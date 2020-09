La période d'inscription à la première édition virtuelle de la Course pour les enfants RBC à l'échelle mondiale est commencée

Les participants sont invités à courir ou à marcher de façon indépendante durant cet événement virtuel organisé en appui à 36 associations caritatives partenaires dans 16 pays

TORONTO, le 14 septembre 2020 /PRNewswire/ -- C'est aujourd'hui que commence la période d'inscription à la première édition virtuelle de la Course pour les enfants RBC à l'échelle mondiale. Les sommes recueillies dans le cadre de l'événement seront versées à des associations caritatives qui s'adressent aux jeunes et aux enfants partout dans le monde. Les participants pourront choisir entre 36 associations partenaires. En raison de la perturbation sans précédent causée par la pandémie de COVID-19, les jeunes qui bénéficient des services de ces associations ont besoin d'aide plus que jamais.

Au lieu de prendre part à une course traditionnelle, les participants profiteront d'une expérience virtuelle novatrice grâce à un site Web d'inscription en ligne et de collecte de fonds :

L'inscription à l'événement est gratuite et ouverte à tous, peu importe la région, l'âge ou les aptitudes pour la course.

Les participants peuvent choisir d'appuyer n'importe laquelle des 36 associations caritatives partenaires participantes, peu importe où ils se trouvent physiquement.

Les participants pourront choisir leur distance et leur itinéraire près de leur lieu de résidence (aucune course prédéterminée).

Nous encourageons les participants à courir ou à marcher de façon indépendante ou avec des membres de leur famille (tout en observant les directives sanitaires de leur région) durant le week-end des 17 et 18 octobre.

Le site Web de l'événement peut être intégré à des applications de course, ce qui permet aux participants d'enregistrer leur course ou marche virtuelle et de tracer leur itinéraire sur une carte.

Les participants pourront télécharger des dossards, des affiches de l'événement et des certificats de réussite sur le site Web de l'événement.

Les participants recevront également des médailles numériques et un mot de reconnaissance qu'ils pourront partager dans les médias sociaux.

Par cet événement, RBC entend créer la plus importante course familiale virtuelle au monde. Elle invite tous les employés de RBC, ainsi que leurs parents et amis, les associations caritatives partenaires et la population à y participer.

« La pandémie a modifié notre vie à plusieurs égards. De nombreux jeunes ont subi les contrecoups de la crise, que ce soit sur le plan de la santé mentale, du bien-être, de l'accès à l'éducation et des possibilités d'emploi, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. C'est pourquoi nous avons converti la Course pour les enfants RBC en une collecte de fonds virtuelle cette année. Nous voulons nous assurer d'être en mesure de répondre à ces besoins et d'aider les jeunes et leurs familles à surmonter leurs difficultés. Je tiens à remercier nos 36 associations caritatives partenaires, qui ne ménagent aucun effort pour aider les jeunes à traverser cette année difficile. J'attends avec impatience le week-end de la course ! »

Lors des éditions précédentes de la Course pour les enfants RBC, les événements avaient lieu dans les 17 endroits suivants : Bahamas, Barbade, Calgary, Chicago, Hong Kong, île de Jersey, Kuala Lumpur, Londres, Montréal*, New York, Ottawa, Seattle, Saint Paul, Sydney, Toronto, Trinité-et-Tobago et Vancouver. Depuis sa création en 2009, la série de courses a attiré plus de 260 000 participants et permis de recueillir plus de 57 millions de dollars au profit d'associations caritatives pour enfants partout dans le monde.

En plus d'organiser cet événement virtuel, RBC s'est engagée à ce jour à verser 10,5 millions de dollars à des initiatives en faveur de la sécurité alimentaire, de la santé mentale et de la préparation stratégique en réponse à la pandémie de COVID-19. En 2019, RBC a versé 130 millions de dollars à près de 5 000 associations caritatives dans le monde.

Pour en savoir plus sur la Course pour les enfants RBC et ses partenaires caritatifs ou pour vous inscrire à l'événement virtuel, visitez le site www.rbcraceforthekids.com/fr .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Josh Humeniuk , Communications, RBC, 416 567-5607

