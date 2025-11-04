La venta de vivienda en Texas aumentó 4.9% en el tercer trimestre de 2025

El informe de Texas Realtors muestra que los precios variaron poco, pero había más vivienda disponible.

AUSTIN, Texas, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Todas menos cuatro zonas metropolitanas de Texas vendieron más viviendas en el tercer trimestre de 2025 comparado con el año pasado; además, la mayoría de mercados reportaron aumentos mayores que el promedio estatal de 9%, según el Informe Trimestral de Vivienda de Texas para el Tercer Trimestre de 2025, publicado el día de hoy por Texas Realtors.

"Texas es tan buen lugar para llamarlo hogar," exclamó Christy Gessler, Presidenta de Texas Realtors, "que no sorprende que la venta de casas continúe su ritmo. El ambiente acogedor para nuevos negocios y promotor de empleo es un respaldo a la solidez de nuestra economía, y los agentes de bienes raíces son un elemento fundamental que contribuye a este crecimiento económico que no sólo es bueno para los vendedores de vivienda, sino para toda la comunidad."

Mientras el precio medio de venta por vivienda en Texas se redujo 1.5%, más zonas metropolitanas vieron incrementos en precios, con aumentos en 14 mercados y reducciones en 12 en comparación con el tercer trimestre del año pasado. La mitad de las variaciones en precios fueron menores a 2%. El precio medio de venta a nivel estatal fue $335,000. La zona metropolitana con el precio medio más alto fue Austin, y con el precio más bajo Wichita Falls.

La mayoría de mercados tuvo más disponibilidad de vivienda

La disponibilidad de vivienda aumentó en todos los mercados menos en tres; la mayoría de estos aumentos fueron mayores a 10%. La única zona metropolitana con un drástico descenso fue Abilene, que también tuvo el aumento más grande en el porcentaje de cierre de ventas.

Los meses de inventario, los cuales miden cuánto tiempo toma vender las casas que actualmente se encuentran en el mercado al ritmo actual de ventas, aumentó de 4.7 meses el año pasado a 5.5 meses a nivel estatal en el tercer trimestre de 2025. De conformidad con un análisis de Texas Real Estate Research Center, cuatro a cinco meses de inventario generalmente es indicativo de un mercado balanceado entre la oferta y la demanda. La mayoría de los mercados reportaron un incremento en los meses de inventario.

Las viviendas permanecieron más tiempo en el mercado

La mitad de las zonas metropolitanas de Texas vieron aumentos de una semana o más en el tiempo que las casas permanecen en el mercado, mientras que sólo tres vieron reducciones, y todas de menos de una semana. Dos de esas reducciones fueron en Midland y Odessa, donde las viviendas estuvieron la menor cantidad de tiempo en el mercado que en cualquier otra zona metropolitana de Texas, 38 y 39 días, respectivamente. A nivel estatal, las viviendas permanecieron en el mercado un promedio de seis días más que durante el mismo período el año pasado.

"La continua demanda, relativa estabilidad de precios y creciente disponibilidad apuntan a un ambiente inmobiliario sano en nuestro estado," expresó Gessler. "Sin embargo, cada casa y cada potencial comprador son distintos. Un agente inmobiliario de Texas Realtor es el mejor recurso para ayudar a obtener el mejor provecho de cada situación particular."

Las nuevas gráficas ofrecen comparaciones paralelas

El Informe Trimestral de Vivienda de Texas ahora ofrece un vistazo que compara las estadísticas de las 26 áreas metropolitanas del estado, contenido en cinco páginas de gráficas.

Acerca del Informe Trimestral de Vivienda de Texas para el Tercer Trimestre de 2025

La información contenida en el Informe Trimestral de Vivienda de Texas es proporcionada por Data Relevance Project, una colaboración entre asociaciones de bienes raíces locales y sus servicios de listados múltiples (MLS, por sus siglas en inglés), y Texas REALTORS®, con análisis de Texas Real Estate Research Center de Texas A&M University. El informe ofrece información sobre las ventas inmobiliarias trimestrales desde una perspectiva estatal y de 26 áreas estadísticas metropolitanas (MSA, por sus siglas en inglés) de Texas. El Informe de Resumen del Año para los Bienes Raíces de Texas se publica en febrero en lugar del informe para el cuarto trimestre. Cabe destacar que las comparaciones estadísticas a otros Informes Trimestrales de Vivienda de Texas anteriores podrían no ser válidas debido a factores externos, tales como la redefinición de los límites de las áreas metropolitanas por la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 140,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización profesional que representa todos los aspectos del sector inmobiliario de Texas. Somos los defensores de REALTORS® y de los derechos de propiedad privada en Texas .

