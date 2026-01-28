Premio ToyAward della Spielwarenmesse per le innovazioni di spicco

NORIMBERGA, Germania, 28 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Un'idea innovativa di gioco, la massima qualità nella lavorazione ed un interessante potenziale di mercato: queste sono le caratteristiche che accomunano i sei prodotti eccezionali premiati con il rinomato ToyAward nel secondo giorno della Spielwarenmesse. La categoria Baby & Infant è stata vinta da Tonies con My First Tonies. Nella categoria PreSchool ha trionfato il gioco Der Berg ruft di Auzou jeux/Hutter Trade, mentre Franckh-Kosmos si è aggiudicata la vittoria nel segmento SchoolKids con Temple Twist. Sul podio nella categoria Teenager & Adults è salita iDventure con CluePuzzle – The Wonderbox of Alice. Nella categoria Startup ha vinto Beaver Edu SAL con il suo Beaver Edu Construction Kit. Inoltre, il Arches di Waytoplay Toys è stato premiato nell'ambito della sostenibilità.

La selezione dei vincitori di quest'anno è stata affidata ad una giuria internazionale composta da dodici esperti nei settori commercio, industria, ricerca di mercato, sicurezza dei giocattoli e sostenibilità. I membri hanno valutato le novità presentate secondo i criteri di divertimento, sicurezza, originalità, potenziale di successo commerciale, comprensibilità del prodotto e qualità della lavorazione.

Categoria Baby & Infant (0-3 anni)

My First Tonies, Tonies

Le morbide figure facilmente afferrabili di My First Tonies aprono ai bambini da un anno in su meravigliosi mondi sonori. In brevi storie, i più piccoli saltano da un ramo all'altro con una scimmia. Anche la scatola della fattoria con cavallo, maiale e mucca entusiasma i piccoli ascoltatori, che così ampliano il loro vocabolario in modo giocoso. "Un'ottima combinazione di storytelling adatto all'età e stimolazione sensoriale", sottolinea la giuria di esperti nella sua valutazione.

Categoria PreSchool (3-6 anni)

Der Berg ruft, Auzou jeux/Hutter

Trade Il gioco coinvolgente Der Berg ruft avvicina i bambini fino a sei anni al trend sportivo dell'arrampicata. In una struttura verticale insolita, due squadre si sfidano. I giocatori devono stimare la lunghezza della corda per la prossima mossa e, allo stesso tempo, tenere sotto controllo la sicurezza dei compagni. Questo allena abilità e strategia. "Un pacchetto completo e coerente con una modalità di gioco varia e ben studiata", elogia la giuria.

Categoria SchoolKids (6-10 anni)

Temple Twist, Franckh-Kosmos

Il gioco da tavolo Temple Twist richiede un lavoro di squadra intelligente. Insieme, i giocatori devono trovare i locali del tesoro di un tempio. Ad ogni turno, però, il tempio può ruotare e cambiare, trasformandosi così in un labirinto 3D impenetrabile. "Il gioco divertente convince con un'idea innovativa ed un'elevata qualità", è il verdetto della giuria.

Categoria Teenager & Adults (da 10 anni)

CluePuzzle – The Wonderbox of Alice, iDventure

CluePuzzle – The Wonderbox of Alice combina il puzzle 3D con le meccaniche degli escape game. Da oltre 180 pezzi in legno nasce una box puzzle funzionale con serrature ed elementi mobili. Indizi ed enigmi logici sono integrati direttamente Il gioco multilivello stimola il pensiero logico e la capacità di immaginazione spaziale. "Un connubio particolarmente riuscito tra puzzle ed enigma", afferma la giuria.

Categoria Startup

Beaver Edu Construction Kit, Beaver Edu SAL

Con il Beaver Edu Construction Kit i bambini diventano piccoli inventori. Grazie alle sottili aste in legno massiccio e ai giunti a incastro, possono realizzare i 22 modelli proposti o costruzioni proprie. Con l'utensile brevettato i bambini possono tagliare le aste senza rischio di ferirsi. La giuria premia "la combinazione di pensiero tecnico e manualità".

Categoria Sustainability

Arches, Waytoplay Toys

Arches si distingue per le sue forme semplici e curve, con le quali i bambini possono costruire ponti, colline o figure immaginative. L'innovativo sistema a scatto tiene i pezzi saldamente uniti ma permette comunque di smontarli facilmente. "Realizzato in plastica riciclata, Arches unisce sostenibilità e divertimento. La geometria intelligente e la lavorazione di alta qualità offrono grande potenziale e stimolano la creatività", affermano i membri della giuria.

