marque, des logements en colocation, des services de conciergerie, des espaces de travail, etc. La position inégalée d'Accor dans l'hôtellerie lifestyle – l'une des catégories qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur – est dominée par Ennismore, une coentreprise détenue majoritairement par Accor. Ennismore est une entreprise d'hôtellerie créative qui regroupe un collectif mondial de marques créées par des entrepreneurs et des fondateurs et dont la finalité est au cœur de leurs activités. Accor possède un portefeuille inégalé de marques et compte environ 230 000 collaborateurs dans le monde. Les membres bénéficient du programme de fidélité complet de la société – ALL – Accor Live Limitless – un compagnon de vie quotidien qui donne accès à une grande variété de récompenses, de services et d'expériences. Grâce à ses engagements en matière de durabilité mondiale (tels que l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050, l'élimination mondiale des plastiques à usage unique dans l'expérience client de ses hôtels, etc.), les initiatives Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund, le Groupe se concentre sur l'action positive par l'éthique commerciale, le tourisme responsable, la durabilité environnementale, l'engagement communautaire, la diversité et l'inclusion. Fondé en 1967, Accor SA a son siège social en France et est coté à la Bourse de Paris Euronext (code ISIN: FR0000120404) et sur le marché OTC (code : ACCYY) aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez le site group.accor.com ou suivez Accor sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok.

SOURCE Accor