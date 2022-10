La solución AutoCrypt EQ gana el premio "Innovación del año en materia de transporte"

-La solución de servicios de movilidad inclusiva AutoCrypt EQ gana el premio "Innovación del año en materia de transporte" en los 2022 AutoTech Breakthrough Awards

SEUL, Corea del Sur, 18 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, un proveedor líder mundial de soluciones vanguardistas de ciberseguridad y movilidad en el sector del automóvil, obtiene el reconocimiento de la industria por su solución de servicios de movilidad inclusiva -AutoCrypt EQ- al ser anunciada como "Innovación del año en materia de transporte" en los premios AutoTech Breakthrough 2022, celebrados por AutoTech Breakthrough, una organización independiente líder en inteligencia de mercado especializada en la industria tecnológica del automóvil. Tanto en 2020 como en 2021, AUTOCRYPT fue elegida por AutoTech Breakthrough como "Empresa de ciberseguridad del año en el sector del automóvil".

AutoCrypt EQ es un conjunto de ofertas de servicios de movilidad integral dedicado a crear plataformas de servicio inclusivas y sin barreras para socios y clientes. Al ofrecer un paquete completo que abarca la planificación de servicios, la integración de la gestión de flotas, el diseño de la interfaz de usuario y la creación de marcas, junto con el desarrollo de aplicaciones, AutoCrypt EQ aporta un servicio totalmente gestionado a los operadores de movilidad que desean atender a las personas con problemas de movilidad y necesidades de accesibilidad.

Hasta ahora, AUTOCRYPT ha desarrollado muchas plataformas de movilidad accesibles muy populares en Corea, como un servicio de transporte público de pasajeros sin barreras, una aplicación de mapas de accesibilidad y un bono-taxi para padres primerizos, gracias a la colaboración con gobiernos, empresas y hospitales locales. El último reconocimiento significa el éxito de estos proyectos y el progreso para la expansión global.

Daniel ES Kim, consejero delegado de AUTOCRYPT, comentó, "Estamos encantados de recibir el reconocimiento de AutoTech Breakthrough por nuestros enormes esfuerzos en el desarrollo de servicios de movilidad inclusiva. Siempre hemos imaginado la movilidad universal y seguiremos invirtiendo nuestros recursos para hacerla realidad." En cuanto a los planes futuros de AutoCrypt EQ, añadió: "Actualmente estamos analizando oportunidades con ONG y proveedores de servicios sanitarios en Norteamérica y Europa para ampliar la cobertura global de AutoCrypt EQ."

"No es fácil prestar servicio a un nicho demográfico como este, ya que requiere mucha planificación y desarrollo adicionales, sin poder cobrar una prima", dijo Bryan Vaughn, Director General de AutoTech Breakthrough Awards. "AUTOCRYPT lo ha hecho posible y económicamente sostenible gracias a su tecnología de gestión segura de flotas. Su servicio centrado en las necesidades y sus características de accesibilidad realmente los distinguen y hacen que los elijamos para el premio "Ride Hailing Innovation of The Year"."

En junio, AutoCrypt EQ también fue seleccionado como uno de los dos únicos finalistas para el "Proveedor de Servicios de Movilidad del Año" en los Premios Informa Tech Automotive 2022, uno de los premios más prestigiosos de la industria. Además de construir plataformas de servicios de movilidad, AUTOCRYPT también da prioridad a hacer que las carreteras sean más inclusivas, ofreciendo soluciones de seguridad para peatones que permiten a los usuarios vulnerables de la vía pública (VRU) unirse al ecosistema V2X utilizando sus dispositivos móviles, lo que permite una experiencia de movilidad autónoma verdaderamente segura a través de la cooperación vehículo-infraestructura y vehículo-dispositivo.

Para más información sobre las ofertas de movilidad de AUTOCRYPT, póngase en contacto con [email protected] .

Acerca de AUTOCRYPT

AUTOCRYPT es la empresa líder en tecnologías de seguridad para la automoción y la movilidad inteligente, que prepara el camino para los sistemas de transporte inteligente cooperativos (C-ITS) y la conducción autónoma mediante un enfoque holístico de varias capas. A través de soluciones de seguridad para V2X, V2G (incluida la seguridad PnC), sistemas a bordo de vehículos y sistemas de gestión de flotas, AUTOCRYPT garantiza que la seguridad se priorice y optimice antes de que los vehículos salgan a la carretera.

