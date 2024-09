LABCONNECT NOMME WESLEY P. WHEELER DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR

JOHNSON CITY, Tenn., 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- LabConnect, Inc. a le plaisir d'annoncer la nomination de Wesley P. Wheeler en tant que directeur général et membre du conseil d'administration. Wes apporte plus de vingt ans d'expérience en matière de direction et a fait ses preuves en matière de croissance et d'excellence opérationnelle au sein de plusieurs entreprises de premier plan dans le secteur des services pharmaceutiques.

Fort d'une grande expertise, puisqu'il a été PDG/président de cinq entreprises différentes, Wes est bien armé pour mener LabConnect vers sa prochaine phase de croissance et d'expansion internationale. Sa nomination marque une évolution stratégique alors que l'entreprise poursuit sa trajectoire ascendante en fournissant des services de laboratoire central innovants à une clientèle mondiale.

"La connaissance approfondie du secteur et l'expérience de Wes font de lui le candidat idéal pour LabConnect", a déclaré Tim Johnson, président de LabConnect et partenaire de BroadOak Capital. "Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe et sommes convaincus qu'il conduira l'entreprise vers des réalisations encore plus importantes."

Avant de rejoindre LabConnect, Wes a été président d'UPS Healthcare, supervisant une unité commerciale de 10 milliards de dollars, après avoir été PDG de Marken, où il a créé la première société de logistique mondiale du secteur. M. Wheeler a précédemment occupé les fonctions de président de Valeant Pharmaceuticals (aujourd'hui Bausch Health), de PDG de Patheon (qui fait aujourd'hui partie de ThermoFisher) et de PDG de division de DSM Pharmaceuticals. Au début de sa carrière, il a occupé pendant plus de dix ans des postes de direction chez GlaxoSmithKline, dernièrement en tant que vice-président principal de la fabrication et de l'approvisionnement au niveau mondial.

Wes est également membre de plusieurs conseils d'administration, dont celui de BioTouch et de Mallinckrodt Pharmaceuticals, Evotec, Envirotainer et Argenta.

"Je travaille avec LabConnect depuis de nombreuses années et je suis ravi de rejoindre l'entreprise en cette période charnière", a déclaré M. Wheeler. "Les offres de services et le modèle d'entreprise uniques de la société la placent dans une position idéale pour répondre aux besoins évolutifs de l'industrie. Je me réjouis de travailler avec notre équipe et nos partenaires pour accélérer la croissance de LabConnect au niveau national et international".

Pour plus d'informations sur LabConnect, consultez le site www.labconnect.com.

