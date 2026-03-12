LabConnect erweitert seine globale Zentrallaborinfrastruktur um eine Einrichtung in Wuxi, China

WUXI, China, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- LabConnect, ein führender Anbieter von technologiebasierten Zentrallaborleistungen und funktionalen Dienstleistungslösungen für klinische Studien, hat heute die feierliche Eröffnung seiner neuen Einrichtung in Wuxi, China, bekannt gegeben. Da klinische Studien zunehmend globaler und komplexer werden, suchen Sponsoren nach Laborpartnern, die integrierte Tests, Logistik und Datenüberwachung über Regionen hinweg anbieten können. Zusammen mit den Laborkapazitäten von LabConnect in Australien stärkt der neue Standort die Fähigkeit des Unternehmens, multiregionale klinische Studien zu unterstützen und gleichzeitig pharmazeutische, biotechnologische und klinische Forschungsorganisationen im asiatisch-pazifischen Raum bei der globalen Ausweitung ihrer Forschungsprogramme zu unterstützen.

Die Anlage in Wuxi ist vollständig in die globale Infrastruktur von LabConnect integriert und ermöglicht es den Studienteams, regionenübergreifend mit einheitlichen Daten, einer konsistenten Betriebsüberwachung und fortschrittlichen Verfahren für die Probenlogistik und -handhabung zu arbeiten.

Die Einrichtung wurde in Zusammenarbeit mit Teddy Laboratory, das nun zu Frontage Laboratories gehört, entwickelt und kombiniert die lokale Laborexpertise von Teddy Laboratory mit den globalen zentralen Labordienstleistungen, Logistikkapazitäten und dem technologiegestützten dezentralen Netzwerkmodell von LabConnect.

„Diese Einrichtung spiegelt die kontinuierlichen Investitionen von LabConnect in den Aufbau globaler Dienstleistungen wider, die zur Unterstützung klinischer Studien von heute und der nächsten Generation klinischer Forschung erforderlich sind", erklärte Wes Wheeler, Geschäftsführer von LabConnect. „Wir sind stolz darauf, in China ansässige Kompetenzen und ein globales Servicenetzwerk anbieten zu können, das sowohl multinationale Pharma- und Biotechnologieunternehmen beim Eintritt in den chinesischen Markt als auch chinesische Unternehmen bei ihrer Expansion in internationale Märkte unterstützt."

Die Einrichtung in Wuxi wird eine Reihe von Dienstleistungen für klinische Studien anbieten, darunter die Herstellung maßgeschneiderter Kits, fortschrittliche Probenverfolgung und -logistik sowie Biorepository-Dienstleistungen, die alle auf die Einhaltung internationaler Regulierungsstandards ausgelegt sind.

Die feierliche Eröffnungszeremonie, die heute in der Einrichtung im Bezirk Xinwu in Wuxi stattfand, umfasste eine feierliche Banddurchtrennung, geführte Laborbesichtigungen und Präsentationen, in denen der technologieorientierte Ansatz von LabConnect für zentrale Labordienstleistungen vorgestellt wurde. An der Veranstaltung nahmen Vertreter von LabConnect, Teddy Laboratory, Regierungsbeamte und Mitglieder der regionalen klinischen Forschungsgemeinschaft teil.

Mit dem neuen Standort in Wuxi verfügt LabConnect nun über acht Standorte weltweit, sodass Sponsoren und Auftragsforschungsinstitute sich bei zentralen Labordienstleistungen für Studien jeder Größe und geografischen Komplexität auf einen einzigen Partner verlassen können.

Informationen zu LabConnect

LabConnect ist ein globaler Anbieter von technologiebasierten Zentrallaborleistungen und funktionalen Dienstleistungslösungen für Pharma-, Biotechnologie- und Auftragsforschungsunternehmen. Das Unternehmen verbindet Labore, Logistik, Technologie und wissenschaftliches Fachwissen über ein dezentrales Labornetzwerkmodell, um integrierte Lösungen für klinische Studien weltweit anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.labconnect.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2611513/LabConnect_Logo.jpg