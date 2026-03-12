LabConnect étend son infrastructure mondiale de laboratoires centraux en s'installant à Wuxi, en Chine

WUXI, Chine, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- LabConnect, l'un des principaux fournisseurs de services de laboratoires centraux axés sur la technologie et de solutions de prestataires de services fonctionnels pour les essais cliniques, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau site à Wuxi, en Chine. Alors que les essais cliniques deviennent toujours plus internationaux et complexes, les sponsors recherchent des partenaires de laboratoires en mesure de fournir des tests intégrés, une logistique et une supervision des données dans toutes les régions. Associé aux capacités de laboratoire de LabConnect en Australie, le nouveau site permet à l'entreprise de prendre en charge des essais cliniques multirégionaux tout en aidant les organisations pharmaceutiques, biotechnologiques et de recherche clinique de la région Asie-Pacifique à développer leurs programmes de recherche à l'échelle mondiale.

Entièrement intégrée à l'infrastructure mondiale de LabConnect, l'installation de Wuxi permet aux équipes d'étude d'opérer à travers les régions avec des données unifiées, une supervision opérationnelle cohérente et des procédures avancées de logistique et de manipulation des échantillons.

L'infrastructure a été développée en collaboration avec Teddy Laboratory, qui fait maintenant partie de Frontage Laboratories, combinant l'expertise de laboratoire locale de Teddy Laboratory avec les services de laboratoire central mondial de LabConnect, les capacités logistiques et le modèle de réseau décentralisé axé sur la technologie.

« Cette installation reflète l'investissement continu de LabConnect dans la mise en place des services mondiaux nécessaires pour soutenir les essais cliniques actuels et la prochaine génération de la recherche clinique », a déclaré Wes Wheeler, président-directeur général de LabConnect. « Nous sommes fiers d'offrir des capacités basées en Chine et un réseau de services mondial qui soutient à la fois les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques multinationales entrant en Chine et les entreprises chinoises qui se développent sur les marchés internationaux. »

L'installation de Wuxi proposera une gamme de services d'essais cliniques, notamment la création de kits personnalisés, le suivi et la logistique avancés des échantillons et les services de biobanque, tous conçus pour répondre aux normes réglementaires internationales.

La cérémonie d'inauguration, qui s'est déroulée aujourd'hui dans le district de Xinwu à Wuxi, comprenait une coupure de ruban, des visites guidées de laboratoires et des présentations mettant en avant l'approche technologique de LabConnect en matière de services de laboratoires centraux. Des représentants de LabConnect, de Teddy Laboratory, des fonctionnaires et des membres de la communauté régionale de recherche clinique ont assisté à l'événement.

Avec l'ajout du site de Wuxi, LabConnect dispose désormais de huit sites dans le monde, ce qui permet aux sponsors et aux CRO de s'appuyer sur un partenaire unique pour les services de laboratoire central dans le cadre d'études de toutes tailles et de toutes complexités géographiques.

À propos de LabConnect

LabConnect est un fournisseur mondial de services de laboratoire central axés sur la technologie et de solutions de prestataires de services fonctionnels pour les entreprises pharmaceutiques, les sociétés biotechnologiques et les organisations de recherche sous contrat. L'entreprise relie laboratoires, logistique, technologie et expertise scientifique par le biais d'un modèle de réseau de laboratoires décentralisé afin de fournir des solutions intégrées pour les essais cliniques réalisés dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.labconnect.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2611513/LabConnect_Logo.jpg