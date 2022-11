Nadchádzajúci medzinárodný digitálny obchodný veľtrh so zameraním na Čínu a krajiny strednej a východnej Európy poukazuje na snahu Číny podporovať medzinárodný obchod

PEKING, 27. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Medzinárodný digitálny obchodný veľtrh so zameraním na Čínu a krajiny strednej a východnej Európy sa bude konať v online platforme Fast Expo (https://ceec.fastexpo.cn) od 28. novembra do 7. decembra 2022. Organizuje ho Čínska rada na podporu medzinárodného obchodu (CCPIT) spoločne s Čínskou komorou medzinárodného obchodu, Informačným centrom CCPIT a spoločnosťou CMEC International Exhibition Co., Ltd. Cieľom digitálneho veľtrhu je spojiť 800 čínskych vystavovateľov s 8000 potenciálnymi kupujúcimi z 20 krajín strednej a východnej Európy a rusky hovoriaceho regiónu. Toto podujatie bude prínosom pre čínske štátne podniky, mikropodniky, malé a stredné podniky, výrobcov a obchodné spoločnosti, aby si rozšírili svoje obchodné obzory s konečným cieľom podporiť medzinárodný obchod, najmä v krajinách strednej a východnej Európy. Zároveň poskytuje komplexné riešenie a jednoduchý prístup pre čínskych kvalifikovaných dodávateľov aj potenciálnych zahraničných kupujúcich, aby v platforme našli dokonalú zhodu. Medzi hlavné odvetvia patria strojové zariadenia, automobilové komponenty, hardvér a mechanické a elektrické výrobky, stavebné materiály, potraviny, zdravotníctvo a textil.

Čína a krajiny strednej a východnej Európy majú hlboké tradičné priateľstvo a dlhú históriu spolupráce. Krajiny strednej a východnej Európy uskutočňujú hospodársku reštrukturalizáciu a modernizáciu infraštruktúry, takže majú obrovský dopyt po čínskych výrobkoch, najmä v oblasti strojárstva, automobilových súčiastok, hardvéru, elektromechanických výrobkov a ďalších priemyselných odvetví so silným potenciálom pre spoluprácu. S cieľom uspokojiť obchodné požiadavky kupujúcich zo strednej a východnej Európy a posilniť obchodnú spoluprácu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy vytvorí tento digitálny veľtrh dobrú príležitosť na výmenu ponuky aj dopytu. Všetky relevantné subjekty a podniky sú vítané, aby sa aktívne prihlásili na veľtrh s cieľom ešte viac posilniť hospodársku a obchodnú výmenu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy a prehĺbiť vzájomne výhodnú spoluprácu s čínskymi podnikmi.

Harmonogram 6 sprievodných live streamov na nadväzovanie kontaktov:

Odvetvie Dátum Čas (pekinský čas) Strojové zariadenia 28. novembra 2022 15.00-17.00 Automobilové diely 29. novembra 2022 15.00-17.00 Hardvér a strojové a elektrické výrobky 30. novembra 2022 15.00-17.00 Stavebné materiály 1. decembra 2022 15.00-17.00 Potraviny 2. decembra 2022 15.00-17.00 Zdravotná starostlivosť 5. decembra 2022 15.00-17.00

Pre spoločnosti je účasť na digitálnom veľtrhu zdarma.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1955510/image_986804_38395112.jpg

