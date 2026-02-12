La Secretaría de Estado de Texas anima a los votantes a usar información oficial para votar con confianza en las elecciones primarias

AUSTIN, Texas, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con la votación anticipada para la elección primaria del 3 de marzo comenzando el martes 17 de febrero, la Secretaria de Estado Jane Nelson anima a los votantes a revisar información electoral oficial con anticipación para que puedan llegar a las urnas preparados y con confianza.

Funcionarios electorales señalan que comprender cómo funciona el proceso de las primarias y apoyarse en información oficial ayuda a garantizar una experiencia de votación fluida.

"Con millones de tejanos registrados para votar, nuestro objetivo es asegurarnos de que cada votante que quiera participar se sienta seguro en el proceso," señaló la Secretaria Nelson. "Tomarse unos minutos para revisar información electoral oficial con anticipación ayuda a los votantes a saber exactamente qué esperar."

En las elecciones primarias de Texas, los votantes no se registran previamente con un partido político. Cuando los votantes llegan a un centro de votación durante las elecciones primarias, se les preguntará en la primaria de qué partido desean votar. Funcionarios electorales indican que tener clara esta decisión antes de llegar puede ayudar a que las filas avancen más rápido y reducir la confusión en las urnas.

La votación anticipada en persona se llevará a cabo del 17 al 27 de febrero. Durante este periodo, los votantes pueden emitir su voto en cualquier centro de votación dentro de su condado de registro. Debido a que los horarios y ubicaciones de votación anticipada pueden variar según el condado, las autoridades recomiendan verificar los detalles con anticipación.

Texas continúa creciendo, con muchos nuevos residentes que se mudan desde otros estados donde las reglas electorales pueden ser diferentes. La Secretaria Nelson señaló que consultar fuentes oficiales es la mejor manera de que los votantes, especialmente quienes son nuevos en las elecciones de Texas, se sientan preparados.

"Las reglas de votación pueden variar de un estado a otro", dijo Nelson. "La información oficial ayuda a los votantes a sentirse seguros sobre qué deben llevar y cómo funciona el proceso cuando acuden a votar en Texas."

Se recuerda a los votantes que se requiere una identificación con fotografía para votar en persona. La lista completa de identificaciones aceptables, así como información para votantes que no cuenten con una de las formas aprobadas, está disponible a través de los recursos electorales oficiales del estado y del condado. La ley de Texas también prohíbe el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación inalámbrica dentro del área de votación; sin embargo, los votantes pueden llevar notas escritas o boletas de muestra impresas para su referencia.

La Secretaria Nelson enfatizó que los votantes deben confiar en fuentes electorales oficiales y confiables, y no en información informal o incompleta.

"Los votantes pueden visitar VoteTexas.gov para encontrar horarios de votación anticipada, ubicaciones de centros de votación, verificar su estatus de registro y revisar los requisitos de identificación", dijo Nelson. "La información oficial ayuda a los votantes a emitir su voto con confianza."

Para obtener más información sobre la votación anticipada, los requisitos para votar o las fechas clave de las elecciones, se invita a los votantes a visitar VoteTexas.gov o llamar al 1-800-252-VOTE para recibir asistencia oficial.

