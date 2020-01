La red de Havas Health & You nombrada entre los Mejores Lugares para Trabajar de 2020 de Ad Age

NUEVA YORK, 14 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se anunció hoy que Havas Health & You (HH&Y) ha sido nombrado uno de los Mejores Lugares para Trabajar de 2020 por Ad Age. Los Mejores Lugares para Trabajar (Best Places to Work) es una lista publicada por Ad Age que clasifica a los mejores lugares de trabajo de la industria basándose en un análisis de respuestas a encuestas de empleadores y empleados realizadas por un tercero asociado, Latitude Research. El sistema de puntuación de Ad Age toma en cuenta la importancia de seis áreas de satisfacción claves: beneficios para los empleados, cultura de la compañía, desarrollo de los empleados, ambiente de la compañía, compromiso de los empleados y gratificaciones adicionales de los empleados.

Havas Health & You, liderada por la directora ejecutiva global Donna Murphy, es la red de salud y bienestar más grande del mundo, con más de 4,000 empleados en más de 70 países. HH&Y integra el Havas Group, una de las compañías de comunicaciones más grandes del mundo, y es parte de la compañía global de contenidos, medios y comunicaciones Vivendi, al estilo de Universal Music Group, Canal+ y Gameloft.

HH&Y ofrece varios beneficios únicos como parte de la experiencia de sus empleados, desde programas para el desarrollo de líderes hasta permisos sabáticos. Shazzia Khan, directora de talentos y personal de la compañía, afirma: "Este es un día de gran orgullo para nosotros. Siempre entendimos que nuestros empleados son nuestro mayor activo. Ser reconocidos por la satisfacción de nuestros empleados, y por Ad Age, es un verdadero honor".

Donna Murphy agrega: "Nuestro equipo de liderazgo se toma muy en serio la salud de nuestros empleados y nuestra cultura. Nos preciamos de tomar decisiones en las que ponemos en primer lugar a las personas y de promover un lugar de trabajo en el que nuestros talentos sientan que pueden contribuir a nuestra visión y obtener grandes beneficios a cambio. Operamos con lo que denominamos 'Propósito humano', y ese es nuestro faro orientador mientras navegamos por nuestros negocios diariamente".

Ad Age divide sus clasificaciones en dos grupos: 25 compañías principales con 200 empleados o menos y 25 compañías principales con más de 200 empleados. La encuesta de empleados se diseñó para conocer qué les importa a los empleados en el lugar de trabajo y cómo califica una compañía en los temas que preocupan a los miembros del personal. Para llegar a una puntuación general, el sistema de calificación de Ad Age toma en cuenta la importancia de seis áreas de satisfacción claves, una suma de las clasificaciones de cada compañía en esas áreas y una clasificación colectiva del lugar de trabajo.

Acerca de Havas Health & You

Havas Health & You une Havas Life, Health4Brands (H4B), Lynx, Havas Life PR y Havas Health Plus, todas ellas redes de salud y comunicaciones de su entera propiedad, con los negocios y prácticas de salud del consumidor del Havas Creative Group. Su enfoque, centrado en el cliente, cuenta con el talento, la tenacidad y la tecnología que las compañías de salud y bienestar, las marcas y la sociedad necesitan para prosperar en el mundo actual. Para más información, visite www.HavasHealthandYou.com.

