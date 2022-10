LaLiga y Dapper Labs presentan los coleccionables digitales "LaLiga Golazos", que capturan la naturaleza épica de la acción de LaLiga en la cancha desde 2005 hasta la fecha

Los fanáticos pueden registrarse desde ahora para LaLiga Golazos, con primeros paquetes que incluyen lo mejor de las feroces rivalidades de LaLiga, entre las que se incluyen ElClásico y los Derbis, que se distribuyen el 27 de octubre

En el lanzamiento, Ansu Fati, João Félix, Luka Modrić y Marc-André ter Stegen servirán como rostros de la primera experiencia de artículos digitales de colección totalmente bilingüe desarrollada por Dapper Labs

MADRID y VANCOUVER, Columbia Británica, 8 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- LaLiga y Dapper Labs dieron a conocer hoy el nombre de su plataforma de artículos digitales de colección con licencia oficial, LaLiga Golazos, así como la fecha de lanzamiento de su beta cerrado y la primera distribución, el 27 de octubre. Para tener la oportunidad de asegurar un lugar en el beta cerrado que les permita comprar, poseer y vender Momentos de LaLiga Golazos, los fanáticos pueden unirse a la lista de espera en www.laligagolazos.com.

Con LaLiga Golazos, reúne algunos de los Momentos más icónicos en la historia de LaLiga, con comentarios en audio tanto en español como en inglés: sorprendentes gambeteos y habilidades, asistencias extraordinarias, increíbles salvadas, grandes acciones defensivas y, por supuesto, los golazos que millones de fanáticos de todo el mundo celebran. (CNW Group/Dapper Labs, Inc.) LaLiga y Dapper Labs revelaron LaLiga Golazos, el nombre de su plataforma de artículos digitales de colección con licencia oficial, así como la fecha de lanzamiento de su beta cerrado y la primera distribución, el 27 de octubre. (CNW Group/Dapper Labs, Inc.)

Diseñado para encarnar el espíritu inspirador de la acción de LaLiga y sus jugadores, combinado con la pasión de sus fanáticos en todo el mundo, LaLiga Golazos acercará a los fanáticos al deporte que aman a través de videos digitales coleccionables llamados Momentos. "Golazos" proviene de la palabra en español que describe un gol espectacular, pero dada la popularidad del hermoso juego en todo el mundo, su significado hoy ha trascendido las fronteras y el idioma.

LaLiga Golazos presenta las jugadas más icónicas de todos los clubes que forman parte de LaLiga Santander desde la temporada 2005-2006, así como las jugadas clave de cada partido de la temporada actual, disponibles tanto en español como en inglés. Momentos captura los episodios más destacados de la competencia: sorprendentes gambeteos y habilidades, asistencias extraordinarias, increíbles salvadas, grandes acciones defensivas y los golazos que celebran millones de fanáticos de todo el mundo.

"LaLiga está impregnada de historia, tradición y momentos legendarios. Nuestros fanáticos son algunos de los más apasionados del mundo y nos entusiasma ofrecer una nueva forma para que experimenten los momentos que aman", afirmó Óscar Mayo, director ejecutivo de LaLiga. "LaLiga Golazos les permite a los fanáticos poseer y coleccionar jugadas y momentos de LaLiga desde 2005 hasta la fecha. Estamos innovando constantemente en nuevas formas de acercar a LaLiga, sus clubes y los jugadores a nuestros fanáticos, y con nuestro socio Dapper Labs, líder de la industria, podemos darles la capacidad real de formar parte de esta experiencia fanática".

Los fanáticos que participen en el beta cerrado podrán acceder a la primera distribución de paquetes de LaLiga Golazos el 27 de octubre, dedicada a Momentos de jugadas y jugadores legendarios de las más feroces y atemporales rivalidades de LaLiga, incluido ElClásico (FC Barcelona vs. Real Madrid CF), el Derbi Madrileño (Real Madrid CF vs. Atlético de Madrid), el Gran Derbi (Real Betis vs. Sevilla FC) o el Derbi Vasco (Real Sociedad vs. Athletic Club), entre otros.

Ansu Fati, (delantero del FC Barcelona), João Félix (delantero del Atlético de Madrid), Luka Modrić (mediocampista de Real Madrid CF) y Marc-André ter Stegen (portero del FC Barcelona), todos ellos estrellas de LaLiga, fueron nombrados como los rostros de LaLiga Golazos durante su lanzamiento y aparecerán en el contenido promocional con el que se les presentará a los fanáticos la plataforma de coleccionables digitales, además de darles la bienvenida a la floreciente comunidad de LaLiga Golazos que se está gestando en torno a la plataforma.

"Nos entusiasma asociarnos con LaLiga para ofrecerles a los fanáticos del fútbol mundial una experiencia de colección digital diseñada para combinarse con su pasión por el juego. LaLiga Golazos les permitirá a los fanáticos poseer una pieza de la historia de LaLiga y participar en una nueva clase de comunidad de fútbol que los reconoce y recompensa por su fanatismo", sostuvo Jorge Urrutia del Pozo, gerente general de LaLiga Golazos para Dapper Labs. "Nos entusiasma que Ansu Fati, João Félix, Luka Modrić y Marc-André ter Stegen sirvan como el rostro de LaLiga Golazos en su lanzamiento y no podemos esperar a compartir los icónicos Moments de estos jugadores en LaLiga con los fanáticos a finales de este año".

Además de la repetición de las transmisiones, los diferentes ángulos de las jugadas más destacadas y las reacciones o celebraciones de los jugadores y fanáticos en la cancha, los Moments de LaLiga Golazos incluirán la narración jugada a jugada junto con estadísticas del partido y del rendimiento de los jugadores tanto en español como en inglés, lo que lo convierte en el primer producto totalmente bilingüe desarrollado por Dapper Labs.

LaLiga Golazos ofrecerá diferentes tipos de paquetes a lo largo de la temporada. A los fanáticos en el beta cerrado se les notificará con anticipación cuál será la composición del paquete, la cantidad exacta de Moments en cada paquete, al igual que los tamaños de la edición y las diferentes rarezas. Los Moments de LaLiga Golazos se clasifican por cuatro niveles de rareza: común, poco frecuente, raro y legendario. Los Momentos más raros son acuñados en menor cantidad. Cada Momento incluye las marcas oficiales de LaLiga que garantizan su autenticidad y su propiedad, todas registradas en la cadena.

LaLiga Golazos se desarrolla en Flow, la cadena de bloques fácil de usar y ecológica diseñada originalmente por Dapper Labs para respaldar experiencias de los consumidores a escala. Flow tiene la cadena de bloques elegida para las principales organizaciones y ligas deportivas de todo el mundo, y es el hogar de NBA Top Shot, NFL ALL DAY y UFC Strike. Los fanáticos podrán comprar, vender o intercambiar cualquiera de sus Momentos de LaLiga Golazos a través de un mercado exclusivo en Flow, así como mostrar sus nuevas colecciones digitales en sus perfiles de redes sociales.

Esta alianza fue organizada por LaLiga North America, la empresa conjunta entre LaLiga y Relevent Sports que representa a la liga en los Estados Unidos, Canadá y México.

Para obtener más información sobre LaLiga Golazos y registrarse para el beta cerrado, los fanáticos pueden visitar www.laligagolazos.com.

Acerca de LaLiga:

LaLiga es una organización global, innovadora y socialmente responsable líder en el sector del ocio y el entretenimiento. Es una asociación deportiva privada compuesta por las 20 compañías deportivas públicas limitadas (SAD) y clubes de LaLiga Santander, así como las 22 de LaLiga SmartBank, y es responsable de organizar competencias profesionales de fútbol en España. LaLiga es la competencia de fútbol con la mayor cantidad de seguidores en redes sociales en el mundo, con más de 164 millones de estos en 17 plataformas en 20 idiomas diferentes. Con sede en Madrid (España), está presente en 41 países a través de 11 oficinas y 44 delegados. La organización realiza su trabajo social a través de su fundación y fue la primera liga de fútbol profesional del mundo en establecer una liga de futbolistas con desafíos intelectuales: LaLiga Genuine Santander.

Acerca de Dapper Labs:

Dapper Labs utiliza la tecnología de cadena de bloques para ofrecer NFT y nuevas formas de participación digital a los fanáticos de todo el mundo. Desde su fundación en 2018, Dapper Labs ha dado a los consumidores entusiastas una participación real en el juego al acercarlos más a las marcas que aman, lo que crea comunidades comprometidas y apasionadas en las que pueden contribuir y produce nuevas vías para que se conviertan en creadores. Algunos de los socios de estudio actuales de Dapper Labs son NFL, NFLPA, NBPA, WNBA, WNBPA, LaLiga, Warner Music Group, Ubisoft, Genies y UFC. Entre los inversionistas destacados en Dapper Labs se encuentran Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung y los fundadores de Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga y AngelList, entre otros. Para obtener más información sobre los productos y la misión de Dapper Labs, visite dapperlabs.com.

