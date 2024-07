Lady Alice brille dans une tenue LILYSILK au tournoi de Wimbledon

LONDRES, le 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à mener une vie spectaculaire et durable, est fière d'annoncer que Lady Alice Manners a participé aux demi-finales du tournoi de Wimbledon dans des vêtements LILYSILK. Cette apparition incarne l'élégance et le style de la marque lors de l'un des événements de tennis les plus prestigieux au monde.

Lady Alice Dazzles in LILYSILK Attire at Wimbledon Championships

Lady Alice Manners, chroniqueuse anglaise, mannequin et célébrité, est apparue à l'événement dans un ensemble saisissant de la collection printemps 2024 de LILYSILK. Sa tenue comprenait la chemise Natural White Nautical Collar Shirt et le pantalon en soie Midnight Blue Dubrovnik Button Front Wide Leg Silk Trousers, qui témoignent de la qualité luxueuse et de l'élégance intemporelle de la gamme LILYSILK.

Sur Instagram, Lady Alice a partagé son expérience en postant : «C'est toujours une bonne idée et c'est encore mieux quand on porte le look @lilysilk. Pour moi, le confort passe avant tout lorsqu'il s'agit d'avoir du style, et @lilysilk allie parfaitement confort et style. »

Les points forts des articles :

Natural White Shirt - Nautical Collar Shirt : cette blouse de style marin à col semi-rigide et rayures bleu marine est un vêtement polyvalent qui convient aussi bien aux occasions décontractées que formelles. Il fait partie des meilleures ventes de la collection printemps 2024.

: cette blouse de style marin à col semi-rigide et rayures bleu marine est un vêtement polyvalent qui convient aussi bien aux occasions décontractées que formelles. Il fait partie des meilleures ventes de la collection printemps 2024. Midnight Blue Trousers - Dubrovnik Button Front Wide Leg Silk Trousers : ce pantalon en crêpe de Chine de soie luxueux 30 Momme se caractérise par une taille haute, des jambes larges et des boutons dorés délicats. Ils offrent un mélange d'élégance et de fonctionnalité et conviennent donc à différentes occasions.

« Nous sommes ravis et honorés que Lady Alice assiste aux Championnats de Wimbledon en portant des vêtements LILYSILK », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Sa décision de porter notre marque lors d'un événement aussi prestigieux souligne l'élégance et le raffinement que LILYSILK représente. Ce moment illustre notre engagement pour un style de vie meilleur et plus durable grâce à nos vêtements en soie luxueux et de qualité. Nous sommes impatients de continuer à proposer des vêtements exceptionnels qui embellissent chaque moment. »

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des principales marques de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à adopter un style de vie meilleur et plus durable. Notre souci des uns pour les autres et pour notre planète est notre moteur. Nous voulons vous offrir le meilleur confort à chaque instant, chaque jour et pour toujours. Notre objectif est de vous offrir une vie spectaculaire et de faire de la planète un endroit meilleur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2461163/Lady_Alice_Dazzles_LILYSILK_Attire_Wimbledon_Championships.jpg