RBC abre la inscripción para el primer evento de carrera virtual global en su serie de caridad Race for the Kids

TORONTO, 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- RBC abrió hoy la inscripción para su primer evento de carrera de caridad global y virtual como parte de su exclusiva serie Race for the Kids (Carrera por los niños). Los fondos recaudados en el evento beneficiarán a causas juveniles e infantiles de todo el mundo, con 36 socios de caridad a los que los participantes pueden elegir apoyar. Frente a las importantes perturbaciones producidas por la pandemia de covid-19, los servicios centrados en la juventud ofrecidos por estos socios de caridad son más necesarios que nunca.

En lugar de un formato de carrera estándar, los participantes disfrutarán de una innovadora experiencia virtual mediante la inscripción en línea en el evento y el sitio web de recaudación de fondos:

La inscripción en el evento es gratuita y está abierta a todos, independientemente de la geografía, la edad o la capacidad para correr.

Los participantes pueden elegir apoyar a cualquiera de los 36 socios de caridad participantes, sin importar dónde se encuentren físicamente.

Los participantes podrán elegir su distancia y recorrido de carrera personal en su comunidad local (sin circuito predeterminado).

Se anima a los participantes a completar su carrera o caminata de manera independiente o con miembros de su familia (observando los consejos de salud pública y las directrices gubernamentales locales) durante el fin de semana del 17-18 de octubre.

El sitio web del evento se integra con numerosas aplicaciones para correr y permite a los participantes registrar y trazar el recorrido de su carrera o caminata virtual.

En el sitio web del evento habrá dorsales para los corredores, carteles del evento y certificados de participación disponibles para descarga.

Los participantes también recibirán medallas y reconocimientos digitales que podrán compartir en las redes sociales.

El objetivo de RBC para el evento es crear "la carrera informal familiar virtual más grande del mundo" junto a todos los empleados de RBC, sus familias y amigos, los partidarios de los socios de caridad y los miembros del público invitados a participar.

"La pandemia global ha alterado diversos aspectos de nuestras vidas. Para muchos jóvenes, la crisis ha tenido un impacto negativo en su salud psíquica y su bienestar, sus posibilidades de acceso a la educación y sus oportunidades de empleo", afirma Dave McKay, presidente y director ejecutivo de RBC. "Por eso, este año estamos adoptando un formato virtual para nuestra Race for the Kids de RBC para asegurar que podamos seguir enfrentando estas necesidades y apoyando a los jóvenes y sus familias ante estos desafíos. Quiero agradecer a nuestros 36 socios de caridad por su continua dedicación a la juventud en este año crítico y espero ansioso el fin de semana de la carrera".

Antes de 2020, los eventos de Race for the Kids de RBC se llevaron a cabo en 17 lugares: Bahamas, Barbados, Calgary, Chicago, Hong Kong, Jersey, Kuala Lumpur, Londres, Montreal, Nueva York, Ottawa, Seattle, St. Paul, Sídney, Toronto, Trinidad y Tobago, y Vancouver. Desde su creación en 2009, la serie ha atraído a más de 260.000 participantes y ha recaudado más de US$ 57 millones para causas juveniles e infantiles en todo el mundo.

Además de la celebración de este evento virtual, RBC ha entregado hasta la fecha US$ 10,5 millones para seguridad alimentaria, salud mental y preparación estratégica en respuesta a la pandemia de covid-19. En 2019, RBC donó US$ 130 millones a casi 5.000 organizaciones de caridad en todo el mundo.

Para conocer más acerca de Race for the Kids de RBC y sus socios de caridad, o para inscribirse para participar en el evento virtual, visite www.rbcraceforthekids.com.

Acerca de RBC

Royal Bank of Canada es una institución financiera global con un enfoque basado en principios y orientado a objetivos para ofrecer un desempeño sobresaliente. Nuestro éxito proviene de los más de 86.000 empleados que dan vida a nuestra visión, valores y estrategia, para que podamos ayudar a nuestros clientes a tener éxito y a las comunidades a prosperar. Como el banco más grande de Canadá y uno de los más grandes del mundo basado en la capitalización de mercado, tenemos un modelo de negocios diversificado, enfocado en la innovación y la entrega de experiencias excepcionales a nuestros 17 millones de clientes en Canadá, los Estados Unidos y otros 34 países. Más información en rbc.com.‎

Estamos orgullosos de apoyar una amplia gama de iniciativas comunitarias a través de donaciones, inversiones comunitarias y actividades de voluntariado de los empleados. Vea cómo en rbc.com/community-social-impact.

Josh Humeniuk, Comunicaciones Corporativas, RBC, 416-567-5607, [email protected]

FUENTE RBC

