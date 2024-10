La plateforme électrique HONGQI « TianGong » a fait des débuts fracassants au Mondial de l'automobile de Paris 2024

CHANGCHUN, Chine, 20 octobre 2024 /PRNewswire /-- La plateforme électrique HONGQI « TianGong » a fait ses débuts officiels au Mondial de l'automobile de Paris 2024. La berline EH7 et le SUV EHS7, présentés par HONGQI lors de l'événement, sont tous deux construits sur cette plateforme modulaire. Inspiré de la culture orientale traditionnelle, le nom « TianGong » représente « Tian », qui symbolise les puissantes forces de la nature, et « Gong », qui incarne le savoir-faire artisanal. « TianGong » est synonyme de qualité supérieure et de positionnement haut de gamme, reflétant l'attachement de la marque à l'héritage culturel et à l'esprit d'innovation.

Au cœur de la plateforme électrique TianGong se trouve un système d'entraînement électrique intégré avancé. Il prend en charge les configurations à roues arrière et à quatre roues motrices, ce qui permet d'adapter les performances à différents types de véhicules. L'utilisation de la technologie CTB (Cell-to-Body) et de cellules de batterie à haut débit augmente considérablement l'autonomie du véhicule jusqu'à 800 kilomètres, tout en améliorant l'efficacité énergétique et en réduisant les temps de charge. En outre, le système intelligent de gestion thermique surveille en permanence la température de la batterie, garantissant des performances optimales et renforçant la sécurité grâce à des ajustements en temps réel.

Les véhicules développés sur la plateforme électrique TianGong, tels que la berline EH7 et le SUV EHS7, sont équipés d'un puissant groupe motopropulseur électrique capable d'atteindre 22 500 tours/minute, produisant 455 kW et 756 Nm de couple. Les modèles EH7 et EHS7 ont une autonomie WLTP de 655 km et 600 km, respectivement, et sont dotés d'une technologie de charge rapide qui permet de passer de 10 % à 80 % en 20 minutes seulement.

La plateforme électrique TianGong représente une réalisation technique importante pour HONGQI, qui démontre sa maîtrise indépendante des technologies de base et son engagement à promouvoir une mobilité verte et à faible émission de carbone. L'engagement de la marque en faveur de la durabilité va au-delà du simple développement de produits et couvre tous les aspects de la production et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. HONGQI s'efforce activement de réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone tout au long de ses processus de production en adoptant des mesures durables telles que la conception écologique, les technologies d'économie d'énergie et les structures énergétiques optimisées, minimisant ainsi l'impact sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.

Le lancement par HONGQI de la plateforme électrique TianGong au Mondial de l'Automobile de Paris 2024 souligne son engagement en faveur de l'innovation, du luxe et de la durabilité. HONGQI s'engage à créer « une meilleure conduite, une meilleure vie » grâce à une technologie de pointe, en repoussant les limites des capacités des véhicules électriques de luxe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534497/image_5028817_32943004.jpg