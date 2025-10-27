LWC Studios纪录片系列《100个拉丁裔生日》第三季聚焦中年女性应对重大健康变化、流畅的性认同和突破文化规范带来的复杂性

华盛顿 2025年10月27日 /美通社/ -- 皮博迪提名工作室调查系列的第三季密切关注美国40-59岁拉丁裔人群所遇到的一些有先见之明的健康和保健问题。  100个拉丁裔生日的深入报道，总部设在芝加哥及其周边郊区，中年时以拉丁裔为中心。 以下是迄今为止已发布的剧集的样本。

第1集：中年时，这些拉丁裔终于开始询问他们的身体想要什么

100个拉丁裔生日涵盖艺术。 艺术家： Reyna Noriega

“我一直让40多岁、50多岁的女性进来，就像是， '我的孩子不再是我的主要责任。 我离婚了，所以我以一种非常不同的方式看待生活，对我来说，所有的可能性都是如此，这一直伴随着我，我认为这很有趣。 还有其他女性更喜欢， '也许我从来没有好奇心，现在我想去探索。' ” –临床治疗师Jessica Rivera博士

第2集：接受禁忌数十年后，这些拉丁裔人开始了解自己的身体

“确保有人在进入那个房间时感到非常舒适和自信，他们觉得自己正在脱衣服，他们正在暴露一个对他们来说非常私密的区域，这一点非常重要。 显然，这本身就是一个障碍，只是为了能够访问它。” – OBGYN的Sophia Rodriguez博士

第3集：专用促销员传播“Chisme de Salud”  

“我们学会了与健康有关的一切，并将所有这些都带入了社区，”芝加哥西郊的宣传员希尔达•罗德里格斯（ Hilda Rodriguez ）说。 她是美国86,000名社区卫生工作者中的四个孩子的母亲，也是芝加哥1,200名社区卫生工作者的一部分。 在芝加哥，这些一线工作人员中有近四分之一是拉丁裔。 其中许多人年龄在40至60岁之间。

第4集：她不会对亲密伴侣的暴力行为保持“Calladita”  

“很多女性也知道，如果她们不想做爱，而她们的伴侣仍然想做爱，她们就会学会'哦，那是性侵犯。 我不知道。” 即便如此，那也是家庭暴力。 你是被迫的，或者你是被迫的，现在他们因为不想做爱而感到内疚和可耻。” – Celina Huerta ，临床心理治疗师

无论您在哪里收听播客，都可以收听这三个季节的节目。 100LatinaBirthdays.com

100 Latina Birthdays是LWC Studios的原创作品。 这得益于健康社区基金会（ Healthy Communities Foundation ）、家乐氏基金会（ Kellogg Foundation ）、芝加哥妇女基金会（ Chicago Foundation for Women ）、社区纪念基金会（ Community Memorial Foundation ）和客座护士协会（ Visiting Nurses Association ） Mujeres Latinas en Acción是该系列的财政赞助商。

