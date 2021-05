La nueva planta inteligente de grúas torre de Zoomlion comienza a funcionar a máxima capacidad

La fábrica de grúas torre Zoomlion tiene un formato nuevo de "planta inteligente", dos "talleres faro", tres "depósitos inteligentes" y cuatro "líneas de producción sin personal", donde se fabrican series de grúas torre y elevadores de construcción en un rango de 63 a 20.000 toneladas métricas. Sus 24 líneas de producción inteligentes y tres depósitos inteligentes pueden mejorar significativamente la calidad del producto a través de la modernización integral de materias primas, blanking, soldadura, envasado, logística y pruebas.

La planta también está totalmente digitalizada para integrar el análisis y las tecnologías de macrodatos, incluyendo internet industrial, el sistema de información, la visualización y más para poder cubrir la interconexión y la interacción hombre-máquina en su totalidad.

Conforme a su misión de liderar el desarrollo verde en la industria de la maquinaria pesada, se construyó la nueva planta IM de Zoomlion aplicando filosofías de diseño ecológico, adoptando el diseño, las tecnologías, así como el envasado y la producción verdes para lograr una modernización totalmente ecológica y sustentable de soldaduras, supresión del polvo y procesamiento.

Mientras tanto, Zoomlion entregó al cliente dos unidades de la grúa torre con plumín abatible para energía eólica más grande del mundo, la LW2340-180. La grúa de 180 toneladas tiene una altura máxima de elevación de 180 metros y se utilizará en las provincias de Heilongjiang y Henan para el desarrollo de energía eólica.

"La planta IM de grúas torre es un eslabón integral del plan de Zoomlion para hacer realidad "la fabricación de productos verdes en plantas verdes, que atiendan a la industria de la energía verde con productos verdes". Liderar el desarrollo verde de la industria de las maquinarias de construcción siempre ha sido una misión clave de Zoomlion en su calidad de fabricante de grúas torre más grande del mundo", señaló Tang Shaofang, vicepresidente de Zoomlion.

