Lista da Accor com as principais inaugurações de hotéis em 2023

PARIS, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- À medida que o burburinho e a expectativa aumentam em torno do planejamento de viagens para 2023, a Accor tem o prazer de revelar uma pequena lista de propriedades altamente esperadas para inaugurar no próximo ano. Da cidade ao litoral, de hotéis ecológicos ou econômicos a refúgios ultra luxuosos, a lista contém destinos belos e aventureiros que hóspedes e viajantes do mundo todo estarão ansiosos para ver... e para que sejam vistos neles. Nenhum filtro do TikTok ou do Instagram é necessário!

HOTÉIS E RESORTS DE LUXO

A Accor é líder global no setor de luxo, tendo curado um dos portfólios de luxo mais extraordinários do mundo. As marcas de luxo da Accor são conhecidas não apenas por sua hospitalidade cortês, atenciosa e personalizada, como também por seus restaurantes e bares premiados, programação de bem-estar transformadora, e experiências personalizadas que abrem mentes, expandem conhecimentos e mudam perspectivas.

Sofitel Legend Casco Viejo Panama (início de 2023)

O primeiro e único hotel de luxo no Panamá com uma autêntica identidade francesa, trazendo sua Art de Vivre para a cidade histórica de Casco Viejo, no Panamá, que é Patrimônio Mundial da UNESCO. O Sofitel Legend Casco Viejo Panama será o sexto endereço lendário no prestigioso portfólio da marca Sofitel Legend. Construído diretamente na água, com vistas desobstruídas e impressionantes do Oceano Pacífico e do horizonte da cidade do Panamá, o hotel contará com uma combinação superior de instalações e comodidades, incluindo 159 quartos e suítes lindamente decorados, com a grande maioria deles tendo paisagens marítimas invejáveis; cinco pontos espetaculares para comer e beber, incluindo um lounge e bar no terraço; uma piscina à beira-mar; e aproximadamente 918 mil metros quadrados de espaço funcional interno e externo flexíveis.

Fairmont Ramla Serviced Residences, Riade (início de 2023)O

Fairmont Ramla Serviced Residences é um destino de luxo ecológico verdadeiramente único, que em breve será o endereço residencial mais procurado da capital. Trinta e cinco andares acomodam 249 unidades residenciais espaçosas e luxuosas, cada uma com terraços privativos que oferecem vistas espetaculares da cidade de Riade. O hotel fica bem no centro de tudo, próximo ao King Abdullah Financial District e ao Riyadh International Convention & Exhibition Center, com fácil acesso ao Aeroporto Internacional Rei Khalid.

Raffles London at The OWO (meados de 2023)

Obra-prima arquitetônica localizada no histórico Old War Office, em Whitehall, Londres, que acompanhou parte dos políticos e espiões mais famosos da Grã-Bretanha, de Winston Churchill a Ian Fleming. O edifício histórico passou por uma transformação monumental, e agora conta com 120 luxuosos quartos e suítes, 85 residências privadas espetaculares e 11 restaurantes e bares ultra elegantes. Um spa Guerlain exclusivo e instalações de bem-estar da PILLAR oferecerão adesões particulares para moradores locais interessados.

Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences (meados de 2023)

O primeiro hotel Raffles na América do Norte abrirá suas portas este ano, trazendo um novo nível de elegância, glamour e aventura para a cidade histórica de Boston. Localizado no prestigiado bairro de Back Bay, o luxuoso hotel conta com um impressionante sky lobby de três andares, inédito na cidade. O distinto edifício de 35 andares oferece uma coleção única de 147 quartos e 146 residências, com suítes pied-à-terre, moradias de um a três quartos, e coberturas magníficas.

Raffles At Galaxy Macau (meados de 2023)

Uma adição impressionante ao Galaxy Macau™, um resort de luxo integrado e de excelência. O Raffles At Galaxy Macau apresentará um novo nível de sofisticação e requinte em Macau. Cada uma das 450 suítes foi projetada como se fosse um luxuoso palácio moderno, com uma The Frame da Samsung em todos os quartos, e os famosos mordomos da marca oferecendo um serviço discreto e personalizado.

Domaine De La Reine Margot - MGallery (meados de 2023)Os

hóspedes terão uma sensação acolhedora de requinte aqui no coração do Jardin des Quiétudes, às portas de Paris. Originalmente, o monumento histórico do século 17 era o lar da Rainha Marguerite de Valois. Revitalizado pelo estimado designer Jean-Michel Wilmotte, o novo Domaine De La Reine Margot - MGallery combina o esplendor do velho mundo com o chique contemporâneo. Um suntuoso spa permite aos hóspedes desfrutar de momentos de autocuidado, enquanto uma horta e um pomar proporcionam beleza abundante ao ar livre.

Sofitel Shanghai North Bund (final de 2023)A Art de Vivre

francesa brilhará intensamente no deslumbrante hotel emblemático de 25 andares, que conta com 300 quartos e suítes opulentos com vistas excepcionais do famoso horizonte de Xangai. Os hóspedes vão amar o bar no terraço, que certamente se tornará um ponto de atração do Bund, com suas vistas deslumbrantes do rio. O estilo francês moderno combina a experiência hoteleira com o Club Millésime, um luxuoso Spa da Sofitel, e uma academia ultramoderna Sofitel Fitness.

MontAzure Lakeside Phuket - MGallery (final de 2023)

O primeiro MGallery Residences na Tailândia terá vista para as águas turquesa e a vegetação exuberante da praia Kamala Beach, em Phuket. O requintado resort estilo boutique convida os hóspedes para uma comunidade privada de 236 estúdios espaçosos e residências de um quarto, cercados por jardins, lagos e fontes em cascata. O senso de bem-estar e autocuidado diário típico do MGallery fazem parte da experiência, com um pavilhão de relaxamento, pista de corrida, plataforma de ioga, academia, clube, trilha natural, área de piscina familiar, bem como um restaurante elegante e um delicioso bar na piscina.

HOTÉIS LIFESTYLE (ENNISMORE)

A Ennismore é uma empresa de hospitalidade criativa com um coletivo global de marcas empreendedoras e criadas por fundadores com um propósito central. Ela faz a curadoria e gerencia propriedades e experiências únicas em alguns dos destinos mais fascinantes do mundo. A Accor e a Ennismore firmaram uma colaboração comercial em 2021 para criar a empresa de hospitalidade de lifestyle de crescimento mais rápido do mundo. No próximo ano, a Ennismore abrirá mais de 30 hotéis e residências de marca, dando continuidade à tendência deste ano de abrir, em média, um novo hotel a cada duas semanas.

Maison Delano Paris (início de 2023)

Localizado no centro do chiquérrimo 8th Arrondissement, o Maison Delano Paris é um oásis dentro da movimentada cidade. Ocupando um edifício com pátio do século XVIII na 4 Rue d'Anjou, é um lugar para conhecer conceitos culinários excepcionais e exclusivos do Chef Dani García, que tem três estrelas Michelin — uma nova perspectiva sobre bem-estar e momentos de curadoria exclusivos.

Mama Shelter Rennes (início de 2023)Localizado

centralmente a apenas alguns passos da Place des Lices e da famosa Rue de la Soif, o Mama Shelter Rennes será lar do primeiríssimo Mama Skin Spa. Transformando o cenário hoteleiro do Rennes com uma oferta totalmente nova, o hotel terá 119 quartos, cinco estações de trabalho, um restaurante, piscina, vários quartos de karaokê, bem como o primeiro bar no terraço da cidade com vistas deslumbrantes das torres medievais.

SO/ Uptown Dubai (início de 2023)

Inédito no Oriente Médio, o SO/ oferece um mundo de moda e estilo vanguardistas. Localizado na histórica torre Uptown, uma maravilha arquitetônica inspirada na forma e nas reflexões de luz de um diamante, o SO/ Uptown Dubai abrigará restaurantes e bares, um spa e piscina sublimes, e um salão de festas de destaque, juntamente com 188 quartos elegantes. Uma coleção exclusiva de 229 residências privadas também estará disponível, incluindo apartamentos de um, dois e três quartos, bem como apartamentos duplex de quatro quartos, todos com vistas permanentes do espetacular horizonte da cidade.

21c Museum Hotel St. Louis (início de 2023)

O histórico marco renascentista de 10 andares de St. Louis está entrando em uma nova era. O 21c está dando vida nova ao edifício centenário com espaços repletos de arte contemporânea, programação cultural voltada para a comunidade, alimentos e bebidas de origem local e, é claro, com a hospitalidade que é líder mundial. Honrando as raízes do edifício como um antigo núcleo do YMCA, o 21c St. Louis também contará com um clube atlético e de natação completo.

TRIBE Bangkok Sukhumvit 39 (início de 2023)

O centro social está no coração do TRIBE Bangkok Sukhumvit 39. Confortável e funcional desde o projeto, ele também abriga uma cafeteria com lanches para viagem, cafés de baristas durante o dia, e coquetéis exclusivos à noite. Cada detalhe foi considerado para criar um lar longe de casa elegante e inteligente. Seja para ficar em forma ou para relaxar, os hóspedes do TRIBE podem aproveitar a academia, a piscina e o spa Onsen.

Mondrian Singapore (início de 2023)

Localizado no promissor bairro de Duxton Hill, a poucos passos do distrito financeiro da cidade, o Mondrian Singapore está situado entre as cafeterias mais modernas, restaurantes e bares de excelência, e galerias de arte e boutiques independentes. Elevando-se acima das lojas históricas e coloridas de Chinatown, o hotel está posicionado de modo a ter algumas das melhores vistas do horizonte da cidade.

Rixos Qetaifan Island, Doha (meados de 2023)

Com vista para o Golfo Pérsico, o novo resort Rixos Qetaifan Island oferece diversão ilimitada para todas as idades. O Rixy Kids Club do hotel proporcionará um lugar feliz onde as crianças poderão fazer artes e artesanatos, fazer amigos e se divertir. Os adultos desfrutarão das melhores férias relaxantes com o tradicional banho turco e luxuosas salas de tratamento de spa, clube esportivo exclusivo, e entretenimento noturno com apresentações ao vivo de excelência.

The Hoxton, Charlottenburg (meados de 2023)

O Hoxton estará localizado em Charlottenburg, na Berlim Ocidental; uma área amada por sua cena gastronômica eclética e lojas de antiguidades, e a apenas alguns minutos da popular área comercial de Kurfürstendamm. Instalado em um antigo hotel, o primeiro posto avançado da marca na Alemanha foi transformado com a ajuda do AIME Studios, o estúdio de design próprio da Ennismore. Inspirados no bairro — que ficava no centro do renascimento criativo da cidade durante a era de ouro dos anos 20 de Berlim —, os 234 quartos do hotel serão decorados com formas inspiradas na Art Nouveau, design expressivo e tons suaves.

Mondrian Ibiza e Hyde Ibiza (meados de 2023)

A caminho da bela ilha de Ibiza pela primeira vez no verão de 2023 estarão duas das marcas da Ennismore — Mondrian e Hyde. Ambos os hotéis estarão localizados no lado sudeste da ilha, na pitoresca Baía de Cala Llonga, com amplas praias arenosas e colinas cobertas de pinheiros em ambos os lados. O Mondrian Ibiza terá 154 quartos, enquanto o Hyde Ibiza terá 409. Considerando as duas propriedades, haverá nove restaurantes e bares, incluindo um beach club, todos com curadoria do estúdio de conceito de alimentos e bebidas da Ennismore, o Carte Blanched.

MAIS MARCAS, MAIS HOTÉIS, MAIS MERCADOS

Os hotéis tão esperados mencionados acima oferecem uma amostra idealista dos planos para 2023 da Accor nas categorias de luxo e lifestyle. No geral, a empresa abrirá centenas de novos hotéis e resorts em todo o mundo através de seu crescente portfólio, que conta com mais de 40 marcas. Aqui estão mais algumas amostras para aguçar o paladar dos viajantes.

EUROPA

greet hotel Paris Hippodrome De Vincennes (início de 2023)Os hotéis

greet são defensores da mentalidade "faça o bem, sinta-se bem", onde as boas ações alimentam bons sentimentos. No greet hotel Paris Hippodrome De Vincennes, os hóspedes terão uma experiência única de hospitalidade e design ecológico, começando com uma deliciosa bebida de boas-vindas e guloseimas fresquinhas de lojas locais. Nas confortáveis áreas sociais, os hóspedes se encontram, jogam jogos de tabuleiro e socializam em meio a um ambiente incrível e mobiliário bem reciclado.

ibis Styles Copenhagen Ørestad, Dinamarca (início de 2023)O

ibis Styles estreia na Dinamarca neste inverno. O novo hotel foi projetado para combinar a vida urbana com a serenidade da natureza — dois temas concretizados no design do hotel em forte e brilhante contraste. O elegante hotel está idealmente localizado dentro do vibrante distrito e ilha de Amager, perto do centro da cidade de Copenhague. Situado no popular projeto Nest45, o hotel fica em um centro atraente de escritórios e pequenas empresas.

Swissôtel Tbilisi, Geórgia (meados de 2023)

O primeiro Swissôtel na Geórgia estará localizado no centro da cidade antiga de Tiblíssi. Os hóspedes se beneficiarão de sua localização privilegiada no centro da cidade de Tiblíssi, perto da Galeria Nacional e do Parlamento, e próximo a três parques da cidade e pontos turísticos importantes. O design interior criado por Sundukovy Sisters distingue-se pelos motivos e elementos decorativos florais, criando um oásis de calma e natureza. O opulento restaurante e bar do terraço, no 7º andar, oferece vistas fascinantes da cidade.

Pullman Okol Resort Golf & Spa, Bulgária (meados de 2023)O hotel

Pullman inaugura na Bulgária em 2023. O hotel de 140 quartos e as 40 residências de marca estão situados a apenas 30 km a sudeste da cidade de Sofía e a apenas 20 minutos de uma das maiores estações de esqui da Bulgária — Borovets. Rodeado por um belo parque, o Pullman Okol Golf Resort & Spa faz parte do projeto OKOL Lake Park, na orla do Lago Iskar, a sudeste de Sófia. O design do hotel é inspirado na natureza circundante e na herança cultural búlgara.

Adagio London Whitechapel (final de 2023)

Para os hóspedes que desejarem os serviços úteis de um hotel e a liberdade de viver como um morador local em um apartamento de bairro, o Adagio oferece o equilíbrio perfeito entre ambos. Projetados para estadias mais longas, os 147 apartamentos equipados na Whitechapel Road, no leste de Londres, oferecerão apartamentos de um ou dois quartos completos com cozinha. Áreas comuns animadas criam uma atmosfera acolhedora e de convívio que incentiva novas conexões.

Swissôtel Resort Kolasin, Montenegro (final de 2023)

A primeira propriedade da Accor em Montenegro estará localizada a 1.600 metros acima do nível do mar, em meio às pitorescas pistas de esqui. O design do hotel de 116 quartos se integra ao ambiente natural, preservando a localização e capturando a essência da vitalidade natural do Swissôtel. Base ideal para os fãs de esportes de inverno, a nova propriedade fica localizada dentro do resort K16, em Kolasin, junto à magnífica cordilheira de Belasica — o destino perfeito para quem deseja aproveitar as pistas de ski.

AS AMÉRICAS

Novotel Mexico City Centro Historico (final de 2023)

Novotel, uma das marcas de hotéis midscale mais conhecidas e confiáveis do mundo, está reforçando sua presença na Cidade do México com uma quarta propriedade — no histórico distrito central. No Novotel Mexico City Centro Historico, os viajantes a negócios descansarão, enquanto as famílias aproveitarão um tempo de qualidade. Do acolhedor e descontraído centro social multifuncional ao bar informal e quartos espaçosos, cada aspecto do hotel conta com um design moderno e elegante para criar uma atmosfera acolhedora e amigável.

CHINA

Mövenpick by Accor, Qingdao (final de 2023)

Esta mudança em uma marca clássica é única para a China, e ela abrirá seu primeiro hotel na bela cidade costeira de Qingdao, no leste da província de Shandong, coincidindo com o75º aniversário da marca Mövenpick. Com base nas características conhecidas e amadas da marca Mövenpick e no patrimônio suíço, a Mövenpick by Accor oferecerá uma adaptação específica para a China — personalizada para os interesses, gostos, cultura e preferências dos viajantes chineses.

Grand Mercure Living Chengdu e Grand Mercure Chengdu (final de 2023)

Uma experiência encantadora e convidativa aguarda no novo hotel Grand Mercure, em Chengdu, e nas primeiras residências Grand Mercure Living, na China. Viajantes e moradores se encantarão com a adoção do Grand Mercure de tradições culturais, culinária influenciada localmente e expressão artística inspirada. Localizado dentro do Western Financial Innovation Center, os hóspedes do hotel e moradores das residências desfrutarão da conveniência de estar perto de tudo no distrito comercial da região, com o conforto de retornar à calorosa hospitalidade do Grand Mercure.

ÍNDIA, ORIENTE MÉDIO, ÁSIA E ÁFRICA

Mercure Hotel Cairns (início de 2023)O

Mercure chegará no principal destino de férias costeiras de Cairns, na Tropical North Queensland, com a abertura do Mercure Hotel Cairns. O novo hotel surge após uma reforma e reformulação multimilionária. Cercado e inspirado pela natureza, o Mercure Hotel Cairns compreende 75 quartos espaçosos e um novo restaurante australiano moderno que serve os melhores produtos locais.

Pullman Singapore Hill Street (meados de 2023)

O hotel de 342 quartos será o primeiro Pullman de Singapura, com uma localização privilegiada na Hill Street, no coração cívico e cultural da cidade. Atraindo pensadores progressistas e viajantes globais, o bar e o lounge executivo do hotel no terraço oferecem vistas inspiradoras para Fort Canning, o Singapore River, e a St Andrew's Cathedral. O lobby vibrante é um espaço fluido para trabalhar, jogar e se conectar com outras pessoas, enquanto o amplo espaço de saúde e condicionamento físico e a piscina oferecem experiências inovadoras para o bem-estar.

ibis Styles Bangkok Twin Towers (meados de 2023)

O maior hotel ibis Styles do mundo levará sua energia criativa e divertida para o centro de Bangkok, a poucos passos do distrito financeiro, comercial, e dos pontos turísticos favoritos, como MBK, Siam Paragon e Siam Discovery. Com mais de 600 quartos com design único, o hotel moderno e econômico oferecerá três restaurantes, salas de reunião, uma piscina ao ar livre, academia e spa — juntamente com alguns bônus, para que cada estadia seja exclusiva e especial.

Novotel New Delhi City Centre (meados de 2023)

Para viajantes que queiram relaxar e desacelerar, o Novotel New Delhi City Centre oferece um lugar calmo para desfrutar de um pouco de descanso em meio à cidade movimentada. Os hóspedes podem apreciar uma xícara de chá enquanto desfrutam de um momento dedicado a si mesmos ou podem se divertir com seus entes queridos. Dos quartos modernos ao animado centro social e zona familiar infantil, o Novotel conta com espaços contemporâneos, confortáveis e intuitivos que permitem que os viajantes se dediquem ao que realmente importa.

Mercure Tokyo Haneda (final de 2023)

O novo Mercure Tokyo Haneda será um hotel associado ao Mercure Tokyo Ginza, proporcionando uma experiência charmosa, dinâmica e localmente autêntica de Tóquio. Os centros sociais do Mercure oferecem dinâmicas durante todo o dia, com lugares flexíveis para comer, beber, socializar ou trabalhar, enquanto as áreas comuns e os quartos do hotel são inspirados na cultura japonesa local e sua estética.

Pullman Nairobi Upper Hill (meados de 2023)

Pullman, uma marca pioneira com um legado de inovação em hospitalidade, tem o prazer de oferecer um novo destino em meio à agitação de Upper Hill, em Nairóbi. O novo hotel Pullman oferecerá vistas inspiradoras do horizonte da cidade, com proximidade conveniente ao distrito financeiro da cidade, escritórios corporativos e embaixadas internacionais. Os hóspedes poderão saborear drinques ao pôr do sol enquanto contemplam o famoso horizonte africano, ou poderão sair cedo para descobrir as maravilhas de um safári queniano no Parque Nacional de Nairóbi, que fica próximo.

