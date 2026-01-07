Первая система SINEXCEL для хранения энергии 1,5 МВт / 3 МВтч успешно введена в эксплуатацию в Украине, поддерживая местную стабильность электроснабжения и надежное электроснабжение

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 7 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания SINEXCEL (300693.SZ) успешно ввела в эксплуатацию свою первую систему для хранения энергии 1,5 МВт / 3 МВтч в Украине, что стало важной вехой в расширении деятельности компании в Европе. Проект подчеркивает способность SINEXCEL предоставлять адаптируемые и надежные решения для хранения энергии в сложных сетевых средах, поддерживая стабильность местных энергосистем и обеспечивая непрерывность основного электроснабжения.

Поскольку стабильность электроснабжения становится все более важной для основных услуг и повседневной жизни, гибкие и быстро развертываемые энергетические решения играют жизненно важную роль в поддержании устойчивости сети и обеспечении непрерывности электроснабжения. Этот проект по хранению энергии обеспечивает надежную поддержку местной сети, помогая снизить эксплуатационное давление и повысить общую доступность электроэнергии.

Проект, оснащенный системой преобразования энергии SINEXCEL мощностью 160 кВт, может удовлетворить ежедневные потребности в электроэнергии примерно 300 домохозяйств, предлагая стабильную поддержку питания для использования в сообществе.

Поддержка стабильности сети

Благодаря способности отклика миллисекундного уровня система преобразования энергии SINEXCEL обеспечивает быстрое и точное регулирование сети, значительно повышая гибкость и отзывчивость системы.

Повышенная безопасность сети и качество электроэнергии

Эта система преобразования энергии поддерживает эффективный двунаправленный поток энергии и поддерживает стабильность напряжения за счет динамической компенсации реактивной мощности. Это способствует улучшению качества электроэнергии, отвечающей требованиям как промышленных, так и бытовых потребителей.

Безопасность и эксплуатационная эффективность

Разработанная с высоким уровнем защиты и модульной архитектурой, система обеспечивает долгосрочную надежную работу, упрощенное техническое обслуживание и гибкое расширение емкости для удовлетворения будущих потребностей.

На сегодняшний день компания SINEXCEL поставила средств хранения энергии на более 15 ГВт / 40 ГВтч по всему миру, более чем 5000 проектов было развернуто в более чем 40 странах и регионах.

Эта веха демонстрирует способность SINEXCEL масштабировать проверенные технологии хранения энергии в различных сетевых средах, поддерживая дальнейшее расширение компании в Европе, одновременно удовлетворяя растущий спрос на стабильные и гибкие энергетические решения.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является пионером в области хранения энергии, зарядки электромобилей и решений для обеспечения качества электроэнергии. Имея в своем багаже 15 ГВт установленных хранилищ, 140 000 зарядных устройств для электромобилей и почти 20 миллионов ампер установленных активных фильтров гармоник AHF, SINEXCEL сотрудничает с лидерами отрасли, такими как EVE Energy и Schneider Electric, чтобы расширить возможности энергосбережения.

Контакты: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2855331/SINEXCEL_s_First_1_5MW_3MWh_Energy_Storage_Application_Successfully_Commissioned.jpg