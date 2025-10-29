La temporada de invierno se acerca y PSEG Long Island organiza eventos comunitarios para ayudar a los clientes que tienen dificultades para pagar las facturas

Existen programas de apoyo y planes de aplazamiento de pagos disponibles para clientes elegibles

UNIONDALE, Nueva York, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que se acerca la temporada de calefacción de invierno, PSEG Long Island organiza tres eventos comunitarios para ayudar a los clientes a aplicar a programas estatales y federales orientados a brindar apoyo a quienes tienes dificultades para pagar las facturas de los servicios. También existen muchas maneras en las que las personas pueden reducir el monto de sus facturas mediante el uso inteligente de la energía.

Los tres eventos de PSEG Long Island están diseñados para ayudar a los clientes a recibir asistencia financiera de varias fuentes. Las organizaciones comunitarias, los proveedores de servicios y otros grupos asistirán a dichos eventos, donde muchos ofrecerán artículos gratuitos, como bombillas LED. La programación es la siguiente:

Lunes, 3 de noviembre

Stop & Shop Parking Lot

999 Montauk Hwy, Shirley

1 - 5:30 p. m.

Los primeros 200 asistentes recibirán alimentos frescos de Long Island Cares

Jueves, 6 de noviembre

UBS Arena Parking Lot

2400 Hempstead Turnpike, Elmont

1 - 5:30 p. m.

Los primeros 200 asistentes recibirán alimentos frescos de Long Island Cares

Jueves, 13 de noviembre

Key Food Parking Lot

20-20 New Haven Blvd Far Rockaway, NY

1 - 5:30 p. m.

"Si bien PSEG Long Island no es un proveedor de gas natural o combustible para calefacción, sabemos que esta temporada de otoño ha sido una época de incertidumbre económica para muchas personas, y queremos que todos nuestros clientes puedan mantener sus hogares calientes este invierno", expresó Brigitte Wynn, directora de Operaciones de Ingresos de PSEG Long Island. "Ofrecemos recursos, consejos y una amplia variedad de programas de eficiencia energética. También existen programas estatales que pueden ayudar con los costos de la calefacción. Y si usted tiene dificultades para pagar las facturas, lo animamos a que se comunique con nosotros para que se inscriba en un acuerdo de aplazamiento de pago y obtenga información acerca de los programas de asistencia financiera que están disponibles. Estamos aquí para ayudar".

Asistencia disponible para quienes tienen dificultades para pagar las facturas

PSEG Long Island quiere trabajar con los clientes que tengan dificultades para pagar sus facturas, y ayudarlos a encontrar una solución. La empresa les recomienda a cualquiera que tenga cuentas atrasadas a visitar psegliny.com/assistance, acceder a los recursos de ayuda a través de la aplicación móvil de PSEG Long Island, o llamar al 1-800-490-0025 para que un representante pueda ayudarlo a elaborar un acuerdo de aplazamiento de pagos ajustado a las necesidades de su hogar.

PSEG Long Island también ofrece el programa de Residential Energy Affordability Partnership (REAP) (Asociación para la Asequibilidad de la Energía Residencial), un programa gratuito para clientes elegibles según sus ingresos. Un técnico del programa REAP visitará el hogar, realizará un estudio gratuito sobre la electricidad de la vivienda y podrá implementar medidas de ahorro de energía. Para obtener más información, visite psegliny.com/REAP.

Asimismo, PSEG Long Island quiere ayudar a que los clientes que no puedan asistir a sus eventos comunitarios conozcan los programas de asistencia financiera que ofrece el Estado de Nueva York:

El Home Energy Assistance Program (HEAP) (Programa de ayuda con la electricidad del hogar) pude proporcionar una subvención para combustible de calefacción a propietarios o inquilinos elegibles según sus ingresos, el tamaño de la unidad familiar y la manera en la que proporcionan calefacción a la vivienda. Una familia de cuatro miembros puede tener un ingreso mensual bruto de $6,680 como máximo y aun así calificar para los beneficios. Se prevé tentativamente que este beneficio esté disponible a partir del 17 de noviembre. Para obtener más información, visite https://otda.ny.gov/programs/heap/.

El HEAP de Emergencia, parte del programa HEAP, les ofrece a los clientes elegibles una subvención para ayudar a los neoyorquinos con ingresos bajos y medios a evitar que tengan que desconectar la calefacción de sus hogares o en caso de que ya no tengan productos para sus fuentes de calefacción o se les está agotando (p. ej., fueloil, queroseno o propano). Este plan de emergencia del HEAP está tentativamente previsto para implementarse a partir del 2 de enero de 2026. Si los clientes tienen una emergencia, pueden solicitar este beneficio comunicándose con su oficina local del Departamento de Servicios Sociales, que pueden encontrar aquí https://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/ Actualmente existe solo un beneficio del HEAP de Emergencia planificado para esta temporada de invierno.

Los clientes que solicitaron y recibieron el HEAP el año pasado son elegibles para el Household Assistance Program (Programa de asistencia al hogar) de PSEG Long Island. Si presentan una copia del último beneficio del HEAP como evidencia, el Household Assistance Program puede proporcionar un descuento de hasta $78 mensuales durante los próximos 18 meses, lo que compensará otros beneficios estatales y federales que pudieran estar demorados. Los clientes pueden aplicar al Household Assistance Program en línea aquí. Los clientes que no reciban o no puedan recibir estos beneficios estatales y federales pueden aplicar al Household Assistance Program de otras maneras. Puede encontrar más información en psegliny.com/assistance. Los clientes también pueden llamar a la línea de apoyo al consumidor de PSEG Long Island al 631-755-3407 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Cómo los clientes pueden reducir el monto de sus facturas

Selle ventanas y marcos de puertas con burletes o masilla, y elimine o cubra los equipos de aire acondicionado de ventanas para ayudar a evitar corrientes de aire que malgasten electricidad y dinero.





con burletes o masilla, y elimine o cubra los equipos de aire acondicionado de ventanas para ayudar a evitar corrientes de aire que malgasten electricidad y dinero. Los ventiladores de techo se pueden usar para ahorrar energía en invierno. Configurar el ventilador para que sus aspas giren en sentido horario en velocidad baja ayuda a llevar el aire frío hacia el techo y el aire caliente hacia abajo en la habitación.





se pueden usar para ahorrar energía en invierno. Configurar el ventilador para que sus aspas giren en sentido horario en velocidad baja ayuda a llevar el aire frío hacia el techo y el aire caliente hacia abajo en la habitación. Baje su termostato un grado para reducir potencialmente el monto de su factura de calefacción. Bajarlo dos grados durante el día y entre cinco y 10 grados durante la noche lo ayudará a ahorrar aún más.





reducir potencialmente el monto de su factura de calefacción. Bajarlo dos grados durante el día y entre cinco y 10 grados durante la noche lo ayudará a ahorrar aún más. Utilice un termostato programable. ENERGY STAR® estima que los hogares con facturas altas de calefacción y aire acondicionado, así como las viviendas que permanecen desocupadas durante gran parte del día, pueden ahorrar aproximadamente $100 al año con un termostato inteligente con certificación de ENERGY STAR®. Además, PSEG Long Island ofrece descuentos en termostatos inteligentes.





ENERGY STAR® estima que los hogares con facturas altas de calefacción y aire acondicionado, así como las viviendas que permanecen desocupadas durante gran parte del día, pueden ahorrar aproximadamente $100 al año con un termostato inteligente con certificación de ENERGY STAR®. Además, Reemplace las bombillas incandescentes ineficientes por bombillas LED ya que, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, las luces representan el 15% de la electricidad usada en el hogar, y las bombillas LED consumen hasta un 90% menos de electricidad y duran hasta 25 veces más.





ya que, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, las luces representan el 15% de la electricidad usada en el hogar, y las bombillas LED consumen hasta un 90% menos de electricidad y duran hasta 25 veces más. Los clientes con tarifas de discriminación horaria pueden utilizar el lavavajillas, la secadora de ropa y otros equipos con alto consumo de electricidad fuera de las horas de máxima demanda.





Los clientes con tarifas de discriminación horaria pueden cargar sus vehículos eléctricos fuera de las horas pico.





Instale una bomba de calor aerotérmica de alta eficiencia (ASHP, por sus siglas en inglés) para reducir el uso de la electricidad durante los meses fríos y cálidos. PSEG Long Island ofrece descuentos disponibles.

Puede encontrar más ideas de ahorro de energía e información sobre descuentos en psegliny.com/saveenergyandmoney/energystarrebates.

