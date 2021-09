Schulanfang bedeutet mehr Bildschirmzeit bei Schülern

Mit den mit Blaulichtblockern von ZAGG und Eyesafe können Eltern und Lehrer den Kindern helfen, die Belastung der Augen durch digitale Geräte zu reduzieren und einen gesunden Schlaf fördern.

MINNEAPOLIS und SHANNON, Irland und PARIS, 28. September 2021 /PRNewswire/ -- Die Schule hat wieder angefangen und das neue Schuljahr markiert den Beginn eines Jahres voller Möglichkeiten, Erfahrungen und Vernetzung. Für viele bedeutet das eine Rückkehr zur Normalität, die letztes Jahr aufgrund von COVID-19 nicht möglich war.

2020 war ein Jahr des Übergangs, geprägt von einem ständigen Wechsel des Lernmodells, von zu Hause aus hin zu hybridem Lernen, und dann wieder zu Hause. Millionen von digitalen Geräten wurden in dieser Zeit gekauft und die Bildschirmzeit hat sich bei Kindern aller Altersgruppen verdoppelt.1

In einer aktuellen Umfrage gaben 93 % der Eltern und 96 % der Pädagogen an, dass die Auswirkungen der Bildschirmzeit von digitalen Geräten auf die Augen der Kindern sie beunruhigen.2 Neben dem Spielen im Freien finden die beliebtesten Aktivitäten der Kinder auf einem digitalen Gerät (23 %) und vor dem Fernseher statt (20 %).3

Schüler nutzen die digitalen Geräte zum Lernen. Das Problem ist, dass digitale Geräte, ob Smartphones, Laptops oder Fernsehgeräte, energiereiches blaues Licht abgeben, das mit der zeit schädlich für die Augen ist.4 Kinder sind extrem anfällig, da ihre Augen blaues Licht nicht so effektiv filtern wie die von Erwachsenen5, so dass bis zu 45 % mehr schädliches blaues Licht bis an die Rückseite des Auges gelangt.

Zu viel Bildschirmzeit und blaues Licht können zu digitaler Augenbelastung, Übermüdung der Augen, verschwommenem Sehen und Schlafstörungen führen. Letzteres ist von besonderer Bedeutung, da chronischer Schlafentzug die Aufmerksamkeitsspanne, das Erinnerungsvermögen und das sozial-emotionale Lernen beeinträchtigen kann.6

Lehrer, Eltern und Schüler können das blaue Licht auf ihren Smartphones und Tablets mit dem ZAGG® InvisibleShield VisionGuard reduzieren. Die VisionGuard-Reihe bietet Displayschutzfolien mit Eyesafe-Technologie, die Ihr Telefon nicht nur vor Kratzern und Stößen schützt, sondern auch potenziell schädliches blaues Licht herausfiltert. Für größere Bildschirme wie Chromebooks und Monitore bieten die Eyesafe®-Blaulicht-Bildschirmfilter einen fortschrittlichen Blaulichtschutz, der in Zusammenarbeit mit Optikern und Augenärzten entwickelt wurde, um potenzielle Risiken einer Blaulichtexposition zu reduzieren.

Bildschirmzeit ist Realität: Wir benötigen sie zum Arbeiten, zum Spielen und zum Kommunizieren. Ein Begrenzen der Bildschirmzeit ist nicht immer realistisch, und viele gängige Lösungen reduzieren das blaue Licht, indem der Bildschirm gelb wird. Die ZAGG InvisibleShield VisionGuard-Displayschutzfolien und die Eyesafe-Blaulicht-Bildschirmfilter behalten die natürliche Farbe bei und erfüllen die höchsten Anforderungen an Wirksamkeit und Leistung, zertifiziert vom TÜV Rheinland.

Der VisionGuard-Bildschirmschutz für Smartphones und Tablets ist unter ZAGG.com und bei den weltweit größten Mobilfunkanbietern und Einzelhändlern erhältlich. Die Eyesafe®Blaulicht-Bildschirmfilter sind verfügbar auf https://shop.eyesafe.com.

Informationen zu Eyesafe

Eyesafe bietet branchenführende Technologie zur Reduzierung von energiereichem blauem Licht in der Unterhaltungselektronik und hilft, Displays neu und gesünder zu gestalten. Die Technologie und die Standards von Eyesafe wurden von einem erstklassigen Team aus Augenärzten, Ingenieuren und Wissenschaftlern mit jahrzehntelanger Erfahrung in Elektronik, Displaymaterialien und im Lichtmanagement entwickelt. Weitere Informationen: https://eyesafe.com.

Informationen zu ZAGG

ZAGG ist der weltweite Marktführer und Innovator für Bildschirmschutz, Schutzhüllen, Tablet-Tastaturen und Power-Management-Lösungen. Sein mobiles Zubehör ist weltweit erhältlich und bei führenden Einzelhändlern wie Verizon, AT&T, T-Mobile, Best Buy, Walmart, Target, Currys, und Mediamarkt zu finden. Weitere Informationen: ZAGG.com.

Medienanfragen:

Bospar, Kimberly Barnes, [email protected]

SOURCE Eyesafe