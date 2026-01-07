Prvá aplikácia na skladovanie energie od spoločnosti SINEXCEL s výkonom 1,5 MW/3 MWh bola úspešne uvedená do prevádzky na Ukrajine, čím podporuje lokálnu stabilitu elektrickej energie a spoľahlivé dodávky elektriny
Jan 07, 2026, 03:00 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 7. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SINEXCEL (300693.SZ) úspešne uviedla do prevádzky svoju prvú aplikáciu na skladovanie energie s výkonom 1,5 MW/3 MWh na Ukrajine, čo predstavuje významný míľnik v expanzii spoločnosti v Európe. Projekt podčiarkuje schopnosť spoločnosti SINEXCEL dodávať adaptabilné a spoľahlivé riešenia skladovania energie v komplexných sieťových prostrediach, čím podporuje stabilitu lokálnych energetických systémov a zabezpečuje kontinuitu dodávok nevyhnutnej elektriny.
Keďže stabilita dodávok elektriny sa stáva čoraz dôležitejšou pre základné služby a každodenný život, flexibilné a rýchlo nasaditeľné energetické riešenia zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore odolnosti siete a zabezpečovaní kontinuity dodávok energie. Tento projekt skladovania energie poskytuje spoľahlivú podporu miestnej sieti, pomáha zmierňovať prevádzkový tlak a zlepšovať celkovú dostupnosť energie.
Projekt, vybavený systémom konverzie energie (PCS) s výkonom 160 kW od spoločnosti SINEXCEL, dokáže uspokojiť dennú potrebu elektriny približne 300 domácností a ponúknuť stabilnú podporu napájania pre komunitné využitie.
Podpora stabilnej siete
Vďaka schopnosti odozvy na úrovni milisekúnd umožňuje systém PCS od spoločnosti SINEXCEL rýchlu a presnú reguláciu siete, čím výrazne zvyšuje flexibilitu a odozvu systému.
Zvýšená bezpečnosť siete a kvalita energie
Tento systém PCS podporuje efektívny obojsmerný tok energie a udržiava stabilitu napätia prostredníctvom dynamickej kompenzácie jalového výkonu. To prispieva k zlepšeniu kvality energie a spĺňa požiadavky priemyselných aj domácich používateľov.
Bezpečnosť a prevádzková efektívnosť
Systém, navrhnutý s vysokým stupňom ochrany a modulárnou architektúrou, zaisťuje dlhodobú spoľahlivú prevádzku, zjednodušenú údržbu a flexibilné rozširovanie kapacity s cieľom uspokojiť budúci dopyt.
Spoločnosť SINEXCEL doteraz dodala na celom svete viac ako 15 GW/40 GWh kapacity skladovania energie s vyše 5 000 projektmi nasadenými vo viac ako 40 krajinách a regiónoch.
Tento míľnik demonštruje schopnosť spoločnosti SINEXCEL škálovať osvedčené technológie skladovania energie v rôznych sieťových prostrediach, čo podporuje jej pokračujúcu expanziu v Európe a zároveň rieši rastúci dopyt po stabilných a flexibilných energetických riešeniach.
O spoločnosti SINEXCEL
Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a stala sa priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektromobilov a riešení kvality energie. S nainštalovaným úložiskom s kapcitou 15 GW, 140 000 nabíjačkami pre elektromobily a takmer 20 miliónmi ampérov nasadených aktívnych harmonických filtrov spolupracuje spoločnosť SINEXCEL s lídrami v odvetví, ako sú EVE Energy a Schneider Electric, s cieľom posilniť energetickú slobodu.
Kontakt: [email protected]
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2855331/SINEXCEL_s_First_1_5MW_3MWh_Energy_Storage_Application_Successfully_Commissioned.jpg
