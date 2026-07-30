La primera fábrica de XCMG dedicada a las energías nuevas en el extranjero inicia su producción en Indonesia

WEDA, Indonesia, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: 000425) celebró el pasado 27 de julio la ceremonia de inauguración de su base de fabricación de nueva energía en Indonesia ("la base") en el Parque Industrial de la Bahía de Weda (IWIP), en la provincia de Maluku del Norte. Con la salida de la línea de producción del primer lote de equipos de nuevas energías y su entrega al IWIP de su socio estratégico, Tsingshan Holding Group, la primera fábrica de nuevas energías de XCMG en el extranjero ha iniciado su producción.

XCMG's First Overseas New Energy Factory Commences Production in Indonesia

XCMG está llevando a cabo la aceleración de su transformación en cinco frentes hacia un desarrollo de alta gama, inteligente, ecológico, global y orientado al servicio, con las operaciones globales y el desarrollo industrial ecológico como dos prioridades estratégicas fundamentales. La puesta en marcha de la primera fábrica de nuevas energías de XCMG en el extranjero representa una medida estratégica que integra estas prioridades.

La Base integra la fabricación completa de equipos, la I+D localizada adaptada a las condiciones operativas y los servicios locales, lo que reduce los plazos de entrega y da servicio a aplicaciones en los sectores de la minería, las infraestructuras y la logística de los parques industriales de toda Indonesia.

Aprovechando las capacidades locales de fabricación inteligente, la base permite el suministro a gran escala de maquinaria de construcción eléctrica para apoyar la transición hacia una economía baja en carbono de los sectores clave de Indonesia. XCMG está desarrollando un sistema de recirculación de maquinaria usada y de refabricación de piezas para maximizar la eficiencia de los recursos.

La entrega del primer lote de equipos de nuevas energías pone de manifiesto un modelo de colaboración entre XCMG e IWIP que combina la tecnología con los escenarios de aplicación y la fabricación con la demanda del mercado. Aprovechando la experiencia de XCMG en la fabricación inteligente de nuevas energías y el ecosistema industrial y los escenarios de aplicación de IWIP, ambas partes completaron la construcción y comenzaron la producción en un breve plazo de tiempo. Esta colaboración entre sectores proporciona además un nuevo modelo para las alianzas globales entre empresas chinas.

Contando con más de 30 años de presencia en Indonesia, XCMG ha creado un completo sistema empresarial y de servicios adaptado al mercado local, que comprende una red de puntos de venta y servicio, más de 100 vehículos de servicio especializados y un sistema de apoyo de tres niveles para repuestos y mantenimiento, lo que garantiza el funcionamiento fiable de más de 30.000 unidades de maquinaria XCMG en todo el país.

La puesta en marcha de la planta completa la cadena integrada de I+D, producción, suministro, ventas y servicio de XCMG en Indonesia. Los equipos de nuevas energías fabricados localmente buscan poder convertirse en un pilar fundamental para el desarrollo de alta calidad de las infraestructuras ecológicas del país.

Los empleados locales representan casi el 80% de la plantilla de XCMG en Indonesia, mientras que el Grupo sigue creando puestos de trabajo y formando a personal cualificado. En 2026, XCMG Machinery volvió a figurar en la lista "Fortune China ESG Impact List", manteniéndose como la única empresa de maquinaria de construcción incluida en la misma.