Une mission économique belge visite le centre pharmaceutique du Japon occidental de Nippon Express

TOKYO, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Une mission économique belge a visité le vendredi 9 décembre le centre pharmaceutique du Japon occidental de Neyagawa, préfecture d'Osaka, de Nippon Express Co. (ci-après « Nippon Express »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, le vendredi 9 décembre.

La mission, menée par Son Altesse Royale la Princesse Astrid du Royaume de Belgique, a procédé à des échanges économiques avec de nombreuses entreprises, universités et institutions de recherche dans le but d'approfondir les relations amicales entre la Belgique et le Japon.

Dans le cadre de ces échanges économiques, 14 membres de la mission ont visité le centre pharmaceutique du Japon occidental de Nippon Express, une plateforme spécialisée dans le traitement des produits pharmaceutiques conformément aux normes des bonnes pratiques de distribution (GDP) pour une distribution correcte des produits pharmaceutiques.

Nippon Express a présenté le réseau d'approvisionnement pharmaceutique sûr et sécurisé du groupe Nippon Express, et les participants à la mission ont montré un grand intérêt et une grande appréciation pour la préparation du groupe Nippon Express aux catastrophes naturelles, ainsi que pour sa gestion de la sécurité et de la santé/sûreté.

Le groupe Nippon Express continuera à développer ses services logistiques afin de répondre aux besoins logistiques de l'industrie pharmaceutique et d'autres clients dans le monde.

