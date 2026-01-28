Spielwarenmesse premia las novedades más destacadas con el ToyAward

NÚREMBERG, Alemania, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Un concepto de juego innovador, la máxima calidad en cuanto a acabado y un atractivo potencial de mercado: todos estos criterios se dan cita en las seis excelentes ideas de producto que recibieron el prestigioso premio ToyAward en la segunda jornada de la Spielwarenmesse. En la categoría Baby & Infant, Tonies se impuso con My First Tonies. En PreSchool, ganó el juego Der Berg ruft (La montaña llama) de Auzou jeux/Hutter Trade, mientras que Franckh-Kosmos se alzó con la victoria en el segmento SchoolKids con Temple Twist. En el podio de Adolescentes y adultos subió iDventure con CluePuzzle – The Wonderbox of Alice. En la categoría Startup ganó Beaver Edu SAL con su Beaver Edu Construction Kit. Además, el Arches de Waytoplay Toys fue galardonado en el ámbito de la Sustainability.

La selección de los ganadores de este año ha sido realizada por un jurado internacional compuesto por doce expertos de los ámbitos del comercio, la industria, la investigación de mercados, la seguridad de los juguetes y la sostenibilidad. Los miembros evaluaron las novedades presentadas según los criterios de diversión, seguridad, originalidad, potencial de éxito en el comercio, comprensibilidad del concepto del producto, así como acabado y calidad.

Categoría Baby & Infant (0-3 años)

My First Tonies, Tonies

Las figuras suaves y fáciles de agarrar de My First Tonies abren un maravilloso mundo de sonidos a los niños a partir de un año. En historias cortas, los niños pequeños saltan de rama en rama con un mono. La caja de la granja, con un caballo, un cerdo y una vaca, también entusiasma a los pequeños oyentes, que amplían su vocabulario de forma lúdica. «Una fantástica combinación de narración adecuada para la edad y sensorialidad», destaca el jurado de expertos en su conclusión.

Categoría PreSchool (3-6 años)

Der Berg ruft, Auzou jeux/Hutter Trade

El entretenido juego Der Berg ruft (La montaña llama) acerca a los niños de hasta seis años al deporte de moda: la escalada. En este insólito juego vertical, dos equipos compiten entre sí. Para ello, los jugadores deben calcular la longitud de la cuerda para el siguiente movimiento y, al mismo tiempo, vigilar la seguridad de sus compañeros. Esto entrena la destreza y la estrategia. «Un paquete completo y coherente con un modo de juego bueno y variado», elogia el jurado.

Categoría SchoolKids (6-10 años)

Temple Twist, Franckh-Kosmos

El juego de mesa Temple Twist exige un trabajo en equipo inteligente. Los jugadores deben encontrar juntos las cámaras del tesoro de un templo. Sin embargo, en cada turno, el templo puede girar y cambiar, convirtiéndose en un laberinto 3D impenetrable. «Este entretenido juego convence por su concepto innovador y su alta calidad», según el veredicto de los miembros del jurado.

Categoría Teenager & Adults (a partir de 10 años)

CluePuzzle – The Wonderbox of Alice, iDventure

CluePuzzle – The Wonderbox of Alice combina rompecabezas en 3D con mecánicas de juegos de escape. A partir de más de 180 piezas de madera se crea una caja de rompecabezas funcional con cerraduras y elementos móviles. Las pistas y los acertijos lógicos están integrados directamente. El modo de juego de varios niveles fomenta el pensamiento lógico, la capacidad de visualización espacial. «Una combinación especialmente acertada de rompecabezas y acertijos», según el jurado.

Categoría Startup

Beaver Edu Construction Kit, Beaver Edu SAL

Con el kit de construcción Beaver Edu, los niños se convierten en pequeños inventores. Gracias a las finas varillas de madera auténtica y a las articulaciones enchufables, pueden crear las 22 propuestas de diseño o sus propias construcciones. Con la herramienta de corte patentada, los niños pueden cortar las varillas y sin riesgo de lesiones. El jurado elogia «la combinación de pensamiento técnico y manualidades, así como las posibilidades de ampliación mediante nuevas varillas y diseños propios».

Categoría Sustainability

Arches, Waytoplay Toys

Arches destaca por sus formas simples y curvas, con las que los niños pueden construir puentes, colinas o figuras imaginativas. El innovador sistema de clic mantiene las piezas firmemente unidas y, aun así, permite desmontarlas fácilmente. «Fabricado con plástico reciclado en Europa, Arches combina sostenibilidad y diversión. La geometría inteligente y la elaboración de alta calidad ofrecen un gran potencial y estimulan la creatividad», opinan los miembros del jurado.

