RBC opent registratie voor het eerste wereldwijde, virtuele hardloopevenement in zijn charitatieve Race for the Kids-serie

Deelnemers worden aangemoedigd om tijdens hun 'virtuele race' onafhankelijk hard te lopen (of lopen) om 36 deelnemende liefdadigheidspartners uit 16 landen te ondersteunen

TORONTO, 14 september 2020 /PRNewswire/ -- Vandaag opent RBC de registratie voor het eerste wereldwijde en virtuele charitatieve hardloopevenement, onderdeel van zijn karakteristieke Race for the Kids-serie. De geldmiddelen verworven tijdens het evenement zullen verdeeld worden onder goede doelen voor jongeren en kinderen over de hele wereld. Er zijn 36 liefdadigheidspartners waaruit de deelnemers kunnen kiezen. De jongeren waar de diensten van deze liefdadigheidspartners op gericht zijn, worden geconfronteerd met de aanzienlijke verstorende effecten van de Covid-19-pandemie, en daarom zijn deze diensten nu nog meer nodig dan ooit tevoren.

In plaats van het standaard hardloopevenement, kunnen deelnemers nu genieten van een innovatieve virtuele ervaring met behulp van de online registratie- en inzamelingswebsite van het evenement:

Registreren is gratis en open voor iedereen, ongeacht geografie, leeftijd of hardloopervaring.

Deelnemers kunnen ervoor kiezen om een van de 36 deelnemende liefdadigheidspartners te ondersteunen, ongeacht waar zij zich fysiek bevinden.

Deelnemers kunnen een persoonlijke raceafstand en route in hun lokale gemeenschap selecteren (zonder een vooraf bepaald wedstrijdparcours).

Deelnemers worden aangemoedigd om tijdens het weekend van 17-18 oktober alleen of met familieleden hard te lopen of gewoon te lopen (met inachtneming van het plaatselijke volksgezondheidsadvies en de richtlijnen van de overheid).

De website van het evenement kan worden geïntegreerd met een verscheidenheid aan hardloop-apps, waardoor deelnemers hun virtuele run of wandeling kunnen opnemen en in kaart kunnen brengen.

Rennummers, evenementenposters en certificaten van voltooiing zullen op de website van het evenement gedownload kunnen worden.

Deelnemers zullen ook digitale medailles en erkenning ontvangen die zij kunnen delen op sociale media.

RBC's doel voor het evenement is om 's werelds grootste virtuele fun-run voor de hele familie te zijn, waarbij alle medewerkers van RBC, hun familie/vrienden, supporters van de liefdadigheidspartners, en leden van het publiek uitgenodigd worden om deel te nemen.

"De wereldwijde pandemie heeft verschillende aspecten van ons leven verstoord. De crisis heeft een negatieve invloed gehad op de geestelijke gezondheid en het welzijn van een groot aantal jongeren, alsmede hun toegang tot onderwijs en werkgelegenheid," zei Dave McKay, President en Chief Executive Officer, RBC. "Daarom transformeren we dit jaar onze RBC Race for the Kids in een virtuele race zodat we aan deze behoeften kunnen blijven voldoen, en jongeren en hun gezinnen kunnen blijven ondersteunen wanneer ze met deze uitdagingen worden geconfronteerd. Ik wil onze 36 liefdadigheidspartners bedanken voor hun voortdurende toewijding aan de jeugd tijdens dit kritieke jaar en ik kijk uit naar dit Raceweekend."

Vóór 2020 vonden de RBC Race for the Kids-evenementen plaats op 17 fysieke locaties, waaronder: Bahama's, Barbados, Calgary, Chicago, Hongkong, Jersey, Kuala Lumpur, Londen, Montreal, New York, Ottawa, Seattle, St. Paul, Sydney, Toronto, Trinidad & Tobago, en Vancouver. Sinds zijn oprichting in 2009 heeft de serie meer dan 260.000 deelnemers gezien en meer dan $ 57 miljoen opgehaald voor jeugd- en kinderdoelen over de hele wereld.

Naast het hosten van dit virtuele evenement, heeft RBC tot op heden $ 10,5 miljoen toegezegd voor voedselzekerheid, geestelijke gezondheid en strategische paraatheid in reactie op de COVID-19-pandemie. In 2019 schonk RBC $ 130 miljoen aan bijna 5.000 liefdadigheidsorganisaties wereldwijd.

Ga naar www.rbcraceforthekids.com voor meer informatie over RBC Race for the Kids, zijn liefdadigheidspartners, of om u aan te melden voor dit virtuele evenement.

Over RBC

Royal Bank of Canada is een wereldwijde financiële instelling met een doelgerichte, op principes gebaseerde aanpak voor het leveren van toonaangevende prestaties. Ons succes is het gevolg van de inzet van meer dan 86.000 medewerkers die onze visie, waarden en strategie tot leven brengen zodat we onze klanten kunnen helpen gedijen en onze gemeenschappen kunnen laten floreren. Als de grootste bank in Canada, en een van de grootste ter wereld op basis van marktkapitalisatie, hebben we een gediversifieerd bedrijfsmodel met een focus op innovatie. We bieden uitzonderlijke ervaringen aan onze 17 miljoen klanten in Canada, de V.S. en 34 andere landen. Ga voor meer informatie naar rbc.com.‎

We zijn er trots op dat we een breed scala aan gemeenschapsinitiatieven ondersteunen door middel van donaties, maatschappelijke investeringen en het vrijwilligerswerk van onze medewerkers. Zie hier hoe we dit doen: rbc.com/community-social-impact.

Josh Humeniuk, Corporate Communications, RBC, 416-567-5607, [email protected]

