La prochaine Expo numérique sur le commerce international entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale illustre les efforts de la Chine pour promouvoir le commerce international

PÉKIN, 26 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Expo numérique sur le commerce international entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale se tiendra sur la plateforme en ligne Fast Expo ( https://ceec.fastexpo.cn ) du 28 novembre au 7 décembre 2022. Elle est organisée par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) et co-organisée par la Chambre de commerce international de Chine, le Centre d'information du CCPIT et CMEC International Exhibition Co., Ltd. L'Expo numérique cherche à mettre en contact 800 exposants chinois avec 8 000 acheteurs potentiels venus de 20 pays d'Europe centrale et orientale et de la région russophone. Cet événement permettra aux entreprises d'État chinoises, aux PME, aux fabricants et aux sociétés commerciales d'élargir leurs horizons commerciaux dans le but ultime de promouvoir le commerce international, en particulier dans les pays d'Europe centrale et orientale. Il offre par ailleurs une solution unique et un accès facile permettant aux fournisseurs qualifiés chinois et aux acheteurs étrangers potentiels de trouver le bon contact sur la plateforme. Les principaux secteurs comprennent l'équipement mécanique, les composants automobiles, le matériel informatique et les produits mécaniques et électriques, les matériaux de construction, l'agroalimentaire, les soins de santé et les textiles.

La Chine et les pays d'Europe centrale et orientale jouissent d'une profonde amitié traditionnelle et d'une longue histoire de coopération. Les pays d'Europe centrale et orientale sont en train de restructurer leur économie et de moderniser leurs infrastructures, de sorte qu'ils ont une forte demande pour les produits chinois, en particulier les machines, les pièces automobiles, le matériel informatique, les produits électromécaniques et d'autres industries à fort potentiel de coopération. Afin de répondre aux demandes commerciales des acheteurs d'Europe centrale et orientale et de renforcer la coopération commerciale entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, cette Expo numérique permettra aux acteurs de l'offre et aux acteurs de la demande d'échanger. Toutes les entités et entreprises concernées sont invitées à s'inscrire à l'Expo, pour renforcer les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale et approfondir la coopération mutuellement bénéfique avec les entreprises chinoises.

6 programmes de matchmaking concomitants en direct :

Industrie Date Heure (heure de Pékin) Équipement mécanique 28 novembre 2022 De 15h00 à 17h00 Pièces automobiles 29 novembre 2022 De 15h00 à 17h00 Matériel informatique & produits mécaniques et électriques 30 novembre 2022 De 15h00 à 17h00 Matériaux de construction 1er décembre 2022 De 15h00 à 17h00 Agroalimentaire 2 décembre 2022 De 15h00 à 17h00 Soins de santé 5 décembre 2022 De 15h00 à 17h00

Les entreprises peuvent participer gratuitement à l'Expo numérique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1955510/image_986804_38395112.jpg

SOURCE CMEC International Exhibition Co., Ltd.