Kilang Tenaga Baharu Luar Negara Pertama XCMG Mula Operasi Pengeluaran di Indonesia

WEDA, Indonesia, 30 Julai 2026 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: 000425) mengadakan majlis perasmian bagi Pangkalan Pembuatan Tenaga Baharu Indonesia ("Pangkalan") pada 27 Julai di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Wilayah Maluku Utara. Dengan kelompok pertama peralatan tenaga baharu siap dikeluarkan daripada barisan pengeluaran kilang dan diserahkan kepada rakan strategik IWIP Tsingshan Holding Group, kilang tenaga baharu luar negara pertama XCMG memulakan operasi pengeluaran.

XCMG's First Overseas New Energy Factory Commences Production in Indonesia

XCMG sedang mempercepat transformasi lima serampangnya ke arah pembangunan bertaraf tinggi, pintar, hijau, global dan berorientasikan perkhidmatan, dengan operasi global dan pembangunan industri hijau menjadi dua keutamaan strategik teras. Pelancaran kilang tenaga baharu luar negara pertama XCMG merupakan langkah strategik yang mengintegrasikan keutamaan-keutamaan ini.

Pangkalan itu mengintegrasikan operasi pembuatan peralatan lengkap, penyelidikan dan pembangunan (R&D) setempat yang disesuaikan dengan keadaan operasi, serta perkhidmatan tempatan, sekali gus memendekkan masa tunggu penghantaran dan turut menyediakan perkhidmatan bagi aplikasi dalam sektor perlombongan, infrastruktur serta logistik taman industri di Indonesia.

Dengan memanfaatkan keupayaan pembuatan pintar tempatan, Pangkalan itu mengupayakan pembekalan jentera pembinaan elektrik secara besar-besaran bagi menyokong peralihan rendah karbon industri-industri utama di Indonesia. XCMG turut membangunkan sistem peredaran peralatan terpakai dan pembuatan semula alat ganti bagi memaksimumkan kecekapan sumber.

Penyerahan kelompok pertama peralatan tenaga baharu itu memperlihatkan model kolaboratif antara XCMG dan IWIP yang menggabungkan teknologi dengan senario aplikasi serta pembuatan dengan permintaan pasaran. Dengan memanfaatkan kepakaran XCMG dalam pembuatan pintar tenaga baharu serta ekosistem perindustrian dan senario aplikasi IWIP, kedua-dua pihak telah dapat menyiapkan pembinaan dan memulakan operasi pengeluaran dalam tempoh masa yang singkat. Kerjasama rentas sektor itu turut menawarkan model baharu bagi tujuan perkongsian global dalam kalangan perusahaan China.

Dengan pengalaman selama lebih 30 tahun di Indonesia, XCMG telah membangunkan sistem perniagaan dan perkhidmatan setempat yang komprehensif, merangkumi rangkaian outlet jualan dan perkhidmatan, lebih 100 kenderaan perkhidmatan khusus, serta sistem sokongan alat ganti dan penyelenggaraan tiga peringkat, sekali gus memastikan operasi yang andal bagi lebih 30,000 unit peralatan XCMG di seluruh negara.

Pengoperasian kilang tersebut melengkapkan rantaian R&D, pengeluaran, bekalan, jualan dan perkhidmatan bersepadu XCMG di Indonesia. Peralatan tenaga baharu buatan tempatan bersiap sedia menjadi tonggak utama dalam menyokong pembangunan infrastruktur hijau yang berkualiti tinggi di negara itu.

Kakitangan tempatan merangkumi hampir 80% daripada tenaga kerja XCMG di Indonesia, manakala Kumpulan terus mewujudkan peluang pekerjaan dan membangunkan bakat mahir. Pada 2026, XCMG Machinery sekali lagi disenaraikan dalam Fortune China ESG Impact List, dan kekal sebagai satu-satunya syarikat jentera pembinaan dalam senarai tersebut.

SOURCE XCMG Machinery