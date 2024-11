La suite de tests visuels de BrowserStack, alimentée par l'IA, garantit l'absence de bogues visuels

DUBLIN, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- BrowserStack, la première plateforme mondiale de test de logiciels, a présenté aujourd'hui sa suite complète de tests visuels -Percy,App Percy, et Visual Scanner, conçue pour aider les entreprises à assurer la perfection visuelle de leurs propriétés numériques et à prévenir les pertes de revenus dues à la médiocrité des interfaces utilisateur.

Les études montrent que les utilisateurs jugent de l'attrait visuel d'un site Web en seulement 0,05 seconde et que 60 % des consommateurs renoncent à leurs achats en raison de la médiocrité de l'interface des sites web. Le montant annuel du chiffre d'affaires perdu pour les entreprises s'élève en moyenne à 72 000 dollars. Même si les tests fonctionnels permettent de s'assurer du bon fonctionnement des fonctionnalités, ils ne permettent pas de détecter les incohérences visuelles et peuvent accumuler une dette UX importante au fil du temps. En outre, l'évolutivité des tests manuels et des solutions open-source peut souvent s'avérer insuffisante dans le cadre de scénarios de test complexes.

« Les tests visuels sont devenus essentiels pour les entreprises, afin de maintenir une expérience utilisateur cohérente sur des milliers de combinaisons d'appareils et de navigateurs. La suite de tests visuels de BrowserStack permet aux équipes de réduire de 50 % le temps consacré aux tests fonctionnels, garantissant ainsi des expériences parfaites au pixel près », a déclaré Nakul Aggarwal, directeur technique de BrowserStack.

Les fonctionnalités avancées de la suite comprennent :

Percy Visual AI Engine détecte les changements visuels fondamentaux tout en filtrant les bruits de rendu non déterministes.

Visual Scanner permet de détecter automatiquement et de surveiller périodiquement les modifications visuelles apportées à vos sites Web sans écrire une seule ligne de code.

Des tests grandeur nature réalisés sur plus de 20 000 appareils garantissent des expériences cohérentes pour toutes les combinaisons d'appareils et de systèmes d'exploitation.

L'intégration CI/CD transparente permet de procéder à un examen visuel à chaque validation de code.

Les outils d'examen collaboratif permettent à l'équipe de s'adapter rapidement aux changements visuels.

Intercom s'appuie sur les intégrations Storybook for React de Percy et Capybara for Rails pour rationaliser les tests visuels. En exécutant des tests automatisés sur les builds CircleCI et en examinant les changements au niveau des composants, le déploiement est plus rapide et la cohérence visuelle est maintenue dans l'ensemble de leur application.

Faites le premier pas vers une interface utilisateur sans faille -essayez la suite de tests visuels de BrowserStack gratuitement.

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la première plateforme de test de logiciels au monde. Elle réalise plus de deux millions de tests par jour dans 19 centres de données internationaux. BrowserStack aide Amazon, NVIDIA, MongoDB, Microsoft, X et plus de 50 000 clients à fournir rapidement des logiciels de qualité en transférant les tests dans leur cloud. La plateforme BrowserStack offre un accès instantané à plus de 20 000 appareils mobiles réels sur une infrastructure dans le cloud très fiable, qui s'adapte sans effort à l'augmentation des besoins en matière de tests. Grâce à BrowserStack, les équipes de développement et d'assurance qualité peuvent avancer rapidement tout en offrant une expérience incroyable à chaque client.

Fondée en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.browserstack.com.

