LabConnect amplía su infraestructura de laboratorio central global con una instalación en Wuxi, China

WUXI, China, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- LabConnect, proveedor líder de servicios de laboratorio central basados en tecnología y soluciones funcionales para ensayos clínicos, anunció hoy la inauguración de sus nuevas instalaciones en Wuxi, China. A medida que los ensayos clínicos se vuelven cada vez más globales y complejos, los patrocinadores buscan laboratorios colaboradores que puedan ofrecer servicios integrados de pruebas, logística y supervisión de datos en todas las regiones. Junto con las capacidades de laboratorio de LabConnect en Australia, las nuevas instalaciones refuerzan la capacidad de la compañía para respaldar ensayos clínicos multirregionales, a la vez que ayudan a las organizaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de investigación clínica de Asia-Pacífico a expandir sus programas de investigación a nivel mundial.

Totalmente integrada en la infraestructura global de LabConnect, la instalación de Wuxi permite a los equipos de estudio operar en distintas regiones con datos unificados, supervisión operativa constante y procedimientos avanzados de logística y manipulación de muestras.

La instalación se desarrolló en colaboración con Teddy Laboratory, ahora parte de Frontage Laboratories, combinando la experiencia de laboratorio local de Teddy Laboratory con los servicios de laboratorio central global de LabConnect, las capacidades logísticas y el modelo de red descentralizada impulsado por la tecnología.

"Estas instalaciones reflejan la inversión continua de LabConnect en el desarrollo de los servicios globales necesarios para respaldar los ensayos clínicos actuales y la próxima generación de investigación clínica", afirmó Wes Wheeler, consejero delegado de LabConnect. "Nos enorgullece ofrecer capacidades con sede en China y una red global de servicios que apoya tanto a empresas multinacionales farmacéuticas y biotecnológicas que entran en China como a empresas chinas que se expanden a los mercados internacionales".

Las instalaciones de Wuxi respaldarán una variedad de servicios de ensayos clínicos, incluida la construcción de kits personalizados, seguimiento y logística de muestras avanzadas y servicios de biorrepositorio, todos diseñados para cumplir con los estándares regulatorios internacionales.

La gran inauguración, celebrada hoy en las instalaciones del distrito Xinwu de Wuxi, incluyó una ceremonia de corte de cinta, visitas guiadas al laboratorio y presentaciones que destacaron el enfoque tecnológico de LabConnect para los servicios de laboratorio central. Asistieron al evento representantes de LabConnect, el Laboratorio Teddy, funcionarios gubernamentales y miembros de la comunidad regional de investigación clínica.

Con la incorporación del sitio de Wuxi, LabConnect ahora opera ocho ubicaciones globales, lo que permite a los patrocinadores y CRO confiar en un solo socio para servicios de laboratorio central en estudios de cualquier tamaño o complejidad geográfica.

Acerca de LabConnect

LabConnect es un proveedor global de servicios de laboratorio central basados en tecnología y soluciones funcionales para organizaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de investigación por contrato. La empresa conecta laboratorios, logística, tecnología y experiencia científica mediante un modelo de red de laboratorios descentralizada para ofrecer soluciones integradas para ensayos clínicos en todo el mundo. Más información en www.labconnect.com.

