Lakeside Software désigné leader de la gestion de l'expérience de l'utilisateur final

BOSTON, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Lakeside Software, leader mondial des logiciels de surveillance de l'expérience numérique, a été qualifié de chef de file dans le rapport The Forrester New Wave™: End-User Experience Management, Q4 2020. Le rapport a évalué les 11 fournisseurs les plus importants de la gestion de l'expérience de l'utilisateur final selon 10 critères. Dans le cadre de cette évaluation, on a classé Lakeside comme étant distincte en matière de collecte de données par télémétrie, de rétroaction qualitative, d'intégrations de tiers et selon les critères de la feuille de route. Lakeside a également reçu l'une des notes les plus élevées dans la catégorie relative à l'offre actuelle.

La plateforme SysTrack de Lakeside est une solution complète de surveillance des terminaux qui associe la collecte de données d'une étendue et d'une profondeur très vastes à l'opinion des employés et aux informations générées par l'intelligence artificielle. Elle vise à aider les organisations à améliorer l'expérience et la productivité des employés tout en optimisant les coûts de TI. Selon le rapport de Forrester, Lakeside « recueille une quantité exceptionnelle de données sur l'expérience. Les "capteurs" du côté client de Lakeside recueillent plus de 7 000 mesures et utilisent l'apprentissage automatique pour établir l'ordre de priorité des données à envoyer dans le cloud, ce qui permet aux administrateurs des TI de ne voir que les données sur l'expérience les plus pertinentes ».

Comme l'a fait remarquer un client dans le rapport, « le nombre de points de données recueillis par Lakeside est beaucoup plus élevé que celui d'autres acteurs au sein de l'industrie ».

« Nous croyons que le fait d'être qualifié de leader dans cette évaluation New Wave confirme ce que nos clients et partenaires nous disent, c'est-à-dire que la capacité d'identifier et de résoudre rapidement vos principaux obstacles technologiques change la donne pour favoriser la productivité et accroître l'efficacité des TI, a déclaré Mike Schumacher, PDG de Lakeside. Nous considérons que cette distinction s'inscrit dans une sensibilisation croissante envers la nécessité d'une excellente expérience des employés. Et cela à plus forte raison maintenant que le travail à distance perturbe les flux de travail établis et exerce une plus grande pression sur les terminaux comme le lieu de travail. Selon nous, la reconnaissance de Forrester réaffirme notre engagement à bâtir une plateforme robuste qui aide les organisations à mieux comprendre leurs employés, à offrir une excellente expérience de TI à partir de n'importe quel appareil et n'importe où, à planifier et à valider des projets de TI avec des données d'utilisateurs réels, ainsi qu'à simplifier les processus du bureau de service grâce à la détection proactive. »

Forrester a également souligné dans son rapport que Lakeside « offre une solution idéale pour les environnements d'infrastructure de bureau virtuel. Les clients utilisent fréquemment Lakeside dans le cadre de la transformation des postes de travail en raison de ses solides capacités d'utilisation des ressources. Il prend en charge Citrix, Microsoft, Nutanix et VMware par défaut ».

Selon M. Schumacher, offrir un soutien d'infrastructure de bureau virtuel complet est plus important que jamais à l'ère du travail à distance : « Les bureaux virtuels et les applications ont été une solution essentielle pour bon nombre de nos clients afin de permettre à leurs employés de travailler de chez eux en toute sécurité. Nous sommes très fiers de pouvoir être un instrument sur lequel les clients et les partenaires en sont venus à compter pour bien rationaliser leur environnement d'infrastructure de bureau virtuel et assurer une transformation réussie. »

À propos de Lakeside Software

Lakeside Software est un leader dans le domaine de la surveillance de l'expérience numérique. Nous élaborons des logiciels qui offrent la visibilité dont les équipes de TI ont besoin pour concevoir et soutenir des lieux de travail virtuels productifs. Les clients ont recours à notre technologie pour effectuer des analyses du lieu de travail, l'optimisation des ressources de TI, la gestion du travail à distance ainsi que l'analyse des opérations informatiques (AIOps). Notre produit, SysTrack, est une solution de surveillance de l'expérience numérique qui recueille et analyse des données sur tout ce qui peut avoir une incidence sur l'expérience de l'utilisateur final et sur la productivité de l'entreprise. Pour en savoir plus, consultez le site www.lakesidesoftware.com.

Lakeside Software et SysTrack sont des marques déposées et/ou des marques de commerce de Lakeside Software, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leur détenteur respectif.

