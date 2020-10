Lakeside Software distinguido como líder en gestión de la experiencia del usuario final

BOSTON, 28 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Lakeside Software, el líder mundial en software de monitoreo de experiencia digital, ha sido nombrado líder en el informe de The Forrester New Wave™: End-User Experience Management, para el cuarto trimestre 2020. El informe evaluó a los once proveedores más importantes de EUEM, con base en 10 criterios. En esta evaluación, Lakeside fue calificado como diferenciado en recopilación de telemetría, retroalimentación cualitativa, integraciones de terceros y criterios de hoja de ruta. Lakeside también recibió una de las puntuaciones más altas en la categoría de oferta actual.

La plataforma SysTrack de Lakeside es una solución integral de monitoreo de terminales que combina una amplia variedad y profundidad de recopilación de datos con la opinión de los empleados y conocimientos basados en inteligencia artificial para ayudar a las organizaciones a mejorar la experiencia y la productividad de los empleados al tiempo que optimizan los costos de TI. De acuerdo con el informe Forrester, Lakeside "recopila una cantidad excepcional de datos de la experiencia. Los "sensores" del lado del cliente de Lakeside recopilan más de 7,000 métricas y utilizan el aprendizaje automático para priorizar los datos a enviar a la nube, lo que permite a los administradores de TI ver solo los datos de la experiencia más relevantes".

Como señaló un cliente en el informe, "el número de puntos de datos que recopila Lakeside es mucho mayor que otros en la industria".

"Creemos que ser nombrados líderes en la evaluación de New Wave afirma lo que nuestros clientes y socios nos dicen, que es que la capacidad de identificar y resolver rápidamente sus principales obstáculos tecnológicos es un cambio en el juego que lleva a un aumento de la productividad y la eficiencia de TI", dice Mike Schumacher, director general de Lakeside. "Vemos esta distinción como parte de la creciente conciencia de excelencia en la experiencia de los empleados como un imperativo, especialmente ahora que el cambio al trabajo remoto ha modificado los flujos de trabajo establecidos y ha ejercido una mayor presión sobre las terminales como el lugar donde se realiza el trabajo. Desde nuestra perspectiva, el reconocimiento de Forrester subraya nuestro compromiso de construir una plataforma sólida que ayude a las organizaciones a lograr una comprensión más profunda de sus empleados; brindar una excelente experiencia de TI desde cualquier dispositivo en cualquier lugar; planificar y validar proyectos de TI con datos reales de usuarios; y agilizar los procesos de la mesa de servicio mediante la detección proactiva".

Forrester también señaló en su informe que Lakeside "es ideal para entornos de la VDI (Infraestructura de escritorios virtuales). Los clientes utilizan con frecuencia Lakeside para la transformación del escritorio debido a sus sólidas capacidades de utilización de recursos. Es compatible con las versiones comerciales de Citrix, Microsoft, Nutanix y VMware".

Según Schumacher, el soporte completo de la VDI es más importante que nunca en la era del trabajo remoto: "Los escritorios y aplicaciones virtuales han sido una solución crítica para muchos de nuestros clientes al permitir que sus empleados trabajen desde casa de forma segura. Nos enorgullecemos de ser una herramienta en la que tanto los clientes como los socios han llegado a confiar para dimensionar correctamente su entorno de la VDI y garantizar una transformación exitosa".

Este informe llega inmediatamente después del anuncio de Lakeside de dos nuevas contrataciones de ejecutivos para impulsar el crecimiento de la empresa y la estrategia de comercialización.

Para descargar una copia gratuita del informe completo, haga clic aquí.

Acerca de Lakeside Software

Lakeside Software es líder en monitoreo de experiencias digitales. Desarrollamos software que brinda la visibilidad que los equipos de TI necesitan para diseñar y respaldar lugares de trabajo digitales productivos. Los clientes utilizan nuestra tecnología para realizar un análisis del lugar de trabajo, la optimización de activos de TI, la gestión de trabajo remoto y AIOps. Nuestro producto, SysTrack, es una solución de monitoreo de la experiencia digital que recopila y analiza datos sobre todo lo que pueda afectar la experiencia del usuario final y la productividad del negocio. Para obtener más información, visite www.lakesidesoftware.com.

Lakeside Software y SysTrack son marcas comerciales registradas y/o marcas comerciales de Lakeside Software, LLC en los Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

