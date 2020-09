RBC abre inscrição para o primeiro evento global de corrida virtual em sua série beneficente "Corrida para as Crianças"

Os participantes são encorajados a correr ou andar nessa "corrida virtual" de forma independente para dar suporte a 36 parceiras beneficentes de 16 países

TORONTO, 14 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- O RBC abriu hoje as inscrições para seu primeiro evento global e virtual de corrida beneficente, como parte de sua série especial "Corrida para as Crianças". Os fundos levantados no evento irão beneficiar causas de crianças e adolescentes de todo o mundo, com 36 parceiras beneficentes que os participantes podem eleger para apoiar. Diante dos distúrbios significativos da pandemia da COVID-19, os serviços focados nos jovens, prestados por essas parceiras beneficentes, são mais necessários do que nunca.

Em vez de um formato de evento de corrida padrão, os participantes irão desfrutar uma experiência virtual inovadora, através da inscrição online no evento e do website de levantamento de fundos:

A inscrição para o evento é gratuita e aberta a todos, de qualquer localização geográfica, idade ou capacidade de correr;

Os participantes podem optar por apoiar qualquer das 36 parceiras beneficentes participantes, independentemente de suas localizações físicas;

Os participantes poderão escolher a distância e a rota de suas corridas pessoais em suas comunidades locais (sem curso da corrida predeterminado);

Os participantes são encorajados a completar sua corrida ou caminhada solitariamente ou com familiares (nesse caso, observando as recomendações de saúde pública locais e as diretrizes governamentais) no fim de semana de 17 a 18 de outubro;

O website do evento é integrado a muitos aplicativos de corrida, permitindo aos participantes gravar e mapear suas corridas ou caminhadas virtuais;

Números do peito do corredor, pôsteres do evento e certificados de conclusão serão disponibilizados para download, através do website do evento;

, através do do evento; Os participantes também irão receber medalhas digitais e reconhecimento, que podem ser exibidos na mídia social.

O objetivo do RBC para o evento é criar "a maior corrida virtual do mundo para o divertimento da família", com todos os empregados do RBC, seus familiares e amigos, apoiadores das parceiras beneficentes e cidadãos em geral convidados a participar.

"A pandemia global conturbou diversos aspectos de nossas vidas. No caso de muitas pessoas jovens, a crise impactou negativamente a saúde mental e bem-estar, o acesso à educação e oportunidades de emprego", disse o presidente e presidente-executivo do RBC, Dave McKay. "É por isso que estamos dando à Corrida para as Crianças do RBC deste ano um formato virtual, para assegurar que possamos continuar a atender suas necessidades, a apoiar as pessoas jovens e suas famílias, que estão enfrentando essas dificuldades. Quero agradecer nossas 36 parceiras beneficentes por sua continua dedicação aos jovens neste ano crítico e espero ansiosamente pela corrida no fim de semana".

Antes de 2020, os eventos da Corrida para as Crianças do RBC foram realizados em 17 localizações físicas: Bahamas, Barbados, Calgary, Chicago, Hong Kong, Jersey, Kuala Lumpur, Londres, Montreal, Nova York, Ottawa, Seattle, St. Paul, Sydney, Toronto, Trinidad e Tobago e Vancouver. Desde sua criação em 2009, a série atraiu mais de 260.000 participantes e levantou mais de $ 57 milhões para as causas das crianças e adolescentes do mundo.

Além de promover esse evento virtual, o RBC empenhou $ 10,5 milhões até hoje em favor da segurança alimentar, saúde mental e prontidão estratégica para responder à pandemia de COVID-19. Em 2019, o RBC doou $ 130 milhões à quase 5.000 organizações beneficentes, em diversas partes do mundo.

Para saber mais sobre a Corrida para as Crianças do RBC, suas parceiras beneficentes ou para se inscrever no evento virtual, visite www.rbcraceforthekids.com.

Sobre o RBC

O Royal Bank of Canada é uma instituição financeira global com uma abordagem voltada para propósitos, guiada por princípios, de oferecer o melhor desempenho. Nosso sucesso vem de mais de 86.000 empregados, que dão vida à nossa visão, valores e estratégias, de forma que possamos ajudar os clientes e as comunidades a prosperar. Como o maior banco do Canadá e um dos maiores do mundo, com base em capitalização de mercado, temos um modelo de negócios diversificado, com foco em inovação e que fornece experiências excepcionais a nossos 17 milhões de clientes no Canadá, nos EUA e em outros 34 países. Saiba mais em rbc.com.‎

Estamos orgulhosos por poder apoiar uma ampla variedade de iniciativas comunitárias, através de doações, investimentos em comunidades e atividades voluntárias de empregados. Veja como em rbc.com/community-social-impact.

Josh Humeniuk, Comunicações Corporativas do RBC, 416-567-5607, [email protected].

