La première application de stockage d'énergie de 1,5 MW/3 MWh de SINEXCEL a été mise en service avec succès en Ukraine, contribuant à la stabilité de l'énergie locale et à la fiabilité de l'approvisionnement en électricité.

SHENZHEN, Chine, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) a mis en service avec succès sa première application de stockage d'énergie de 1,5 MW/3 MWh en Ukraine, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion de la société en Europe. Ce projet souligne la capacité de SINEXCEL à fournir des solutions de stockage d'énergie adaptables et fiables dans des environnements de réseau complexes, à soutenir la stabilité des systèmes électriques locaux et à assurer la continuité de l'approvisionnement en électricité.

La stabilité de l'approvisionnement en électricité devenant de plus en plus critique pour les services essentiels et la vie quotidienne, les solutions énergétiques flexibles et rapidement déployables jouent un rôle essentiel pour soutenir la résilience du réseau et assurer la continuité de l'approvisionnement en électricité. Ce projet de stockage d'énergie apporte un soutien fiable au réseau local, ce qui permet d'alléger la pression opérationnelle et d'améliorer la disponibilité globale de l'énergie.

Équipé du système de conversion d'énergie (PCS) 160 kW de SINEXCEL, le projet peut répondre aux besoins quotidiens en électricité d'environ 300 ménages, offrant ainsi une alimentation électrique stable à la communauté.

Soutien stable du réseau

Doté d'une capacité de réponse de l'ordre de la milliseconde, le PCS de SINEXCEL permet une régulation rapide et précise du réseau, améliorant ainsi de manière significative la flexibilité et la réactivité du système.

Amélioration de la sécurité du réseau et de la qualité de l'électricité

Ce PCS prend en charge un flux d'énergie bidirectionnel efficace et maintient la stabilité de la tension grâce à une compensation dynamique de la puissance réactive. Cela contribue à améliorer la qualité de l'énergie, répondant ainsi aux exigences des utilisateurs industriels et résidentiels.

Sécurité et efficacité opérationnelle

Conçu avec un indice de protection élevé et une architecture modulaire, le système garantit un fonctionnement fiable à long terme, une maintenance simplifiée et une extension flexible de la capacité pour répondre à la demande future.

À ce jour, SINEXCEL a livré plus de 15 GW/40 GWh de capacité de stockage d'énergie dans le monde entier, avec plus de 5 000 projets déployés dans plus de 40 pays et régions.

Cette étape démontre la capacité de SINEXCEL à mettre à l'échelle des technologies de stockage d'énergie éprouvées dans divers environnements de réseau, soutenant ainsi son expansion continue en Europe tout en répondant à la demande croissante de solutions d'énergie stables et flexibles.

À propos de SINEXCEL

Fondée en 2007, SINEXCEL est à l'avant-garde du stockage de l'énergie, de la recharge des véhicules électriques et des solutions de qualité énergétique. Doté de 15 GW de stockage installé, 140 000 chargeurs de VE et près de 20 millions d'ampères d'AHF déployés, SINEXCEL s'associe à des leaders de l'industrie tels qu'EVE Energy et Schneider Electric pour favoriser la liberté d'énergie.

