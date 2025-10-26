La tercera temporada de la serie documental 100 Latina Birthdays de LWC Studios se centra en las mujeres de mediana edad que lidian con importantes cambios de salud, identidad sexual fluida y complejidades derivadas de romper las normas culturales

WASHINGTON, 26 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La tercera temporada de la serie de investigación del estudio nominado por Peabody analiza de cerca algunos de los problemas de salud y bienestar que enfrentan las latinas estadounidenses de 40 a 59 años. 100 Latina Birthdays es un informe exhaustivo basado en Chicago y sus suburbios circundantes que se centra en las latinas en sus años de mediana edad. Aquí una muestra de los episodios publicados hasta el momento.

Episodio 1: En la mediana edad, estas latinas finalmente comenzaron a pedir lo que sus cuerpos deseaban

Portada de 100 Latina Birthdays Artista: Reyna Noriega

"He estado atendiendo a mujeres de entre cuarenta y cincuenta años que vienen y dicen: 'Mis hijos ya no son mi principal responsabilidad. Me divorcié, así que estoy viendo la vida de una manera muy diferente, percibo todas las posibilidades que tengo y esto siempre ha estado conmigo, lo que creo que es interesante'. Hay otras mujeres que dicen: 'Tal vez nunca tuve la curiosidad y ahora quiero explorar'". – Dra. Jessica Rivera, terapeuta clínica

Episodio 2: Después de décadas de aceptar tabúes, estas latinas conocen sus propios cuerpos

"Es muy importante asegurarse de que se sientan realmente cómodas y seguras cuando entran en esa habitación, que sientan que se están desnudando, que están exponiendo una zona que es muy privada para ellas. Obviamente, es una barrera en sí misma, solo para poder acceder a eso". – Dra. Sophia Rodriguez, ginecóloga

Episodio 3: Promotoras dedicadas difunden "chisme de salud"

"Aprendemos todo lo relacionado con la salud y lo llevamos a la comunidad", dice Hilda Rodríguez, promotora en los suburbios del oeste de Chicago. Es madre de cuatro hijos, entre los 86,000 trabajadores de salud comunitarios en los Estados Unidos y parte de los 1,200 en Chicago. Casi una cuarta parte de estos trabajadores de primera línea en Chicago son latinas. Muchas de ellas tienen entre 40 y 60 años.

Episodio 4: Ella no se queda 'calladita' sobre la violencia de pareja

"Muchas mujeres también están aprendiendo que si no quieren tener relaciones sexuales, y aun así su pareja insiste, se aplica la frase: 'Oh, eso es agresión sexual. No lo sabía'. Incluso así, eso es violencia doméstica. Las obligaron o las presionaron, y ahora se sienten culpables y avergonzadas por no querer tener relaciones sexuales". – Celina Huerta, psicoterapeuta clínica

Escuche las tres temporadas en cualquier lugar donde escuche podcasts. 100LatinaBirthdays.com

