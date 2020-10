Lakeside Software nomeada líder em Gerenciamento da Experiência do Usuário Final

BOSTON, 28 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Lakeside Software, a líder global em software de monitoramento de experiência digital, foi nomeada como líder na avaliação The Forrester New Wave™: Gerenciamento da Experiência de Usuário Final, relatório do 4º trimestre de 2020. O relatório avaliou os onze fornecedores de maior relevância em EUEM com base em dez critérios. Nesta avaliação, a Lakeside foi classificada como uma empresa diferenciada na coleta de dados de telemetria, feedback qualitativo, integrações de terceiros e critérios de roadmap. A Lakeside também obteve uma das melhores pontuações na categoria de ofertas atuais.

A plataforma SysTrack da Lakeside é uma solução de monitoramento de endpoints abrangente que combina uma ampla gama e profundidade de coleta de dados com a opinião dos funcionários e percepções suportadas por IA para ajudar as organizações a melhorar a experiência e produtividade dos funcionários, enquanto otimiza os custos de TI. De acordo com o relatório da Forrester, a Lakeside "Coleta uma quantidade excepcional de dados de experiência. Os 'sensores' do lado dos clientes da Lakeside coletam mais de 7.000 métricas e utilizam o machine learning para priorizar quais dados devem ser enviados à nuvem, permitindo aos administradores de TI ver apenas os dados de experiência mais relevantes."

Como foi observado por um cliente no relatório, "O número de pontos de dados que a Lakeside coleta é muito maior do que o de outros no setor."

"Acreditamos que ser nomeado como líder nesta avaliação da New Wave confirma o que nossos clientes e parceiros nos dizem, que é que a capacidade de identificar e resolver rapidamente seus principais obstáculos tecnológicos está mudando o jogo para estimular produtividade e impulsionar a eficiência de TI", diz Mike Schumacher, CEO da Lakeside. "Entendemos esta distinção como parte da crescente conscientização da excelência da experiência dos funcionários como sendo um imperativo — especialmente agora, quando a mudança para o trabalho remoto interferiu nos fluxos de trabalho estabelecidos e colocou maior pressão sobre o endpoint como o local onde o trabalho acontece. De nossa perspectiva, o reconhecimento da Forrester destaca o nosso comprometimento de construir uma plataforma robusta que ajude as organizações a alcançar uma compreensão mais profunda de seus funcionários, oferecer uma grande experiência de TI a partir de qualquer dispositivo, planejar e validar projetos de TI com dados reais do usuário e agilizar os processos de central de serviços através de uma detecção proativa."

A Forrester também observou em seu relatório que a Lakeside "É uma excelente opção para ambientes VDI. Os clientes utilizam com frequência a Lakeside para a transformação de ambientes de trabalho devido à sua sólida capacidade de utilização de recursos. Ela oferece com excelência suporte para Citrix, Microsoft, Nutanix e VMware."

De acordo com Schumacher, o pleno suporte de VDI é mais importante do que nunca na era do trabalho remoto: "Ambientes de trabalho e aplicativos virtuais têm sido uma solução de grande relevância para muitos de nossos clientes para permitir que seus funcionários trabalhem de casa de forma segura. Temos imenso orgulho de ser uma ferramenta na qual clientes e parceiros têm confiado para dimensionar corretamente seu ambiente VDI e garantir uma transformação bem-sucedida."

Este relatório vem logo após o anúncio da Lakeside de duas novas contratações de executivos para dar impulso ao crescimento da empresa e à estratégia no mercado.

Para baixar um exemplar gratuito do relatório completo, clique aqui.

Sobre a Lakeside Software

A Lakeside Software é uma líder em monitoramento de experiência digital. Desenvolvemos software que fornece a visibilidade que as equipes de TI precisam para projetar e dar suporte a locais de trabalho digitais produtivos. Os clientes utilizam nossa tecnologia para realizar análises do local de trabalho, otimização dos ativos de TI, gerenciamento de trabalho remoto e AIOps. Nosso produto, SysTrack, é uma solução de monitoramento de experiência digital que coleta e analisa dados sobre tudo o que possa impactar a experiência do usuário final e a produtividade do negócio. Para mais informações, visite www.lakesidesoftware.com.

Lakeside Software e SysTrack são marcas registradas e/ou marcas comerciais da Lakeside Software, LLC nos Estados Unidos e outras jurisdições. Todas as outras marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

FONTE Lakeside Software

Related Links

www.lakesidesoftware.com



SOURCE Lakeside Software