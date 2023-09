La toute nouvelle Fondation numérique et intelligente de Huawei améliore les industries aéronautique et ferroviaire

SHANGHAI, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- En parallèle avec HUAWEI CONNECT 2023, l'unité Aviation & Rail de Huawei a organisé trois sommets mondiaux spécifiquement axés sur le créneau de l'unité.

À l'aide d'une base numérique et intelligente améliorée, Huawei explore en profondeur une grande variété de scénarios industriels et accélère le développement intelligent de l'aviation et du rail grâce à une conscience multidimensionnelle, à une connectivité omniprésente et à des plateformes ouvertes.

Lin Bin, Deputy General Manager of China West Airport Group Li Junfeng, Vice President of Huawei and CEO of Huawei's Aviation & Rail BU

Le China West Airport Group (CWAG) a choisi Huawei pour développer conjointement une stratégie globale de transformation intelligente.

Selon Lin Bin, directeur général adjoint du CWAG, sa société a créé 35 solutions intelligentes pour la sécurité, les opérations, les services et d'autres scénarios en utilisant la puissance de calcul haute performance et les plateformes intelligentes ouvertes de Huawei, ainsi que des algorithmes avancés pour l'industrie.

Pour les opérations aéroportuaires, les solutions numériques et intelligentes de manutention au sol permettent de prévoir l'état en temps réel des vols, des passagers et des ressources, ainsi que de générer rapidement des avertissements. Elles permettent également de dépêcher intelligemment des opérateurs au sol au besoin. Les solutions augmentent l'efficacité de l'assistance au sol de 20 % et raccourcissent le temps d'intervention de 17 %. En outre, les solutions intelligentes d'exploitation aéroportuaire ont introduit le modèle de résultat du plan de vol optimal pour atteindre la meilleure adéquation offre-demande et la commande d'opération assistée par l'IA.

Les technologies en constante évolution ont apporté à la fois des défis et des opportunités à la transformation numérique d'entreprise et à la mise à niveau intelligente. Li Junfeng, vice-président de Huawei et directeur général de l'unité Aviation & Rail de Huawei, a prononcé un discours d'ouverture au sommet ferroviaire mondial. Il a expliqué qu'alors que le GSM-R quitte progressivement le marché, l'industrie ferroviaire a besoin d'un système de communication mobile de nouvelle génération pour assurer l'efficacité et les avantages, ainsi que pour maintenir un développement de haute qualité. En réponse, Huawei réfléchit à la façon dont elle peut tirer parti de l'IA pour mieux servir l'industrie ferroviaire, et a élaboré des pratiques et fait des progrès remarquables durant son parcours.

Huawei s'est associé à Huitie Technology pour développer la solution Smart Railway TFDS, qui utilise le Pangu Railway Model avec 3 milliards de paramètres. La solution couvre tous les scénarios TFDS et identifie efficacement plus de 430 types de défauts sur 67 modèles de véhicules avec un taux global d'identification des défauts dépassant les 99,3 %. Elle garantit un taux d'inspections manquées proche de zéro pour les défauts critiques et triple l'efficacité opérationnelle. »

Contact

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2219738/image_986294_22595231.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2219739/image_986294_22595309.jpg

SOURCE Huawei