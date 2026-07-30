XCMGs erstes Auslandswerk für neue Energien nimmt Produktion in Indonesien auf

WEDA, Indonesien, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: (000425) veranstaltete am 27. Juli im Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) in der Provinz Nordmolukken die Einweihungsfeier für seinen indonesischen Produktionsstandort für neue Energien (der „Standort"). Nachdem die erste Charge an Anlagen für neue Energien vom Band gelaufen ist und an den strategischen Partner IWIP der Tsingshan Holding Group ausgeliefert wurde, hat das erste Auslandswerk von XCMG für neue Energien die Produktion aufgenommen.

XCMG's First Overseas New Energy Factory Commences Production in Indonesia

XCMG treibt seine fünfgleisige Transformation hin zu einer hochwertigen, intelligenten, umweltfreundlichen, globalen und serviceorientierten Entwicklung voran, wobei die weltweite Geschäftstätigkeit und die umweltfreundliche industrielle Entwicklung zwei zentrale strategische Schwerpunkte darstellen. Die Eröffnung des ersten Auslandswerks für neue Energietechnologien von XCMG stellt einen strategischen Schritt dar, der diese Prioritäten miteinander verbindet.

Der Standort vereint die Fertigung kompletter Anlagen, eine auf die lokalen Betriebsbedingungen zugeschnittene Forschung und Entwicklung sowie lokale Dienstleistungen, wodurch die Lieferzeiten verkürzt werden und Anwendungen in den Bereichen Bergbau, Infrastruktur und Logistik von Industrieparks in ganz Indonesien bedient werden.

Durch die Nutzung lokaler Kompetenzen im Bereich der intelligenten Fertigung ermöglicht der Standort die groß angelegte Lieferung von elektrischen Baumaschinen, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft in Schlüsselindustrien Indonesiens zu unterstützen. XCMG entwickelt ein System für den Umlauf von Gebrauchtmaschinen und die Wiederaufbereitung von Ersatzteilen, um die Ressourceneffizienz zu maximieren.

Die Auslieferung der ersten Charge neuer Energieanlagen verdeutlicht ein Kooperationsmodell zwischen XCMG und IWIP, das Technologie mit Anwendungsszenarien und Fertigung mit der Marktnachfrage verbindet. Auf der Grundlage des Know-hows von XCMG im Bereich der intelligenten Fertigung mit neuen Energien sowie des industriellen Ökosystems und der Anwendungsszenarien von IWIP konnten die beiden Parteien den Bau in kurzer Zeit abschließen und die Produktion aufnehmen. Die branchenübergreifende Zusammenarbeit bietet zudem ein neues Modell für globale Partnerschaften zwischen chinesischen Unternehmen.

XCMG ist seit über 30 Jahren in Indonesien tätig und hat ein umfassendes, an die lokalen Gegebenheiten angepasstes Geschäfts- und Servicesystem aufgebaut, das aus einem Netzwerk von Vertriebs- und Servicestellen, mehr als 100 spezialisierten Servicefahrzeugen sowie einem dreistufigen Ersatzteil- und Wartungssupportsystem besteht und den zuverlässigen Betrieb von mehr als 30.000 XCMG-Maschinen im ganzen Land gewährleistet.

Mit der Inbetriebnahme des Werks ist die integrierte Kette aus Forschung und Entwicklung, Produktion, Lieferung, Vertrieb und Service von XCMG in Indonesien nun vollständig. Vor Ort hergestellte Anlagen für neue Energien sind auf dem besten Weg, zu einer tragenden Säule für die qualitativ hochwertige Entwicklung der grünen Infrastruktur im Land zu werden.

Fast 80 % der Belegschaft von XCMG in Indonesien sind Einheimische, während der Konzern weiterhin Arbeitsplätze schafft und qualifizierte Fachkräfte ausbildet. Im Jahr 2026 wurde XCMG Machinery erneut in die „Fortune China ESG Impact List" aufgenommen und ist damit weiterhin das einzige Baumaschinenunternehmen auf dieser Liste.