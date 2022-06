Nadace Rainwater Charitable Foundation oznámila uzavření partnerství s týmy pro objevování léků z Oxfordské univerzity

Cílem partnerství je urychlit využití nových poznatků o biologii onemocnění k léčbě pacientů s tauopatiemi.

FORT WORTH, Texas, 2. června 2022 /PRNewswire/ -- Nadace Rainwater Charitable Foundation (RCF), jeden z největších nezávislých sponzorů výzkumu neurodegenerativních onemocnění, dnes oznámila, že uzavřela partnerství s Oxfordským institutem pro objevování léků nadace Alzheimer's Research UK (ARUK-ODDI) na Oxfordské univerzitě. Cílem tohoto partnerství je urychlit vývoj nových terapeutik zaměřených na léčbu tauopatií, skupiny progresivních neurodegenerativních onemocnění.

RCF a ARUK-ODDI budou společně, prostřednictvím integrovaného přístupu k farmaceutickému výzkumu, pomáhat provést objevy hlavních výzkumných pracovníků konsorcia Tau takzvaným „údolím smrti", tedy překonat překážky ve výzkumu a posunout je do klinické praxe. ARUK-ODDI do partnerství přináší osvědčené postupy validace cílů, vývoje a provádění testů, výpočetní chemie a medicinální chemie s podporou modelu ADME. Odborné kvality týmu ARUK-ODDI v oblasti výzkumu léčiv dále doplní hluboké znalosti základní experimentální biologie a mechanismů tauopatií hlavních výzkumníků konsorcia Tau. Cílem této spolupráce je připravit půdu pro budoucí partnerství, které umožní klinický vývoj a komercializaci léčiv.

„Toto partnerství představuje významný krok vpřed v našich plánech přiblížit potenciální léčbu pacientů trpících tauopatií ke klinickému využití," uvedla doktorka Leticia Toledo-Shermanová, vrchní ředitelka pro objevování léčiv v rámci konsorcia Tau v rámci RCF. „Tým ODDI kombinuje hluboké znalosti Alzheimerovy choroby, primárních tauopatií a neurozánětu s klíčovými odbornými znalostmi v oblasti objevování léků. Tato kombinace – společně s jejich zkušenostmi ohledně zavádění akademických programů do klinické praxe – zásadně přispěje k úspěchu našich snah o vývoj terapeutik."

Ředitel pro rozvoj podnikání Aliance pro objevování léků v rámci organizace Alzheimer's Research UK, prof. John Davis, uvedl:

„Konsorcium tau nadace Rainwater Charitable Foundation umožnilo mnoha nejlepším světovým týmům zabývajícím se výzkumem tau odborné sjednocení, které přináší rychlejší pokrok v identifikaci klíčových molekulárních mechanismů tauopatií a nepříjemných neurodegenerativních onemocnění, jež způsobují. Oxfordský institut pro objevování léků Alzheimer's Research UK při Oxfordské univerzitě je potěšen, že může spolupracovat s RCF a pokročit v transformaci nejnovějších vědeckých poznatků do inovativních terapeutických přístupů, které, jak doufáme, budou nakonec přínosem pro pacienty."

O nadaci Rainwater Charitable Foundation a konsorciu Tau

Nadaci Rainwater Charitable Foundation (RCF) založil počátkem 90. let známý soukromý investor a filantrop Richard E. Rainwater. RCF podporuje řadu programů v oblasti vzdělávání na základních a středních školách (K-12), lékařského výzkumu a dalších záslužných činností. S cílem urychlit vývoj nových diagnostických a léčebných postupů pro neurodegenerativní poruchy související s proteinem tau, provozuje tým lékařského výzkumu nadace RCF konsorcium Tau a program Rainwaterovy ceny. Do dnešního dne investovala RCF více než 145 milionů dolarů a pomohla dovést osm léčebných projektů do fáze klinického testování. Další informace naleznete na stránkách http://rainwatercharitablefoundation.org/ , www.rainwaterprize.org a https://tauconsortium.org/ .

O Oxfordském institutu pro objevování léků nadace Alzheimer's Research UK (Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery Institute)

Oxfordský institut pro objevování léků nadace Alzheimer's Research UK (Alzheimer's Research UK Oxford Drug Discovery Institute, ARUK-ODDI) je výzkumný tým v rámci Centra farmaceutického výzkumu (Centre for Medicines Discovery, CMD) na Oxfordské univerzitě. CMD je seskupení výzkumných týmů v rámci Nuffieldovy lékařské fakulty s komplementárními specializacemi a jednotícím posláním věnovat se translační biologii a objevovat nové terapeutické přístupy. ARUK-ODDI byl založen v roce 2014 díky grantu ve výši 10 milionů liber od Alzheimer's Research UK, který byl v roce 2020 obnoven. Společně s paralelními ústavy v Cambridge a Londýně (Velká Británie) je součástí Aliance pro objevování léků (Drug Discovery Alliance) financované touto charitativní organizací. ARUK-ODDI spojuje vědecké odborníky v oblasti buněčné a molekulární neurobiologie, molekulární farmakology, odborníky na screening, výpočetní a medicinální chemiky, kteří společně pracují ve špičkových zařízeních v srdci biomedicínského kampusu Oxfordské univerzity. Posláním ARUK-ODDI je rozpracovávat nové cíle, které identifikují akademičtí spolupracovníci, a na základě spolupráce dodávat série chemických látek a studií pro ověření koncepce, které odůvodňují další vývoj.

O organizaci Alzheimer's Research UK

Alzheimer's Research UK je přední britská charitativní organizace, která se specializuje na výzkum prevence, terapií a medikace k léčbě demence. Její animace „What is dementia?" („Co je demence?") vysvětluje podstatu demence a onemocnění, která ji způsobují What is dementia? Alzheimer's Research UK - YouTube

Organizace Alzheimer's Research UK aktuálně podporuje na předních univerzitách ve Velké Británii průkopnické projekty výzkumu demence v hodnotě téměř 34 milionů liber (což odpovídá 47 milionům amerických dolarů). Přečtěte si více na www.alzheimersresearchuk.org a pomozte nám šířit hlubší povědomí o demenci.

