Lakeside Software uitgeroepen tot leider in het beheer van eindgebruikerservaringen

BOSTON, 28 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Lakeside Software, de wereldleider in software voor het monitoren van digitale ervaringen, is uitgeroepen tot leider in The Forrester New Wave™ Beheer van eindgebruikerservaringen, rapport Q4 2020. Het rapport evalueerde de 11 belangrijkste aanbieders van EUEM op 10 criteria. In deze evaluatie werd Lakeside beoordeeld als gedifferentieerd in telemetrieverzameling, kwalitatieve feedback, integraties van derden en roadmap-criteria. Lakeside behaalde ook een van de hoogste scores in de categorie van het huidige aanbod.

Het SysTrack-platform van Lakeside is een uitgebreide oplossing voor eindpuntbewaking die een uitgebreide breedte en diepte van gegevensverzameling combineert met het sentiment van werknemers en inzichten op basis van kunstmatige intelligentie om organisaties te helpen de ervaring en productiviteit van werknemers te verbeteren en tegelijkertijd de IT-kosten te optimaliseren. Volgens het Forrester-rapport verzamelt Lakeside "een uitzonderlijke hoeveelheid ervaringsgegevens. De 'sensoren' van Lakeside aan de kant van de klant verzamelen meer dan 7.000 meetgegevens en gebruiken machine learning om prioriteit te geven aan welke gegevens naar de cloud moeten worden verzonden, zodat IT-beheerders alleen de meest relevante ervaringsgegevens hoeven te zien."

Zoals een klant opmerkte in het rapport: "Het aantal datapunten dat Lakeside verzamelt, is veel groter dan dat van andere bedrijven in de branche."

"We geloven dat het feit dat we in deze New Wave-evaluatie tot leider worden benoemd, bevestigt wat onze klanten en partners ons vertellen, namelijk dat de mogelijkheid om snel je belangrijkste technologische obstakels te identificeren en op te lossen een enorm effect heeft op het ontketenen van productiviteit en het stimuleren van IT-efficiëntie", aldus Mike Schumacher, CEO van Lakeside. "We beschouwen dit onderscheid als onderdeel van het groeiende bewustzijn van uitmuntende werknemerservaring als een absolute noodzaak - vooral nu de verschuiving naar werken op afstand de bestaande werkprocedures heeft verstoord en meer druk heeft gelegd op het eindpunt als de locatie waar het werk wordt gedaan. Vanuit ons perspectief onderstreept de erkenning van Forrester onze toewijding aan het bouwen van een robuust platform dat organisaties helpt om een beter begrip van hun werknemers te krijgen; een geweldige IT-ervaring leveren vanaf elk apparaat, waar dan ook; plannen en valideren van IT-projecten met echte gebruikersgegevens; en stroomlijn de servicedesk-processen door middel van proactieve detectie."

Forrester merkte in zijn rapport ook op dat Lakeside "uitstekend geschikt is voor VDI-omgevingen. Klanten gebruiken Lakeside vaak voor desktop-transformatie vanwege de robuuste mogelijkheden voor resourcegebruik. Het ondersteunt Citrix, Microsoft, Nutanix en VMware zonder extra configuratievereisten."

Volgens Schumacher is volledige VDI-ondersteuning belangrijker dan ooit in het tijdperk van werken op afstand: "Virtuele desktops en apps zijn voor veel van onze klanten een cruciale oplossing geweest om hun werknemers in staat te stellen veilig thuis te werken. We zijn er trots op dat zowel klanten als partners hun vertrouwen in ons hebben gesteld om hun VDI-omgeving op de juiste manier in te delen en voor een succesvolle transformatie te zorgen."

Dit rapport komt kort na de aankondiging van Lakeside over het aanstellen van twee nieuwe managers om de groei en de commerciële strategie van het bedrijf te stimuleren.

Klik hier om gratis een exemplaar van het volledige rapport te downloaden.

Over Lakeside Software

Lakeside Software is een leider in het monitoren van digitale ervaringen. We ontwikkelen software die IT-teams de zichtbaarheid biedt die ze nodig hebben om productieve digitale werkplekken te ontwerpen en te ondersteunen. Klanten gebruiken onze technologie om werkplekanalyses, optimalisatie van IT-middelen, extern werkbeheer en AIOps uit te voeren. Ons product, SysTrack, is een oplossing voor het monitoren van digitale ervaringen die gegevens verzamelt en analyseert over alles wat van invloed kan zijn op de ervaring van eindgebruikers en de bedrijfsproductiviteit. Kijk voor meer informatie op www.fireblocks.com .

Lakeside Software en SysTrack zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van Lakeside Software, LLC in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren daarvan.

