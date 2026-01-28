La Spielwarenmesse récompense des nouveautés exceptionnelles par un ToyAward

NUREMBERG, Allemagne, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Un concept de jeu innovant, une qualité de fabrication irréprochable et un potentiel commercial attractif : tels sont les critères communs aux six produits exceptionnels qui ont été récompensées par le prestigieux ToyAward lors de la deuxième journée de la Spielwarenmesse. Dans la catégorie Baby & Infant, Tonies a remporté la victoire avec My First Tonies. Dans la catégorie PreSchool, c'est le jeu Der Berg ruft (Premier de cordée) d'Auzou jeux/Hutter Trade qui s'est imposé, tandis que Franckh-Kosmos a remporté la course dans le segment SchoolKids avec Temple Twist. Dans la catégorie Teenager & Adults, iDventure a décroché la première place avec CluePuzzle – The Wonderbox of Alice. Dans la catégorie Startup, Beaver Edu SAL a remporté le prix avec son Beaver Edu Construction Kit. Enfin, le Arches de Waytoplay Toys a été récompensé dans la catégorie Sustainability.

The shining stars of 2026‘s ToyAward with the Executive Board at Spielwarenmesse eG and the award jury.

La sélection des lauréats de cette année a été effectuée par un jury international composé de douze experts issus des domaines du commerce, de l'industrie, du marketing, de la sécurité des jouets et du développement durable. Les membres ont évalué les nouveautés présentées selon les critères suivants : plaisir de jouer, sécurité, originalité, potentiel de réussite commerciale, clarté du concept du produit, finition et qualité.

Catégorie Baby & Infant (0-3 ans)

My First Tonies, Tonies

Les figurines souples et faciles à saisir de My First Tonies font découvrir aux enfants dès l'âge d'un an de merveilleux univers sonores. Dans de courtes histoires, les tout-petits sautent de branche en branche avec un singe. Le coffret « La ferme » avec un cheval, un cochon et une vache enchante également les petits auditeurs, qui enrichissent ainsi leur vocabulaire de manière ludique. « Une combinaison formidable entre une narration adaptée à l'âge et la stimulation sensorielle », souligne le jury d'experts dans sa conclusion.

Catégorie PreSchool (3-6 ans)

Der Berg ruft (Premier de cordée), Auzou jeux/Hutter Trade

Le jeu ludique Der Berg ruft (Premier de cordée) initie les enfants jusqu'à six ans à l'escalade, un sport très en vogue. Dans ce jeu atypique à la structure verticale, deux équipes s'affrontent. Les joueurs doivent estimer la longueur de corde nécessaire pour le prochain mouvement tout en gardant un œil sur la sécurité de leurs coéquipiers. Cela permet d'entraîner la dextérité et la stratégie. « Un ensemble cohérent avec un mode de jeu varié et de qualité », se réjouit le jury.

Catégorie SchoolKids (6-10 ans)

Temple Twist, Franckh-Kosmos

Le jeu de société Temple Twist exige un travail d'équipe intelligent. Les joueurs doivent trouver ensemble les salles au trésor d'un temple. À chaque tour, le temple peut toutefois pivoter et se transformer, devenant ainsi un labyrinthe 3D impénétrable. « Ce jeu divertissant séduit par son concept innovant et sa grande qualité », selon le verdict des membres du jury.

Catégorie Teenager & Adults (à partir de 10 ans)

CluePuzzle – The Wonderbox of Alice, iDventure

CluePuzzle – The Wonderbox of Alice combine des puzzles en 3D avec des mécanismes d'escape game. Plus de 180 pièces en bois permettent de créer une boîte à puzzle fonctionnelle avec des verrous et des éléments mobiles. Des indices et des exercices de logique sont directement intégrés et ne peuvent être résolus correctement qu'avec les bonnes combinaisons. Le mode de jeu en plusieurs étapes favorise le raisonnement logique, et la perception spatiale.« Une combinaison particulièrement réussie entre puzzle et énigme », selon le jury.

Catégorie Startup

Beaver Edu Construction Kit, Beaver Edu SAL

Avec le kit de construction Beaver Edu, les enfants deviennent de petits bricoleurs. Grâce aux fines tiges en bois véritable et aux embouts encastrables, ils peuvent réaliser les 22 modèles proposés ou créer leurs propres constructions. L'outil de coupe breveté permet aux enfants de couper les tiges, sans risque de se blesser. Le jury salue « la combinaison entre réflexion technique et bricolage ».

Catégorie Sustainability

Arches, Waytoplay Toys

Arches séduit par ses formes simples et courbes, avec lesquelles les enfants peuvent construire des ponts, des collines ou des personnages imaginatifs. Le système d'encliquetage innovant maintient les pièces solidement assemblées tout en permettant de les démonter facilement. « Fabriqué en plastique recyclé en Europe, Arches allie durabilité et plaisir de jeu. La géométrie ingénieuse et la finition de haute qualité offrent un grand potentiel et stimulent la créativité », ont estimé le jury.

