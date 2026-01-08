Sukces pierwszego wdrożenia systemu magazynowania energii SINEXCEL o mocy 1,5 MW / pojemności 3 MWh w Ukrainie dla stabilności lokalnej sieci elektroenergetycznej i niezawodności dostaw energii elektrycznej

SHENZHEN (Chiny), 8 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma SINEXCEL (300693.SZ) z powodzeniem dokonała pierwszego wdrożenia systemu magazynowania energii o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh w Ukrainie, co stanowi istotny kamień milowy w rozwoju firmy na rynku europejskim. Inwestycja zwraca uwagę na zdolność SINEXCEL do dostarczania elastycznych i niezawodnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii w złożonych środowiskach sieciowych, wspierając stabilność lokalnych systemów elektroenergetycznych oraz zapewniając ciągłość dostaw energii elektrycznej o kluczowym znaczeniu.

SINEXCEL’s First 1.5MW/3MWh Energy Storage Application Successfully Commissioned in Ukraine, Supporting Local Power Stability and Reliable Electricity Supply

W sytuacji, gdy stabilność dostaw energii elektrycznej staje się coraz ważniejsza dla funkcjonowania usług podstawowych oraz codziennego życia, elastyczne i możliwe do szybkiego wdrożenia rozwiązania energetyczne odgrywają kluczową rolę we wzmacnianiu odporności sieci i zapewnianiu nieprzerwanych dostaw energii. Realizowana inwestycja magazynowania energii zapewnia niezawodne wsparcie dla lokalnej sieci elektroenergetycznej, pomagając zmniejszyć obciążenie operacyjne oraz poprawić ogólną dostępność mocy.

Wyposażona w system konwersji mocy (PCS) SINEXCEL o mocy 160 kW inwestycja jest w stanie zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na energię elektryczną około 300 gospodarstw domowych, zapewniając stabilne wsparcie energetyczne dla lokalnej społeczności.

Stabilne wsparcie pracy sieci elektroenergetycznej

Dzięki zdolności reakcji na poziomie milisekund system PCS SINEXCEL umożliwia szybką i precyzyjną regulację parametrów sieci, znacząco zwiększając elastyczność i szybkość reagowania.

Zwiększone bezpieczeństwo sieci i jakość energii

System PCS obsługuje efektywny, dwukierunkowy przepływ energii oraz utrzymuje stabilność napięcia dzięki dynamicznej kompensacji mocy biernej. Przyczynia się to do poprawy jakości energii elektrycznej, która spełnia wymagania zarówno odbiorców przemysłowych, jak i gospodarstw domowych.

Bezpieczeństwo i efektywność operacyjna

System charakteryzujący się wysokim stopniem ochrony oraz modułową architekturą zapewnia długoterminową, niezawodną eksploatację, uproszczoną konserwację oraz elastyczną rozbudowę mocy w odpowiedzi na przyszłe zapotrzebowanie.

Do tej pory firma SINEXCEL dostarczyła na całym świecie urządzenia do magazynowania energii o mocy ponad 15 GW / 40 GWh, realizując ponad 5000 inwestycji w przeszło 40 krajach i regionach.

Osiągnięcie to potwierdza zdolność SINEXCEL do skalowania sprawdzonych technologii magazynowania energii w zróżnicowanych środowiskach sieciowych, wspierając dalszą ekspansję firmy w Europie oraz odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na stabilne i elastyczne rozwiązania energetyczne.

SINEXCEL

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 15 GW, 140 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, takimi jak EVE Energy i Schneider Electric, na rzecz wolności energetycznej.

KONTAKT: e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2855331/SINEXCEL_s_First_1_5MW_3MWh_Energy_Storage_Application_Successfully_Commissioned.jpg