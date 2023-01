La misión económica belga visita el centro farmacéutico de Nippon Express en el oeste de Japón

TOKIO, 19 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Una misión económica belga visitó el Centro Farmacéutico del Oeste de Japón en Neyagawa, Prefectura de Osaka, de Nippon Express Co, Ltd. (de aquí en adelante, "Nippon Express") (de aquí en adelante, "Nippon Express"), empresa del grupo NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. el viernes 9 de diciembre.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202301051847-O1-1486Ita7

Foto1: La misión visita el Centro Farmacéutico del Oeste de Japón

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202301051847/_prw_PI2fl_H6b6kl5L.jpg

Foto2: Escena de la presentación

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202301051847/_prw_PI3fl_0Day05Kl.jpg

La misión, encabezada por Su Alteza Real la Princesa Astrid del Reino de Bélgica, mantuvo intercambios económicos con numerosas empresas, universidades e instituciones de investigación con el objetivo de profundizar en las relaciones amistosas entre Bélgica y Japón.

Como parte de estos intercambios económicos, 14 miembros de la misión visitaron el West Japan Pharmaceutical Center de Nippon Express, un centro dedicado a la manipulación de productos farmacéuticos de acuerdo con las normas de Buenas Prácticas de Distribución (GDP) para la correcta distribución de productos farmacéuticos.

Nippon Express hizo una presentación sobre la seguridad de la red de suministro farmacéutico del Grupo Nippon Express, y los participantes en la misión mostraron un gran interés y aprecio por la preparación del Grupo Nippon Express ante los desastres naturales, además de por su gestión de la seguridad y la salud/seguridad.

Nippon Express Group seguirá ampliando sus servicios logísticos para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica y otros clientes de todo el mundo.

Página web de Nippon Express: https://www.nipponexpress.com/

Cuenta oficial de LinkedIn de Nippon Express Group:

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

