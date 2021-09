La rentrée des classes, c'est davantage de temps d'écran pour les écoliers et les étudiants

Parents et enseignants peuvent aider les enfants à réduire leur fatigue visuelle et améliorer leur qualité de sommeil avec les solutions ZAGG et Eyesafe anti-lumière bleue.

MINNEAPOLIS et SHANNON, Irlande et PARIS, 28 Septembre 2021 /PRNewswire/ -- Dans de nombreux pays d'Europe dont la France, les écoliers et les étudiants reprennent le chemin des cours, marquant le début d'une année pleine de nouvelles possibilités d'apprentissage et de rencontres. Pour beaucoup, c'est un retour à la normale qui n'était clairement pas envisageable l'année dernière en raison du COVID-19.

2020 a été une année de transition, avec le passage de l'éducation à distance à un apprentissage hybride incluant des temps de cours en « présentiel », puis de nouveau un apprentissage à distance. Des millions d'appareils numériques ont été achetés, et le temps d'écran a doublé pour les enfants de tous les groupes d'âge1.

De nombreuses collectivités ont par ailleurs financé des programmes d'équipement de tablettes dans les écoles, collèges et lycées, et commencent à s'interroger sur les impacts de ces outils sur le sommeil et la santé visuelle des jeunes apprenants (et des enseignants !).

Dans une enquête récente, 93% des parents et 96% des enseignants se sont dits préoccupés par l'impact du temps d'écran sur les yeux des enfants. Face aux activités de plein air délaissées, les activités les plus populaires auprès des enfants sont les jeux vidéo (23%) et la télévision (20%).2 Désormais, le temps d'écran dépasse significativement le temps de sommeil.

Les élèves sont surconnectés aux appareils mobiles. Le problème est que les smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs et jeux vidéo émettent une lumière bleue à haute énergie qui peut endommager les yeux à long terme. Les enfants sont extrêmement vulnérables, car leurs yeux ne filtrent pas la lumière bleue aussi efficacement que ceux des adultes, ce qui permettrait à près de 45% de lumière bleue toxique supplémentaire d'atteindre le fond de l'œil.

L'excès cumulé de temps passé devant un écran peut contribuer à une "fatigue oculaire numérique", à une vision floue et à un sommeil perturbé. Ce dernier point est particulièrement préoccupant, car le manque chronique de sommeil réparateur peut avoir un impact sur la capacité d'attention, la concentration, la mémoire et l'apprentissage socio-émotionnel.3

Préoccupée par la vulnérabilité des enfants à la lumière bleue, Mme Barbara Pompili, Ministre française de la Transition Ecologique, a annoncé le 7 mai 2021 une nouvelle mesure visant à limiter la lumière bleue dans les jouets équipés de LED d'ici 2022. Cette annonce fait suite à la discussion parlementaire du Sénat français de 2018 sur les effets nocifs de la lumière bleue et à la saisine de l'agence réglementaire ANSES en vue d'examiner les dangers de la lumière bleue et de formuler des recommandations. Le rapport 2019-2020 de l'ANSES qui en résulte, cosigné par plusieurs chercheurs scientifiques français reconnus, pourrait bientôt générer des normes plus respectueuses de la santé visuelle et du sommeil.

Dès à présent, les enseignants, les parents et les élèves peuvent réduire la lumière bleue sur leurs téléphones et tablettes avec ZAGG® InvisibleShield VisionGuard. VisionGuard est une gamme de protections d'écran qui intègre la technologie Eyesafe : non seulement cette protection préserve votre téléphone des rayures et des impacts, mais elle filtre sélectivement la lumière bleue dangereuse et contribue à la prévention de la fatigue visuelle numérique. Pour les écrans plus grands, comme les PC portables, Chromebooks et moniteurs d'appoint, les filtres d'écran Eyesafe® Blue Light Screen Filters fournissent un véritable bouclier contre la lumière bleue. Ils sont développés avec des optométristes et des ophtalmologistes et visent à réduire les risques potentiels d'exposition à la lumière bleue.

Le temps d'écran est devenu une réalité quotidienne : télétravail, éducation à distance, activités récréatives et connexion aux réseaux sociaux. Vouloir limiter le temps d'écran n'est probablement pas très réaliste, et de nombreuses solutions courantes réduisent la lumière bleue en jaunissant les images de votre écran. Les protections d'écran ZAGG InvisibleShield VisionGuard et les filtres Eyesafe Blue Light Screen préservent les couleurs naturelles tout en répondant aux exigences les plus élevées en matière d'efficacité et de performance, comme le certifie TÜV Rheinland.

Les protections d'écran VisionGuard pour smartphones et tablettes sont disponibles sur ZAGG.com, dans les magasins de grands opérateurs de téléphonie mobile et auprès de chaînes connues d'éléctronique grand public. Les filtres d'écran Eyesafe® contre la lumière bleue sont disponibles en ligne sur https://shop.eyesafe.com.

A propos de Eyesafe

Eyesafe a réuni des leaders mondiaux dans le domaine de la santé et de l'électronique grand public afin de développer une technologie de pointe et des normes plus soucieuses des exigences de santé, dans le but de réduire la lumière visible à haute énergie (HEVL) tout en préservant la qualité des couleurs. La technologie et les normes Eyesafe ont permis de repenser les écrans en intégrant les enjeux de santé de l'ère digitale. Elles ont été développées par une équipe de classe mondiale composée d'ophtalmologistes, d'ingénieurs et de scientifiques, cumulant des décennies d'expérience dans la santé, l'électronique, les matériaux d'affichage et la gestion de la lumière. Pour en savoir plus, consultez le livre blanc destiné au monde de l'Education et le site https://eyesafe.com.

A propos de ZAGG

Leader mondial et innovateur dans le domaine de la protection d'écran, des étuis de protection, des claviers pour tablettes et des solutions mobiles de recharge, les accessoires mobiles ZAGG sont disponibles dans le monde entier et sont disponibles chez les principaux détaillants, notamment Verizon, AT&T, T-Mobile, Best Buy, Walmart, Target, Currys et Mediamarkt. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'entreprise à l'adresse ZAGG.com.

