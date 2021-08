La Slovénie est une puissance sportive - elle a prouvé qu'elle était parmi les meilleures au monde aux Jeux

« Le Top 4 mondial, un pays de 2M d'habitants ! Quelle sensation ! » a tweeté Luka Dončič après avoir remporté un match de basket contre l'Allemagne. Même Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks, a commencé à poster des tweets en slovène.

Nous ressentons la sLOVEnie. Et vous ?

Qu'est-ce qui fait que les Slovènes ont autant de succès dans le sport ?

La Slovénie se classe parmi les meilleurs pays sportifs du monde. . Igor E. Bergant, journaliste slovène, a expliqué qu'outre les efforts individuels et les compétences des athlètes, les raisons de ces histoires remarquables résident dans « une grande tradition d'un petit pays, plein de richesses naturelles et de prospérité relative, qui essaie d'utiliser ses ressources intelligemment. Des ressources qui sont suffisamment importantes pour offrir des opportunités et trop limitées pour nous rendre gâtés et indolents. »

Une fois que vous l'aurez visité, vous comprendrez

Bien que petite par sa taille, la Slovénie est synonyme de diversité. Cette destination unique, nichée entre l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Croatie, s'engage en faveur de la durabilité et peut se targuer de quatre zones géographiques distinctes . En offrant un éventail d'expériences passionnantes 365 jours par an, elle est la destination de vacances idéale pour les personnes seules, les couples, les groupes d'amis ou les familles à la recherche d'expériences inoubliables, qu'il s'agisse d' aventures actives au cœur d'une nature vierge, de séjours en ville riches en culture, de vacances relaxantes dans des spa ou d' expériences gastronomiques exquises dans des restaurants de première classe - les nombreuses étoiles Michelin du pays peuvent le confirmer. En Slovénie, c'est le local qui compte, l'authentique qui rend le pays unique.

La durabilité dans le programme Green&Safe

Déjà considérée comme l'un des pays les plus sûrs et les plus verts du monde, la Slovénie a franchi une étape supplémentaire en créant la norme de voyage responsable GREEN&SAFE pour garantir la sécurité des visiteurs. Cela signifie que vous pouvez être sûr que les vacances en Slovénie sont une option durable et passionnante pour 2021 et au-delà !

SOURCE Slovenian Tourist Board