BOLOGNE, Italie, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- À Cosmoprof Bologne, Hamidi a choisi de parler avec précision et retenue. L'accent a été mis sur la gourmandise, exprimée par deux fragrances qui ont servi de point d'ancrage à l'ensemble de la vitrine : Fondue Tropical et Fondue Exotic. Il ne s'agit pas d'éléments secondaires, mais du récit lui-même.

La nouvelle langue de la gastronomie : Hamidi captive Cosmoprof Bologna

Fondue Tropical présente une interprétation plus légère et plus radieuse de la gourmandise. Il s'ouvre sur des notes de pamplemousse, de baies sauvages et de cerise, et offre une luminosité juteuse, immédiate et invitante. Au fur et à mesure que le parfum évolue, une douce note de rose ajoute une couche florale délicate, s'installant progressivement dans une base d'ambre et de vanille. La composition reste douce et aérienne, avec une douceur maîtrisée et raffinée. Il s'attarde subtilement, créant une chaleur sans effort et facile à porter.

Fondue Exotic prend une direction plus indulgente. Plus riche et plus profond dès le départ, il s'ouvre sur le caramel et les fruits rouges, créant une impression de densité et de velouté. Cette intensité est adoucie par des fleurs délicates au cœur, avant de passer à une base de vanille, de barbe à papa et de musc blanc. Le résultat est une douceur arrondie avec de la profondeur et de la texture, qui maintient la richesse tout en étant douce et équilibrée sur la peau.

Ensemble, ces parfums définissent l'approche de la gourmandise de Hamidi - mesurée, intentionnelle et structurée. La douceur n'est jamais envahissante ; au contraire, chaque note se déploie progressivement, permettant à la composition d'évoluer avec clarté. Cette philosophie est renforcée par des formulations sans alcool, qui améliorent la douceur et créent une diffusion plus intime et naturelle sur la peau.

Lors de l'exposition, cela s'est traduit par un fort engagement. Les visiteurs ont été attirés par les deux parfums, les ressentant non seulement comme des odeurs, mais aussi comme des compositions tactiles. Il y avait une pause perceptible à chaque interaction, un moment où le parfum s'installait et révélait ses couches, créant une connexion plus personnelle.

Evarist Rego, directeur de Hamidi, a déclaré : "Avec Fondue Tropical et Fondue Exotic, notre intention était d'explorer la gourmandise d'une manière équilibrée et raffinée".

À Cosmoprof Bologne, Hamidi ne s'est pas étendu vers l'extérieur. Il a affiné son orientation et, ce faisant, a redéfini la gourmandise comme une signature.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2942089/Hamidi_Cosmoprof_Bologna.jpg