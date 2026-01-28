シュピールヴァーレンメッセ、優れた新製品を「トイアワード」で表彰

ニュルンベルク、ドイツ, 2026年1月28日 /PRNewswire/ -- 革新的な遊びのコンセプト、高い品質、そして魅力的な市場性──これらすべての基準を満たした6つの優れた製品が、シュピールヴァーレンメッセの2日目に開催された「トイアワード」で選出されました。Baby & Infant部門では、tonies社の「My First Tonies」が受賞。PreSchool部門ではAuzou jeux/Hutter Trade社の「Der Berg ruft」、SchoolKids部門ではFranckh-Kosmos社の「Temple Twist」が栄冠を手にしました。また、Teenager & Adults部門ではiDventure社の「CluePuzzle – The Wonderbox of Alice」が、Startup部門ではBeaver Edu SAL社の「Beaver Edu Construction Kit」、Sustainability部門ではWaytoplay Toys社の「Arches」がそれぞれ選ばれました。

The shining stars of 2026's ToyAward with the Executive Board at Spielwarenmesse eG and the award jury.
今年の受賞製品は、流通、メーカー、市場調査、玩具安全、サステナビリティの分野から選ばれた、12名の国際的な専門家による審査員団によって決定されました。審査では、遊びの楽しさ、安全性、独創性、小売における成功の可能性、製品コンセプトの分かりやすさ、そして仕上がりや品質といった基準が総合的に評価されました。この賞は、小売業界において信頼の証として高く評価されています。以下、受賞製品をご紹介します。

Baby & Infant部門（0～3歳）
My First Toniestonies社） やわらかく、小さな手でも握りやすい「My First Tonies」は、1歳以上の子どもたちに豊かな音の世界を届けます。短い物語の中で、子どもたちはサルと一緒に木から木へ飛び移ったり、馬・ブタ・牛が登場するファームボックスも、小さなリスナーたちを魅了し、遊びながら語彙力を育てます。審査員団は「年齢に適したストーリーテリングと感覚的体験を見事に融合させた製品」と評価しました。

PreSchool部門（3～6歳）
Der Berg ruft（Auzou jeux/Hutter Trade社）
「Der Berg ruft」は、6歳までの子どもたちにクライミングというトレンドスポーツを楽しく紹介するゲームです。ユニークな縦型のゲーム構造で、2チームが競い合いながら岩壁を登ります。その際、次の一手に必要なロープの長さを見極めつつ、仲間の安全確保にも注意を払う必要があります。このプロセスを通じて、器用さと戦略性が養われます。審査員団は「バランスの取れた完成度の高いゲーム性」を高く評価しています。

SchoolKids部門（6～10歳）
Temple Twist（Franckh-Kosmos社）

Teenager & Adults部門（10歳以上）
CluePuzzle – The Wonderbox of Alice（iDventure社）

Startup部門
Beaver Edu Construction KitBeaver Edu SAL社） 「Beaver Edu Construction Kit」は、子どもたちを小さな発明家へと導きます。細い無垢材のスティックとジョイントを使って22種類のデザイン例やオリジナルの構造物を制作します。特許取得済みのカッティングツールにより、スティックを切断することが可能です。審査員団は、「論理的思考と工作の組み合わせに加え、評価できる」と述べています。

Sustainability部門
Arches（Waytoplay Toys社）

