Zbliżające się Międzynarodowe Cyfrowe Targi Expo Chiny - państwa Europy Środkowej i Wschodniej dowodem dążenia Chin do promowania handlu międzynarodowego

PEKIN, 28 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniach od 28 listopada do 7 grudnia 2022 r. na platformie online Fast Expo ( https://ceec.fastexpo.cn ) odbędą się Międzynarodowe Cyfrowe Targi Expo Chiny - państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Gospodarzem targów jest Chińska Rada ds. Promocji Handlu Międzynarodowego (ang. China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT), a ich współorganizatorami Chińska Izba Handlu Międzynarodowego, Ośrodek Informacji CCPIT oraz spółka CMEC International Exhibition Co., Ltd. Celem Cyfrowych Targów Expo jest powiązanie 800 chińskich wystawców z 8000 tysiącami potencjalnych nabywców z 20 państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz regionu rosyjskojęzycznego. Dzięki temu wydarzeniu, chińskie przedsiębiorstwa państwowe, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, producenci i spółki handlowe będą mogły poszerzyć swoje horyzonty biznesowe dla potrzeb promowania handlu międzynarodowego, zwłaszcza wymiany handlowej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto targi to kompleksowe rozwiązanie ułatwiające chińskim dostawcom kwalifikowanym oraz potencjalnym nabywcom zagranicznym znalezienie za pośrednictwem platformy idealnego partnera. Do najważniejszych reprezentowanych na targach sektorów przemysłu należy sektor sprzętu mechanicznego, części samochodowych, oprzyrządowania oraz wyrobów mechanicznych i elektrycznych, materiałów budowlanych, żywności, opieki zdrowotnej i tekstyliów.

Chiny oraz państwa Europy Środkowej i Wschodniej mogą się poszczycić długoletnią tradycją przyjaźni i współpracy. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej przechodzą restrukturyzację gospodarczą i modernizację infrastruktury, w związku z czym generują wysoki popyt na chińskie produkty, zwłaszcza maszyny, części samochodowe, oprzyrządowanie, produkty elektromechaniczne oraz wyroby oferowane przez inne branże o silnym potencjale współpracy. Aby zaspokoić popyt handlowy nabywców z Europy Środkowej i Wschodniej oraz rozszerzyć współpracę handlową między Chinami i państwami Europy Środkowej i Wschodniej, tegoroczne targi będą doskonałą okazją do wymiany między stronami odpowiedzialnymi za popyt i podaż. Wszystkie zgłoszenia liczących się podmiotów i przedsiębiorstw dotyczące woli wzięcia aktywnego udziału w targach są mile widziane, ponieważ przyczynią się one do dalszego wzmocnienia wymiany gospodarczej i handlowej między Chinami oraz państwami Europy Środkowej i Wschodniej, a także pogłębienia wzajemnie korzystnej współpracy z chińskimi przedsiębiorstwami.

Harmonogram 6 równoczesnych transmisji „na żywo":

Branża Data Godzina (czasu pekińskiego) Sprzęt mechaniczny 28 listopada 2022 r. 15:00-17:00 Części samochodowe 29 listopada 2022 r. 15:00-17:00 Oprzyrządowanie oraz wyroby mechaniczne i elektryczne 30 listopada 2022 r. 15:00-17:00 Materiały budowlane 1 grudnia 2022 r. 15:00-17:00 Żywność 2 grudnia 2022 r. 15:00-17:00 Opieka zdrowotna 5 grudnia 2022 r. 15:00-17:00

Udział w Targach Cyfrowych dla przedsiębiorstw jest bezpłatny.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1955510/image_986804_38395112.jpg

SOURCE CMEC International Exhibition Co., Ltd.