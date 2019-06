La Reagan Foundation y GE anuncian 18 beneficiarios de becas de $40,000

SIMI VALLEY, California, 26 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En una celebración el 25 de junio, la fundación Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, en asociación con GE, reconocieron a los ganadores de la clase de este año del programa de becas GE-Reagan Foundation Scholarship Program. Los ganadores son:

Aisho Salim Ali , de Columbus, Ohio ; que asiste a la Ohio State University

, de ; que asiste a la Jessica Maria Bradley , de Hoover, Alabama ; que asiste al Georgia Institute of Technology

, de ; que asiste al Nelson Chow , de Lynbrook , Nueva York ; que asiste a la Princeton University

, de , ; que asiste a la Normandie Alise Cormier , de Lafayette , Luisiana; que asiste a la Xavier University of Louisiana

, de , Luisiana; que asiste a la Lauren Devletian , de Exton, Pensilvania; que asiste al Dartmouth College

, de Exton, Pensilvania; que asiste al Nefertari Elshiekh , de East Elmhurst , Nueva York ; que asiste a la University of Central Florida

, de , ; que asiste a la Tabitha Lee Escalante , de Pemberville, Ohio ; que asiste a la Harvard University

, de ; que asiste a la Jessi Morgan Figard , de Davidson , Carolina del Norte ; que asiste a la Carnegie Mellon University

, de , ; que asiste a la Peyton A. Gómez , de Lakewood, Washington ; que asiste a la University of Washington

, de ; que asiste a la Cade Jenlink , de Jet, Oklahoma ; que asiste a la Oklahoma State University

, de ; que asiste a la Grace Ra Kim , de Germantown, Maryland ; que asiste a la Harvard University

, de ; que asiste a la Emma Lowden , de Winterset, Iowa ; que asiste al Central College

, de ; que asiste al Anna Mathis , de Harrison, Arkansas ; que asiste a la University of Arkansas

, de ; que asiste a la Mofeed Nagib , de Towson, Maryland ; que asiste a la Yale University

, de ; que asiste a la Chad Niemeier , de Beatrice, Nebraska ; que asiste a la University of Nebraska-Lincoln

, de ; que asiste a la Gentry Shapland , de Dighton, Kansas ; que asiste a la Kansas State University

, de ; que asiste a la Chibuike Uwakwe , de Wilson, Carolina del Norte ; que asiste a la Harvard University

, de Wilson, ; que asiste a la Ashley Wilson , de Copperas Cove, Texas ; que asiste a la Baylor University

Los dieciocho estudiantes recibirán $10,000 por año hasta por cuatro años para la matrícula universitaria y alojamiento y comida. Hasta la fecha, el programa de becas, ahora en su noveno año, ha otorgado $7 millones a 175 estudiantes.

"Los solicitantes y becarios de este año son un grupo notable de jóvenes adultos", dijo John Heubusch, director ejecutivo de la Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute. "Estamos orgullosos de otorgar becas universitarias en nombre del Presidente Reagan a estos ciudadanos proactivos, informados y comprometidos, quienes continuarán marcando una diferencia en sus comunidades y en nuestra nación en los años venideros".

"Felicitamos a los beneficiarios de este año de la beca de la GE-Reagan Foundation Scholarship", dijo Tony Denhart, director de relaciones universitarias de GE. "Mientras se embarcan en obtener una educación superior, aguardo con interés sus logros y el impacto duradero que llevarán a sus comunidades y al mundo".

El programa de becas de la GE-Reagan Foundation Scholarship Program fue citado recientemente por la revista U.S. News and World Report como una de cuatro "becas importantes con un valor de $10,000 o más" que los estudiantes deberían considerar seriamente. El comité de selección de becas evaluó a los candidatos sobre la base de cuatro valores personificados por el Presidente Reagan: liderazgo, dinamismo, integridad y civismo.

Acerca de la Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute:

La Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute es la única organización sin fines de lucro creada por el Presidente Reagan encargada de continuar su legado y compartir sus principios: libertad individual, oportunidad económica, democracia global y orgullo nacional. La fundación es una organización no partidista que sostiene la biblioteca y museo presidencial Ronald Reagan Presidential Library and Museum en Simi Valley, California, el Reagan Center for Public Affairs, el Presidential Learning Center, The Air Force One Pavilion, el galardonado Discovery Center y el Reagan Institute, que lleva a cabo la misión de la fundación en Washington, D.C. La Reagan Library alberga más de 55 millones de páginas de documentos personales, presidenciales y gubernativos y más de 60000 regalos y artefactos que relatan las vidas de Ronald y Nancy Reagan. También sirve como el lugar de descanso final del 40º Presidente de los Estados Unidos y de su Primera Dama. Visite el sitio www.reaganfoundation.org

Acerca de GE:

GE (NYSE: GE) es la Compañía Industrial Digital del mundo, transformando la industria con máquinas y soluciones definidas por software que están conectadas, responden y son predictivas. GE se organiza en torno a un intercambio global de conocimiento, conocido como la "GE Store", a través de la cual cada empresa comparte y accede a la misma tecnología, mercados, estructura e intelecto. Cada invención alimenta aún más la innovación y su aplicación en todos nuestros sectores industriales. Con personal, servicios, tecnología y escala, GE ofrece mejores resultados para los clientes al conocer el idioma de la industria. Visite el sitio www.ge.com.

