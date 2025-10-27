LWC Studios 紀錄片系列《100 Latina Birthdays》第三季聚焦中年女性如何應對重大健康變化、流動的性取向認同，以及衝破文化規範所衍生的複雜處境。

華盛頓 2025年10月27日 /美通社/ -- 這間曾獲 Peabody 提名的製作公司推出的調查系列節目第三季，深入剖析美國 40 至 59 歲拉丁裔女性面臨的若干具有前瞻性的健康與保健議題。100 Latina Birthday 以芝加哥及其周邊郊區為據點的深度報導，聚焦於處於中年階段的拉丁裔女性。以下是迄今為止已發佈的劇集的紀錄片樣本。

第一集：中年時，這些拉丁裔終於開始詢問她們自己的身體想要什麼

《100 Latina Birthdays》封面圖片。藝術家：Reyna Noriega
《100 Latina Birthdays》封面圖片。藝術家：Reyna Noriega

「我最近常有四十多歲、五十多歲的女性前來諮詢，說著：『孩子們不再是我主要責任了。我離婚了，所以我以非常不同的方式看待生活，對我所有可能性的感覺，這一直在我身邊，我認為這很有趣。』還有女性乾脆就說：『也許我從來沒有好奇心，現在的我想探索。』」— Jessica Rivera 博士，臨床治療師

第二集：在接受社會禁忌數十年後，這些拉丁裔女性終於開始認識自己的身體

「確保當她們踏入那間房間時，能真正感到自在且自信至關重要——她們需要意識到，此刻的褪去衣衫，正意味著暴露自身極其私密的部位。顯然，這本身就是一項障礙，僅僅是獲取這些基本資訊就如此困難。」— Sophia Rodrigue 博士，婦產科醫師

第三集：專門宣傳推廣「Chisme de Salud」

「我們學習所有與健康相關的知識，並將這些知識帶入社區。」芝加哥西郊的健康推廣員 Hilda Rodriguez 說道。她是四個孩子的母親，在美國的 86,000 名社區衛生工作者中，也是芝加哥 1,200 名醫生之一。在芝加哥近四分之一的基層健康工作者中，拉丁裔女性佔據重要比例。她們中的許多年齡介於 40 到 60 歲之間。

第四集：面對親密伴侶暴力，她不再保持沉默

「很多女性也在學到，如果她們不想做愛，而伴侶仍然想做愛，她們就會學到『哦，原來那是性侵犯，我從來不知道。』即使如此，那就是家庭暴力。你被強迫，或者受到壓力，她們因不願發生性行為而感到內疚與羞恥。」— Celina Huerta，臨床心理治療師

100LatinaBirthdays.com

《100 Latina Birthdays》是 LWC 工作室的原創劇集。本劇集透過 Healthy Communities Foundation、Kellogg Foundation、Chicago Foundation for Women、Community Memorial Foundation 和 Visiting Nurses Association 的撥款實現。Mujeres Latinas en Acción 是本劇集系列的財政贊助機構。

LWC Studios

LWC Studios纪录片系列《100个拉丁裔生日》第三季聚焦中年女性应对重大健康变化、流畅的性认同和突破文化规范带来的复杂性

LWC Studios纪录片系列《100个拉丁裔生日》第三季聚焦中年女性应对重大健康变化、流畅的性认同和突破文化规范带来的复杂性

皮博迪提名工作室调查系列的第三季密切关注美国40-59岁拉丁裔人群所遇到的一些有先见之明的健康和保健问题。 100个拉丁裔生日的深入报道，总部设在芝加哥及其周边郊区，中年时以拉丁裔为中心。 以下是迄今为止已发布的剧集的样本。 第1集：中年时，这些拉丁裔终于开始询问他们的身体想要什么...
La tercera temporada de la serie documental 100 Latina Birthdays de LWC Studios se centra en las mujeres de mediana edad que lidian con importantes cambios de salud, identidad sexual fluida y complejidades derivadas de romper las normas culturales

La tercera temporada de la serie documental 100 Latina Birthdays de LWC Studios se centra en las mujeres de mediana edad que lidian con importantes cambios de salud, identidad sexual fluida y complejidades derivadas de romper las normas culturales

La tercera temporada de la serie de investigación del estudio nominado por Peabody analiza de cerca algunos de los problemas de salud y bienestar que ...
