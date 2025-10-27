LWC Studios 紀錄片系列《100 Latina Birthdays》第三季聚焦中年女性如何應對重大健康變化、流動的性取向認同，以及衝破文化規範所衍生的複雜處境。

華盛頓 2025年10月27日 /美通社/ -- 這間曾獲 Peabody 提名的製作公司推出的調查系列節目第三季，深入剖析美國 40 至 59 歲拉丁裔女性面臨的若干具有前瞻性的健康與保健議題。 100 Latina Birthday 以芝加哥及其周邊郊區為據點的深度報導，聚焦於處於中年階段的拉丁裔女性。以下是迄今為止已發佈的劇集的紀錄片樣本。

第一集：中年時，這些拉丁裔終於開始詢問她們自己的身體想要什麼

「我最近常有四十多歲、五十多歲的女性前來諮詢，說著：『孩子們不再是我主要責任了。我離婚了，所以我以非常不同的方式看待生活，對我所有可能性的感覺，這一直在我身邊，我認為這很有趣。』還有女性乾脆就說：『也許我從來沒有好奇心，現在的我想探索。』」— Jessica Rivera 博士，臨床治療師

第二集：在接受社會禁忌數十年後，這些拉丁裔女性終於開始認識自己的身體

「確保當她們踏入那間房間時，能真正感到自在且自信至關重要——她們需要意識到，此刻的褪去衣衫，正意味著暴露自身極其私密的部位。顯然，這本身就是一項障礙，僅僅是獲取這些基本資訊就如此困難。」— Sophia Rodrigue 博士，婦產科醫師

第三集：專門宣傳推廣「Chisme de Salud」

「我們學習所有與健康相關的知識，並將這些知識帶入社區。」芝加哥西郊的健康推廣員 Hilda Rodriguez 說道。她是四個孩子的母親，在美國的 86,000 名社區衛生工作者中，也是芝加哥 1,200 名醫生之一。在芝加哥近四分之一的基層健康工作者中，拉丁裔女性佔據重要比例。她們中的許多年齡介於 40 到 60 歲之間。

第四集：面對親密伴侶暴力，她不再保持沉默

「很多女性也在學到，如果她們不想做愛，而伴侶仍然想做愛，她們就會學到『哦，原來那是性侵犯，我從來不知道。』即使如此，那就是家庭暴力。你被強迫，或者受到壓力，她們因不願發生性行為而感到內疚與羞恥。」— Celina Huerta，臨床心理治療師

隨時隨地透過你慣用的播客平台，收聽全部三個季度的節目。 100LatinaBirthdays.com

